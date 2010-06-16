دستگیری شیعیان عربستان از زبان یک فعال حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ «ابراهیم مقیطب» رئیس جمعیت حقوق بشر در عربستان روز سه شنبه طی گزارشی، از دستگیری شیعیان در عربستان خبر داد و گفت: "پلیس عربستان سعودی طی ماه های اخیر و روزهای گذشته، چند تن از رهبران شیعه را که در استان شرقی این کشور شیعیان را برای انجام مراسم عبادی در خانه های خود گرد هم می آوردند، دستگیر کرده است."

او همچنین افزود: "در همین راستا روز دوشنبه یک معلم سی ساله در «الخبر» دستگیر شد، جایی که پیش از این سه دوستدار اهل بیت بخاطر برگزاری مراسم عاشورای حسینی در خانه هایشان دستگیر شده بودند.این دستگیر شدگان از کسانی هستند که بیش از یک سال است بر سر ساخت یک مسجد مخصوص شیعیان با مقامات این کشور کشمکش دارند."

ابراهیم در ادامه تصریح کرد: "اکنون جامعه 20 هزار نفری شیعیان الخبر تقاضای مجوز برای داشتن مسجد مخصوص به خود را دارند ولی مقامات این کشور به آنها مجوز ساخت مسجد، اجازه استفاده از مساجد سنی ها و حق خواندن نماز در خیابان ها را نمی دهند."

گفتنی است شیعیان عربستان که بیشتر در استان شرقی این کشور متمرکز هستند، ده درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

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