برگزاری نخستين هفته دوستی جوانان و دانشجویان ایران و اندونزی

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ برپایی نمایشگاه آثار برگزیده هنرمندان جوان و دانشجوی ایرانی و اندونزیایی شامل هنرمندان خطاط ، میناتور ، سفالگر ، نقاش ، عکاس ، تذهیب کار ، منبت کار ،موسیقی سنتی ، نمایش های آئینی و همچنین اجرای گروههای قاری ، تواشیح ونشیدایرانی واندونزیایی بوده است.

برپایی سمینار و نشست های کارگاهی با موضوع جوانان ، هنر و روابط علمی و دانشگاهی ، امضاء تفاهم نامه همکاری موسسه آموزش عالی سوره با دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا ، افتتاح اولین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه ملی اندونزی ،دیدار وگفتگو میان جوانان ودانشجویان ایرانی و اندونزیایی ، اجرای برنامه قرائت قرآن کریم وتواشیح گروه سلام از اصفهان در مراکز دانشگاهی ، فرهنگی ومساجد اندونزی در شهرهای جاکارتا ،باندونگ و جوگجاکارتا از جمله برنامه های اجرا شده در طی هفته دوستی جوانان ودانشجویان ایران واندونزی بود.

در مراسم افتتاحیه هفته دوستی جوانان و دانشجویان ایران واندونزی، پروفسور«فصلی جلال» قائم مقام وزیر آموزش ملی اندونزی ،«دکتر کمارالدین» رئیس دانشگاه اسلامی و دولتی شریف هدایت الله جاکارتا ،دکتر «روشن» رئیس موسسه آموزش عالی سوره ، ،کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از سفرا ودیپلماتهای خارجی مقیم جاکارتا و همچنین بیش از پانصد تن از اساتید ودانشجویان اندونزیایی شرکت داشتند

سرویس خبرنگاران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي/ جواد طباطبایی

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