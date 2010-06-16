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برگزاری نخستين هفته دوستی جوانان و دانشجویان ایران و اندونزی

۲۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۹:۳۰
کد مطلب: 183548

نخستين هفته دوستی جوانان و دانشجویان ایران واندونزی با همکاری مشترک رایزنی فرهنگی كشورمان، موسسه آموزش عالی سوره، دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا، استانداری بنگکلو، دانشگاه ملی اندونزی، دانشگاه اسلامی جوگجاکارتا، موسسه مطالعات قرآنی جاکارتا و موسسه مطهری شهرباندونگ بمدت ده روز در جاکارتا و چهار استان اندونزی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‏بیت(ع) ـ ابنا ـ برپایی نمایشگاه آثار برگزیده هنرمندان جوان و دانشجوی ایرانی و اندونزیایی شامل هنرمندان خطاط ، میناتور ، سفالگر ، نقاش ، عکاس ، تذهیب کار ، منبت کار ،موسیقی سنتی ، نمایش های آئینی و همچنین اجرای گروههای قاری ، تواشیح ونشیدایرانی واندونزیایی بوده است.

 برپایی سمینار و نشست های کارگاهی با موضوع جوانان ، هنر و روابط علمی و دانشگاهی ، امضاء تفاهم نامه  همکاری موسسه آموزش عالی سوره با دانشگاه شریف هدایت الله جاکارتا ، افتتاح اولین دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه ملی اندونزی ،دیدار وگفتگو میان جوانان ودانشجویان ایرانی و اندونزیایی ، اجرای برنامه قرائت قرآن کریم وتواشیح گروه سلام از اصفهان در مراکز دانشگاهی ، فرهنگی ومساجد اندونزی در شهرهای جاکارتا ،باندونگ و جوگجاکارتا از جمله برنامه های اجرا شده در طی هفته دوستی جوانان ودانشجویان ایران واندونزی بود.

در مراسم افتتاحیه هفته دوستی جوانان و دانشجویان ایران واندونزی، پروفسور«فصلی جلال» قائم مقام وزیر آموزش ملی اندونزی ،«دکتر کمارالدین» رئیس دانشگاه اسلامی و دولتی شریف هدایت الله جاکارتا ،دکتر «روشن» رئیس موسسه آموزش عالی سوره ، ،کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از سفرا ودیپلماتهای خارجی مقیم جاکارتا و همچنین بیش از پانصد تن از اساتید ودانشجویان اندونزیایی شرکت داشتند

 

سرویس خبرنگاران سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي/ جواد طباطبایی

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