به گزارش خبرگزاری اهب یست (ع) ـ ابنا ـ مصاحبه مطبوعاتي حضرت آيت الله «محمدعلي تسخيري» دبیركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي 21 فروردين ماه در خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو به مناسبت همايش بين المللي "صلح عادلانه: گفتمان مشترك جهاني" برگزار شد. در اين كنفرانس خبري اكثر روزنامه هاي مسلمانان هند و برخي از رسانه هاي مهم هندي و اردو زبان از جمله روزنامة تايمز آف اينديا كه پرتيراژترين روزنامه جهان است حضور داشتند.

دراين كنفرانس خبري ،تسخيري ضمن خوشحالي از حضور در بين خبرنگاران، و نيز از اينكه روابط فرهنگي ايران و كشور هند هر روز تقويت مي شود، اظهار خوشنودي كرد و گفت: اسلام دين صلح جهاني است و دين رحمتي است كه خداوند به كل جهانيان اهداء كرده است بطوري كه مي فرمايد من رحمتي هستم كه خداوند جهان به جهانيان اهداء كرده است.

وي افزود:اسلام پايه هاي صلح جهاني را برقرار كرده است و همة مسلمانان را به سوي صلح دعوت كرده است و قرآن فرموده كه اسلام دين صلح، دين محبت، دين رحمت، دين برادري، دين وحدت و نه آئيني بين مسلمانان بلكه بين همه پيروان و بين ابناء بشريت است همه علمايي كه از خط رحمت خارج شدند و از خط صلح جهاني دور افتادند و راه خشونت و راه تجاوز به افوام و نفوس ديگران را اجرا كرده اند در حقيقت اسلام نشناخته‌اند و از خط صحيح اسلامي خارج شده اند.

تسخيري گفت:قرآن سراسر دعوت به صلح و اخوت كرده است و همين بس كه ما معتقديم بايد راه اسلام را طي كنيم و از هر خشونتي پرهيز كنيم.

وي افزود: جمهوري اسلامي ايران به اقتضاي اينكه براساس اسلام برپا شده است و از روز اول خط صلح و گفتگو و محبت را دبنال كرده و گفتگو در سه محور از جمله محور گفتگوي بين تمدنها،محور گفتگوي بين اديان و متدين وهمچنين محور گفتگوي صلح بين مذاهب اسلامي دنبال كرده است .در اين سه محور، جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرده است و به طور كامل در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اين سه محور منعكس اشاره شده است و براين اساس جمهوري اسلامي ايران پيام صلح و امنيت را در اين كنفرانس بزرگ كه به همان بناست در دهلي برگزار مي‌شود اعلام كنيم و با متفكران جهان در رابطه با نحوة برقراري صلح جهاني گفتگو خواهيم كرد.

وي در ادامة سخنان گفت افزود: ما حامل پيام صلح و امنيت جهاني جمهوري اسلامي ايران و رهبري جمهوري اسلامي ايران و مردم جمهوري اسلامي ايران براي كل جهانيان و براي مردم بزرگ اين كشور بزرگ جهاني در هند، هستيم و نيز حامل پيام محبت مردم ايران و پيام مودت و محبت ايرانيان به مردم هند هستيم و اميدواريم بتوانيم در حوزه علمي به راههاي تحكيم صلح جهاني به گسترش صلح جهاني به كل جهانيان دست يابيم.

تسخيري در پايان گفت: براي ما فرصتي مغتنم است و اميدواريم در گفتگويي كه در كنفرانس شريك مي كنيم بتوانيم به چهره هاي انساني فرهنگ شرق را به جهانيان بپردازيم.

در ابتداي اين كنفرانس خبري ،دكتر كريم نجفي برزگر رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو خطاب به ارباب رسانه و هيات ايراني حاضر در كنفرانس گفت: رابطه فرهنگي ايران و هند چند هزار سال قدمت دارد .بنا به گفته جواهر لعل نهرو درخصوص روابط ديرينه اين دو كشور كه مي گويد: هيچ دو كشوري را نمي‌توان يافت كه در طول قرون متمادي، اصل و ريشه‌اي نزديكتر و ارتباطي پيوسته‌تر از مردم هند و ايران داشته باشند. او در جملة ديگري مي‌نويسد: در ميان اقوام و مردمي كه با هند ارتباط داشته و بر فرهنگ اين كشور اثر گذاشته‌اند كهن‌ترين و پرتأثيرترين، ايرانيان بوده‌اند. در اين ارتباطات تمدنها بعضي از كشورها همچون ايران، همانگونه كه نهرو اظهار داشته است سهم بيشتري داشته اند. ايران و اسلام خدمات متقابلي داشته و همچنين ايران و هند نيز در اين بين داراي مستحكم‌ترين ارتباطات بوده‌اند.

نجفي افزود: علاوه بر قرابت هاي نژادي، زباني، ديني و تاريخي بين دو سرزمين ايران و هند كه در طول تاريخ و قرون متمادي ارتباطات ناگسستني را بين دو سرزمين ايران و هند ايجاد نموده، آثار بيشماري از اين پيوستگي‌هاي فرهنگي را مي‌توان در آثار ميراث مشترك فرهنگي در اين سرزمين همچون غارهاي آجانتا مشاهده نمود كه نشان‌دهندة ديدار هيأت رسمي ايران در دورة ساساني ساساني به دربار پولكسين دوم مي‌باشد. ارتباطات ايران و هند قبل از اسلام آغاز شد و هنوز آثار اين ارتباطات را در بناهاي تاريخي مي‌توانيد مشاهده كنيد بعنوان يك مثال مي توان به كتاب ارزشمند پانچاتانترا يا «كليله و دمنه» اشاره كرد كه حاكم آن دوره به هيأت ايراني هديه داد كه منشأ ارتباطات علمي و فرهنگي بين ايران هند شد و هنوز شما در دوران معاصر آن را مشاهده مي كنيد.

وي در ادامة سخنان افزود امسال از سوی سازمان ملل متحد، نوروز يك آئين بین المللی اعلام گردید و به ثبت جهاني رسيد چرا نوروز به عنوان یکی از جشنها و عيدهاي مشترك ایران و هند به عنوان جشن بین‌المللی شناخته شد، زيرا نشاندهندة ارزشهای اخلاقی و انسانی است و توجه به معنویت و ارزشهاي انساني دارد. همه مي‌دانند زبان فارسي كه الان زبان ايران، افغانستان و تاجيكستان است، اين زبان مردمي رسمي هند بود و زباني است كه ريشة مشترك با سانسكريت داشته و هزاران سال قدمت دارد همين زبان فارسي در دورة اسلامي هزار سال فرهنگ مشترك ايران و هند را ساخته به عنوان ميراث مشترك دو كشور مطرح است، هزاران كتاب و ميليونها نسخه خطي الان به زبان فارسي در هند موجود است نه تنها مسلمانان به اين زبان سخن مي گفتند بلكه غير مسلمانان نيز به زبان فارسي آثاري را از خود بجاي گذاشته اند. بسياري از متفكرين هندو به زبان فارسي صحبت مي كردند از جمله آن رابيندرنات تاگور شاعر و انديشمند فرهيخته هندوستان و متعلق به بنگال غربي بسيار تحت شعراي بزرگ ايراني خصوصاً حافظ شيرازي بوده است و در خاطرات خود از دوران كودكي به شنيدن اشعار حافظ از زبان پدر خود اشاره مي كند. رابيندرا نات تاگور مي گفت من افتخار مي كنم كه زبان فارسي ميدانم. همين زبان فارسي و فرهنگ فارسي در شبه قاره باعث افتخاري براي مردم ايران و هند است شخصيتهاي بزرگ و مشاهير ادبي مثل سعدي، حافظ، مولانا جلال الدين بلخي و مشاهير ادبي ديگر جاي خويش را در شبه قاره باز كرده اند. پيام ما و پيام فرهنگي پيام دوستي و محبت بين مردم است پيام هاي انساني كه توانسته جاي خود را در اين سرزمين باز كند و هزاران كتاب درخصوص اين مشاهير در سرزمين هند تحرير شده و شخصيتهاي بزرگ هند افتخار مي‌كردند كه لقب سعدي و حافظ را به خود بگيرند، هنوز هم در مدارس ديني هند و دانشگاه هاي هند كتاب بوستان سعدي و گلستان سعدي در حال تدريس است و اين پيام دوستي است در شعر سعدي .

پيام اسلام، پيام صلح و دوستي و مودت بين مردم است و اين مودت و دوستي را هزاران سال با مردم هند تجربه كرده ايم.

نجفي گفت: همه شما مي دانيد پيام همه اديان پيام صلح و دوستي است و خداوند در قرآن مي فرمايد: پيامبر عظيم الشان رحمةً للعالمين بود نه رحمت للمسلمين.

وي افزود: اين جلسه به مناسبت برگزاري سمينار بين المللي صلح عادلانه در هند با همكاري انجمن دوستي هند و ايران و مجمع جهاني بين مذاهب اسلامي و با همكاري خانه فرهنگ جمهوري اسلامي ايران در دهلي نو است و هدف برگزاري جلسه اين است كه پيام دوستي كه قرنها بين ايران و هند بوده را در بين جهان مطرح كند.

سرویس اخبار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی / سید جواد طباطبایی

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