به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی سلیمی روز چهارشنبه، 7 مرداد 1405 در گفتوگو با رسانهها با ارزیابی عملکرد چهار روز نخست استقرار درمانگاه جمعیت هلالاحمر استان گیلان در عتبه مقدسه حرم علوی شهر نجف اشرف، اظهار کرد: آنچه امروز در این درمانگاه شاهد هستیم، صرفاً ارائه خدمات درمانی نیست، بلکه جلوهای از مدیریت علمی، برنامهریزی دقیق، فرماندهی یکپارچه و هماهنگی مؤثر میان بخشهای مختلف برای پاسخگویی به نیازهای درمانی زائران اربعین حسینی است.
وی با اشاره به استقبال گسترده زائران از خدمات این مرکز افزود: طی چهار روز نخست فعالیت درمانگاه، ۹ هزار و ۳۶۶ زائر از خدمات این مجموعه بهرهمند شدهاند و در مجموع بیش از ۱۳ هزار خدمت درمانی، دارویی، مراقبتی و بهداشتی به آنان ارائه شده است؛ آماری که نشاندهنده توان بالای عملیاتی، انسجام مدیریتی و آمادگی کامل تیم درمانی هلالاحمر گیلان در یکی از حساسترین مأموریتهای برونمرزی این جمعیت است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان با تأکید بر اینکه مأموریت اربعین یکی از پیچیدهترین عملیاتهای سلامت در شرایط تجمع انبوه جمعیت محسوب میشود، تصریح کرد: مدیریت بحران تنها به واکنش در زمان وقوع حادثه محدود نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات پیشبینی، پیشگیری، آمادگی، پاسخ مؤثر و تداوم خدمت را در بر میگیرد. در درمانگاه هلالاحمر گیلان نیز تمامی این مؤلفهها بهصورت همزمان و منسجم در حال اجراست.
سلیمی ادامه داد: استقرار ساختار فرماندهی مشخص، مدیریت هوشمند جریان مراجعان، تقسیم مناسب وظایف، پایش مستمر نیازهای درمانی و توزیع متوازن امکانات و تجهیزات، موجب شده است بدون ایجاد گلوگاههای عملیاتی، خدمات سلامت با سرعت، دقت و کیفیت مطلوب به زائران ارائه شود.
وی یکی از مهمترین شاخصهای موفقیت این درمانگاه را افزایش بهرهوری خدمات عنوان کرد و گفت: هنگامی که یک مرکز درمانی در مدت کوتاهی قادر است هزاران مراجعهکننده را مدیریت کند و به هر مراجعهکننده بهطور میانگین بیش از یک خدمت تخصصی ارائه دهد، این موضوع نشاندهنده طراحی صحیح فرآیندها، هماهنگی مطلوب میان تیمهای درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان سرمایه انسانی متخصص را مهمترین پشتوانه این مأموریت دانست و افزود: پزشکان، پرستاران، داروسازان، امدادگران، نیروهای پشتیبانی و داوطلبان با روحیهای جهادی، ایثارگرانه و مسئولانه در این مأموریت حضور یافتهاند و با همپوشانی شیفتهای کاری، جانشینی متقابل و همکاری بینرشتهای، الگویی موفق از مدیریت سرمایه انسانی در شرایط بحران را به نمایش گذاشتهاند.
وی خاطرنشان کرد: این همدلی و هماهنگی میان اعضای تیم درمان موجب افزایش تابآوری عملیاتی درمانگاه شده و امکان ارائه خدمات مستمر و باکیفیت را حتی در ساعات اوج مراجعات فراهم کرده است.
سلیمی همچنین از همکاری ارزشمند مسئولان عتبه علویه مقدسه قدردانی کرد و گفت: تعامل سازنده و هماهنگی مطلوب میان جمعیت هلالاحمر گیلان و مسئولان آستان مقدس علوی، نقش مهمی در فراهمسازی زیرساختهای لازم، تسهیل فرآیند خدمترسانی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی به زائران ایفا کرده است.
وی با اشاره به تحلیل دادههای آماری چهار روز نخست این مأموریت اظهار داشت: نتایج بهدستآمده نشان میدهد که اتکا به برنامهریزی مبتنی بر داده، فرماندهی واحد، انعطافپذیری سازمانی، مدیریت صحیح منابع و بهرهگیری از نیروهای متخصص، امکان ارائه خدمات درمانی پایدار و بدون افت کیفیت را حتی در شرایط افزایش مستمر حجم مراجعات فراهم میکند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر گیلان تأکید کرد: تجربه درمانگاه هلالاحمر گیلان در نجف اشرف ظرفیت آن را دارد که بهعنوان یک الگوی بومی و موفق در حوزه مدیریت سلامت در تجمعات انبوه مستندسازی شده و در آموزشها، مانورها و برنامهریزیهای آینده جمعیت هلالاحمر مورد استفاده قرار گیرد.
سلیمی در پایان با قدردانی از پزشکان، پرستاران، امدادگران، نیروهای پشتیبانی، داوطلبان و تمامی دستاندرکاران این مأموریت گفت: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)، افتخاری بزرگ و جلوهای از مسئولیتپذیری انسانی، فرهنگ ایثار و همبستگی سازمانی است و جمعیت هلالاحمر استان گیلان با تمام ظرفیت خود تا پایان مأموریت اربعین، خدماترسانی به زائران را با قدرت و کیفیت ادامه خواهد داد.
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