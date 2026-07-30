به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام اسماعیل تدینی روز چهارشنبه، 7 مرداد 1405 در مراسم محوری اجرای طرح «قرار دوازدهم» که در آستان مقدس خواهر امام(س) رشت برگزار شد، با اشاره به استمرار اجرای این طرح در بقاع متبرکه استان، اظهار کرد: طرح «قرار دوازدهم» یکی از برنامه‌های شاخص سازمان اوقاف و امور خیریه در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است که با هدف ترویج فرهنگ وقف، تحقق امینانه نیات واقفان خیراندیش و حمایت از خانواده‌های نیازمند، به‌صورت منظم در بقاع متبرکه گیلان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه بقاع متبرکه همواره علاوه بر کارکرد معنوی، در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی نیز نقش‌آفرین بوده‌اند، افزود: در مراسم محوری مردادماه امسال، ۲۰۰ بسته کمک معیشتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل درآمد موقوفات مرحوم محمدابراهیم اصفهانی، مرحوم سید احمد ملک و موقوفه پستی تهیه و از طریق مراکز افق بقاع متبرکه و با همکاری نهادهای خدمت‌رسان شهرستان رشت میان خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان اجرای دقیق و امینانه نیات واقفان را مهم‌ترین رسالت سازمان اوقاف دانست و تصریح کرد: تمامی اقدامات حمایتی و اجتماعی این نهاد بر اساس مفاد وقف‌نامه‌ها و در چارچوب نیت واقفان انجام می‌شود و طرح «قرار دوازدهم» نیز جلوه‌ای روشن از تبدیل ظرفیت‌های وقف به خدمات ملموس برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

تدینی با اشاره به گستره خدمات این طرح در سراسر استان اظهار داشت: در اجرای مرحله مردادماه طرح «قرار دوازدهم»، در مجموع هشت میلیارد تومان برای تهیه بسته‌های معیشتی، ارائه خدمات اجتماعی و اجرای برنامه‌های حمایتی در بقاع متبرکه گیلان هزینه شده است که این خدمات در شهرستان‌های مختلف استان و متناسب با نیات موقوفات در حال ارائه است.

وی همچنین با تشریح عملکرد این طرح از ابتدای سال جاری خاطرنشان کرد: از آغاز سال تاکنون بیش از ۱۴ میلیارد تومان از محل درآمد موقوفات استان در قالب طرح «قرار دوازدهم» برای حمایت از خانواده‌های نیازمند، اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی، کمک‌های معیشتی و سایر خدمات اجتماعی هزینه شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند سنت حسنه وقف در پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان با تأکید بر اینکه وقف از مهم‌ترین مصادیق باقیات‌الصالحات و سرمایه‌ای ماندگار برای خدمت به جامعه اسلامی است، گفت: هرچه فرهنگ وقف در جامعه بیش از پیش گسترش یابد، زمینه توسعه عدالت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت مؤثرتر از اقشار کم‌برخوردار نیز فراهم خواهد شد.

وی افزود: بقاع متبرکه امروز به برکت حضور مردم و اجرای طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و حمایتی، به پایگاه‌هایی اثرگذار در عرصه خدمت‌رسانی تبدیل شده‌اند و اجرای طرح‌هایی نظیر «قرار دوازدهم» بیانگر آن است که موقوفات می‌توانند در کنار نقش معنوی خود، بخشی از مشکلات معیشتی و اجتماعی جامعه را نیز کاهش دهند.

تدینی در پایان با قدردانی از خادمان بقاع متبرکه، مدیران مراکز افق، خیران و تمامی دست‌اندرکاران اجرای این طرح، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت بیشتر واقفان و نیکوکاران، دامنه خدمات اجتماعی موقوفات در استان گیلان گسترش یافته و فرهنگ وقف بیش از گذشته در مسیر رفع نیازهای جامعه و خدمت به محرومان به کار گرفته شود.

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