توصیف برکات «ماه» و «خورشید» در سخنان ائمه(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: هنگامی که چشم امام سجّاد(علیه السلام) به هلال ماه می‌ افتاد آن را مخاطب ساخته، این کلمات را که یک پارچه درس توحید و خداشناسی است زمزمه می‌ فرمود: «أَیُّها الْخَلْقُ الْمُطِیْعُ! الدّائِبُ السَّرِیْعُ الْمُتَرَدِّدُ فِی مَنازِلِ التَّقْدِیْرِ اَلْمُتَصَرِّفُ فِی فَلَکِ التَّدبِیْرِ، آمَنْتُ بِمَنْ نَوَّرَبِکَ الظُّلَمَ، وَ أَوْضَحَ بِکَ الْبُهَم، وَ جَعَلَکَ آیَةً مِنْ آیاتِ مُلْکِهِ، وَ عَلامَةً مِنْ عَلاماتِ سُلْطانِهِ... سُبْحانَهُ ما أَعْجَبَ ما دَبَّرَ فی أمْرِکَ وَ أَلْطَفَ ما صَنَعَ فِی شَأنِکَ جَعَلَکَ مِفْتاحَ شَهْرٍ حادِثٍ لاَِمْرٍ حادِثٍ...»(۱)؛

(ای مخلوق مطیع! و ای گردنده سریع که در منزل‌گاه‌ های معین پیوسته در رفت و آمدی، و در فلک تدبیر متصرّفی، ایمان آوردم به کسی که تاریکی‌ ها را به وسیله تو روشن ساخته، و مبهمات را با تو واضح کرده، و تو را نشانه‌ ای از نشانه‌ های حکومتش و علامتی از علامتهای اقتدارش قرار داده... منزّه است او، چقدر عجیب کار تو را تدبیر فرموده! و چه ظریف است آنچه در شأن تو انجام داده! تو را کلید ماه جدید، برای شروع کارها قرار داده است...).



همچنین امام صادق(علیه السلام) در روایت مفضّل می‌ فرماید: «ای مفضّل! در طلوع و غروب خورشید اندیشه کن که خداوند حاکمیت روز و شب را با آن برپا می‌ دارد. اگر طلوع خورشید نبود کار جهان به کلّی به هم می‌ خورد، و مردم توانایی بر امرار معاش و تدبیر کارهایشان را نداشتند، دنیا برای آنها تاریک، و زندگی با نبودن نور خورشید و آثار آن ناگوار می‌ شد، و فوائد طلوع آفتاب آشکار است و بی نیاز از شرح. در منافع غروب آن بیندیش، اگر غروب آفتاب نبود مردم آرامش و قرار نداشتند، با اینکه احتیاج زیادی برای آسایش جسم و آرامش روح به آن دارند...

سپس در دور و نزدیک شدن خورشید که سبب پیدایش فصول چهارگانه و منافع و آثار آن است تفکر کن... و همچنین در انتقال خورشید در برج‌ های دوازده‌ گانه برای تکمیل دوره سالانه... این تغییر موضع آفتاب سبب رسیدن غلّات و میوه‌ ها و آغاز نشو و نمای گیاهان است...



به کیفیّت طلوع خورشید در این جهان بنگر که چگونه خدواند برای آن برنامه‌ ریزی کرده. اگر خورشید در یک گوشه از آسمان ثابت می‌ ماند، هرگز شعاع و منافع آن به نقاط زیادی نمی‌ رسید، گردش آن سبب می‌ شود که همه موجودات از آن بهره گیرند.



آیا مردم نمی‌ بینند این امور مهمّه چگونه انجام می‌ گیرد؟ و هیچگونه تخلّف و ناموزونی در اموری که به سود مردم جهان و بقای آن است در آن دیده نمی‌ شود!

به وسیله ماه خدا را بشناس که مردم با نظام مخصوصش ماه‌ ها را می‌ شناسند و حساب سال را نگه می‌ دارند... ببین چگونه شب‌ های تاریک را روشن می‌ سازد؟ و چه فایده‌ ای در آن نهفته است؟ زیرا با تمام نیازی که مردم برای آرامش و خنک شدن هوا به ظلمت شب دارند؛ صلاح این نیست که شب‌ ها یک پارچه تاریک باشد که هیچ کاری نتوان انجام داد.

بلکه گاه مردم به خاطر تنگی وقت یا گرمای هوا در اعمال روزانه، نیاز به ادامه کار در شب دارند، در این حالت می‌ توانند قسمتی از کارهای لازم را در نور ماه انجام دهند، و اینکه نور ماه در همه شب نیست، و از نور خورشید کمتر است، برای این است که مردم برنامه مفصّلی برای کار در شب نچینند و آرامشی که منظور است به کلّی از دست نرود».(۲)، (۳)

پی نوشت: