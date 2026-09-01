ماه فقط برای تماشای شب نیست!

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «ماه» کره نسبتا کوچکی است که طبق محاسبات دانشمندان ۴۹ مرتبه از کره زمین کوچک‌ تر است؛ و به همین دلیل نیروی جاذبه آن یک ششم نیروی جاذبه زمین می‌ باشد، و فاصله متوسط آن از کره زمین بیش از ۳۸۴ هزار کیلومتر می‌ باشد، و به همین دلیل نور ماه کمی بیش از یک ثانیه، به ما می‌ رسد. سرعت سیر آن به دور کره زمین تقریبا در هر ثانیه، یک کیلومتر است، و در یک ماه قمری (کمی بیش از ۲۹ روز) یک بار به دور کره زمین گردش می‌ کند؛ و در همین مدّت نیز یک بار به دور خود می‌ گردد و چون این دو حرکت، هماهنگ است، آن سمت از ماه که روی به کره زمین است، همیشه ثابت می‌ باشد، و اگر تعجّب نکنید نور ماه، در شب بدر که به حدّ کامل می‌ رسد ۴۶۰ هزار مرتبه از نور خورشید کمتر است، ولی همین نور مختصر شب‌ های مهتابی را، روشن می‌ کند، و چراغی پر فروغ و زیبا و دل‌ انگیز با منظره‌ ای بسیار شاعرانه و دلپذیر به وجود می‌ آورد.



در آیات زیادی از قرآن مجید، به ماه و برکات و فوائد آن اشاره شده، و در آیاتی نیز به آن، قسم یاد شده است. مجموعا در بیست و هفت آیه از قرآن، سخن از «قمر» به میان آمده، و در هفت آیه از این آیات به تسخیر ماه اشاره شده است که از اهمّیّت فوائد آن در زندگی بشر حکایت می‌ کند. (۱) فوائد و برکات ماه نیز بسیار است که فهرست وار به قسمتی از آن اشاره می‌ شود :



۱- گردش منظّم ماه به دور کره زمین، تقویم طبیعی جالبی را به وجود می‌ آورد.



۲- روشنایی ملایمی که ماه ایجاد می‌ کند هرچند تاریکی شب را به کلّی از میان نمی‌ برد [و نباید از بین ببرد چون این تاریکی خود فلسفه مهمّی دارد] ولی تا حد قابل توجّهی می‌ تواند در بسیاری از شب‌ ها به انسان کمک کند تا راه خود را در شهرها و بیابان‌ ها و دریاها پیدا کند. مخصوصا نور ماه چنان آرام‌ بخش و ملایم است که مزاحم خواب و استراحت شبانه انسان و موجودات دیگر نیست؛ بلکه انسان در نور ماه آرامش خاصّی را احساس می‌ کند.



۳- مسأله جزر و مد دریاها یکی از آثار مهم وجود ماه است. کسانی که در کنار دریاهای آزاد رفته باشند می‌ توانند در هر شبانه روز ناظر این معنی باشند که دو بار آب دریا پائین و بالا می‌ آید، و از آن تعبیر به جزر و مد می‌ شود، و تقریبا هر کدام چند ساعت طول می‌ کشد. به هنگام مد آب بالا آمده و بسیاری از سواحل را می‌ پوشاند، و به هنگام جزر پائین می‌ رود و قسمتی از کف دریاها آشکار می‌ شود.



این جزر و مد فوائد بسیار مهمّی در زندگی بشر دارد؛ از جمله: عقب زدن رودخانه‌های آب شیرین که به دریا می‌ ریزند و مشروب ساختن زمین‌ های وسیعی به کمک آن؛ همان گونه که در نخلستان‌ های وسیع و گسترده ساحلی خوزستان دیده می‌شود.



از دیگر استفا ده‌های جزر و مد در کارخانه‌ ها برای حرکت توربین‌ ها است و فعالیّت در مخازن الکتریسته و نیز استفاده برای کشتیرانی به طوری که کشتی‌ های بزرگ به هنگام مد می‌ توانند در بسیاری از ساحل‌ ها پهلو بگیرند و بارگیری یا تخلیه بار کنند، و همچنین برای شتشوی بندرها، ماهی‌ گیری، به هم زدن آب دریا و تعدیل حرارت و مواد ترکیب آن، و امور دیگر. (۲)، (۳)

پی نوشت: