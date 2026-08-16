به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موضوع «خون‌خواهی» در اندیشه اسلامی، از جمله مباحثی است که علاوه بر برخورداری از ابعاد فقهی و حقوقی، دارای وجوه اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و راهبردی نیز هست. در پی طرح این موضوع در فضای عمومی و شکل‌گیری پرسش‌هایی درباره مبانی شرعی، حدود، سازوکارها و مسئولیت نهادهای مختلف در این زمینه، تبیین دقیق این مسئله از منظر آموزه‌های اسلامی و فقه شیعه، اهمیت دوچندانی یافته است.

در همین راستا، خبرنگار خبرگزاری ابنا با حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، به گفت‌وگو نشسته است. وی در این گفت‌وگو، با تبیین تفاوت «قصاص» و «خون‌خواهی»، به تشریح مبانی قرآنی، روایی و فقهی این موضوع، جایگاه آن در منظومه فکری اسلام، نقش بازدارندگی در حفظ امنیت جامعه اسلامی، وظایف نهادهای حاکمیتی، مسئولیت نخبگان و رسانه‌ها و نیز ضرورت گفتمان‌سازی پیرامون این مسئله پرداخته است.

خونخواهی در فرهنگ اسلامی، مفهومی فراتر از انتقام شخصی

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید صلح‌میرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای گرانقدر، بحث خونخواهی را از موضوعات ریشه‌دار در معارف اسلامی دانست و اظهار کرد: مسئله خونخواهی یا انتقام، در فرهنگ قرآن و مکتب اهل‌بیت(ع) دارای ابعاد مختلف اعتقادی، فقهی، حقوقی و اجتماعی است و نمی‌توان آن را صرفاً یک واکنش احساسی تلقی کرد.

وی با بیان اینکه در منابع اسلامی از تعابیر گوناگونی برای این موضوع استفاده شده است، گفت: گاهی این مسئله در قالب «قصاص» مطرح می‌شود؛ یعنی جایی که فردی عمداً انسانی را به قتل رسانده و برای او مجازات مشخصی در نظر گرفته شده است؛ اما در مواردی که سخن از شهادت اولیای الهی، رهبران حق و شخصیت‌هایی است که موجودیت جبهه ایمان را نمایندگی می‌کنند، موضوع از قصاص فردی فراتر می‌رود و در ادبیات دینی با عنوان «ثار» و «خونخواهی» شناخته می‌شود.

«ثارالله»؛ جایگاه خونخواهی در مکتب اهل‌بیت(ع)

صلح‌میرزایی با اشاره به جایگاه این مفهوم در روایات و ادعیه افزود: در زیارت عاشورا، حضرت سیدالشهدا(ع) با عنوان «ثارالله» معرفی شده‌اند و همین تعبیر نشان می‌دهد که خونخواهی در فرهنگ شیعه، صرفاً یک مطالبه شخصی یا خانوادگی نیست، بلکه مسئله‌ای مرتبط با اقامه عدالت الهی و احقاق حق در مقیاسی فراتر از روابط فردی است.

وی ادامه داد: در روایات مربوط به ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نیز یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های آن حضرت، خونخواهی همه اولیای الهی در طول تاریخ عنوان شده است. حتی در برخی دعاها آمده است که امام عصر(عج) خون همه پیامبران الهی را مطالبه خواهند کرد. این تعابیر نشان می‌دهد که اصل خونخواهی، جایگاهی عمیق در منظومه اعتقادی اسلام دارد و نمی‌توان آن را صرفاً با برداشت‌های احساسی یا سیاسی تفسیر کرد.

تفاوت خونخواهی با قصاص در سیره امیرالمؤمنین(ع)

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نمونه‌هایی از سیره امیرالمؤمنین علی(ع) برای تبیین تفاوت میان قصاص و خونخواهی اظهار داشت: در ماجرای شهادت عبدالله بن خباب به دست خوارج، هنگامی که حضرت علی(ع) خواستار تحویل قاتلان شدند، آنان اعلام کردند که همگی در این جنایت شریک هستند.

وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) در برابر این اعتراف، ملاک را صرفاً مباشر قتل قرار ندادند، بلکه مسئولیت را متوجه همه کسانی دانستند که در آن جنایت مشارکت و همراهی داشتند. این نگاه نشان می‌دهد هنگامی که یک جریان سازمان‌یافته دست به جنایت می‌زند، مسئولیت تنها متوجه فردی که ضربه نهایی را وارد کرده نیست، بلکه همه کسانی که در تحقق آن جنایت نقش داشته‌اند، در مسئولیت آن شریک‌اند.

صلح‌میرزایی همچنین به فرازی از نهج‌البلاغه درباره جنگ جمل اشاره کرد و گفت: حضرت علی(ع) در آن خطبه نیز بر همین اصل تأکید می‌کنند که اگر جمعی در یک جنایت هم‌داستان باشند، مسئولیت آن متوجه مجموعه خواهد بود. بنابراین، خونخواهی در چنین مواردی مفهومی فراتر از قصاص فردی پیدا می‌کند و همه آمران، حامیان و همراهان جنایت را در بر می‌گیرد.

گسترش مفهوم میدان نبرد در فقه اسلامی

وی در ادامه با تبیین مبانی فقهی این مسئله اظهار داشت: در فقه اسلامی، کسانی که در جنگ علیه مسلمانان مشارکت می‌کنند، احکام خاصی دارند و باید توجه داشت که ماهیت میدان نبرد امروز با گذشته تفاوت اساسی پیدا کرده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در گذشته، میدان جنگ به محدوده‌ای مشخص محدود بود؛ اما امروز کسی که از هزاران کیلومتر دورتر، با طراحی، فرماندهی، هدایت یا اجرای عملیات نظامی علیه ملت ایران نقش‌آفرینی می‌کند، در همان میدان نبرد حضور دارد و بخشی از جبهه متخاصم محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر شهید، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را «شهید معرکه» دانستند، رهبر شهید نیز شهید معرکه است؛ زیرا در متن نبرد جبهه حق و باطل به شهادت رسید. بر همین اساس، همه کسانی که در زنجیره طراحی، هدایت، پشتیبانی و اجرای این جنایت نقش داشته‌اند، در همان چارچوب قابل ارزیابی هستند و موضوع تنها به عامل مستقیم عملیات محدود نمی‌شود.

چرا خونخواهی رهبر شهید اهمیت مضاعف دارد؟

صلح‌میرزایی در ادامه با تأکید بر اینکه ارزش جان همه مسلمانان در اسلام یکسان است، اظهار داشت: از منظر حقوق اسلامی، میان رهبر جامعه و پایین‌ترین فرد جامعه تفاوتی وجود ندارد و همه در حق حیات و کرامت انسانی برابرند؛ چنان‌که در روایات اسلامی نیز بر این اصل تأکید شده است.

وی افزود: اما از منظر راهبردی، رهبر جامعه اسلامی جایگاهی متفاوت دارد؛ زیرا رهبر، محور انسجام، هدایت و سازمان‌دهی ظرفیت‌های امت اسلامی است و همه توانمندی‌های جامعه حول محور ولایت جهت پیدا می‌کند. از این‌رو، هدف قرار دادن رهبر جامعه اسلامی، صرفاً حذف یک شخصیت نیست، بلکه حمله به مرکز هدایت و انسجام امت اسلامی محسوب می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در تاریخ دوران غیبت، کمتر می‌توان شخصیتی را یافت که هم مرجع هدایت دینی، هم رهبر یک کشور و هم محور جبهه‌ای گسترده از مقاومت در منطقه باشد. واکنش گسترده مردم ایران، ملت‌های جبهه مقاومت و حتی بسیاری از آزادگان جهان به شهادت رهبر شهید نیز نشان داد که دشمن، شخصیتی کم‌نظیر و اثرگذار را هدف قرار داده است؛ از همین رو، خونخواهی چنین شخصیتی، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند و ابعاد آن از یک مطالبه شخصی یا ملی فراتر می‌رود.

خونخواهی؛ راهبردی قرآنی برای ایجاد بازدارندگی

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه با استناد به آیات قرآن کریم، یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های خونخواهی را ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از تکرار جنایت علیه جامعه اسلامی دانست و اظهار کرد: قرآن کریم در کنار تشریع جهاد، مسلمانان را به فراهم ساختن همه ظرفیت‌های قدرت فراخوانده است؛ زیرا هدف از قدرت، آن است که دشمن جرئت تعرض به جامعه اسلامی را پیدا نکند.

وی با اشاره به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ... تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» تصریح کرد: خداوند فلسفه آمادگی و اقتدار را نیز بیان کرده و فرموده است که باید به اندازه توان، قدرت فراهم شود تا دشمن خدا و دشمن مؤمنان جرئت نزدیک شدن و تجاوز پیدا نکند.

صلح‌میرزایی افزود: اگر دشمن بتواند رهبر یک ملت، فرماندهان آن، مردم بی‌گناه، کودکان معصوم مدرسه شجره طیبه میناب، دریادلان ناوچه دنا که میهمان بودند و مظلومانه به شهادت رساندند و دیگر سرمایه‌های انسانی را به شهادت برساند و در مقابل، هزینه‌ای متناسب پرداخت نکند، طبیعی است که چنین جنایتی برای او به یک الگوی قابل تکرار تبدیل خواهد شد؛ بنابراین خونخواهی، علاوه بر جنبه عدالت‌خواهانه، کارکردی بازدارنده نیز دارد و امنیت آینده جامعه اسلامی را تضمین می‌کند.

هزینه جنایت باید به اندازه‌ای باشد که دشمن جرئت تکرار نداشته باشد

وی ادامه داد: دشمن باید به این جمع‌بندی برسد که تعرض به ملت ایران، رهبران، فرماندهان و مردم این کشور، هزینه‌ای سنگین، مستمر و غیرقابل پیش‌بینی برای او ایجاد خواهد کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: هنگامی که مطالبه خونخواهی به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود، کسی که در آینده قصد مشارکت در چنین جنایتی را دارد، باید احساس کند که امنیت شخصی، آینده و آرامش خود و اطرافیانش در معرض خطر قرار خواهد گرفت و همین احساس، مهم‌ترین عامل بازدارندگی خواهد بود.

وی با اشاره به جنایت‌های انجام‌شده علیه ملت ایران و جبهه مقاومت تأکید کرد: اگر این هزینه ایجاد نشود، دشمن به این نتیجه می‌رسد که می‌تواند با پرداخت بهایی اندک، بزرگ‌ترین ضربه‌ها را وارد کند؛ در حالی که منطق قرآن و عقل، اقتضا می‌کند هزینه تجاوز به ملت‌ها به اندازه‌ای افزایش یابد که کسی جرئت تکرار آن را نداشته باشد.

دفاع از عزت مؤمنان، وظیفه حکومت اسلامی است

صلح‌میرزایی در ادامه با اشاره به جایگاه «عزت» در قرآن کریم اظهار داشت: یکی دیگر از مبانی خونخواهی، دفاع از عزت جامعه اسلامی است؛ زیرا قرآن، عزت را از آنِ خداوند، پیامبر اکرم(ص) و مؤمنان می‌داند.

وی افزود: هنگامی که دشمن با ترور رهبر جامعه اسلامی یا کشتار مردم بی‌گناه، درصدد تحقیر یک ملت و شکستن اراده آن برمی‌آید، حکومت اسلامی وظیفه دارد به گونه‌ای عمل کند که این عزت آسیب‌دیده ترمیم شود و دشمن بداند چنین اقداماتی بدون پاسخ نخواهد ماند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: خونخواهی از این منظر، صرفاً پاسخ به یک حادثه نیست، بلکه دفاع از کرامت امت اسلامی، حفظ عزت مؤمنان و جلوگیری از تکرار اهانت به جامعه اسلامی است.

مطالبه خونخواهی نباید به فراموشی سپرده شود

صلح‌میرزایی تأکید کرد: همان‌گونه که رهبر شهید پس از پاسخ موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد تصریح کردند که آن اقدام پایان خونخواهی نبود، امروز نیز نباید تصور شود که با گذشت زمان، این مطالبه پایان یافته است؛ بلکه خونخواهی باید تا تحقق کامل اهداف خود، مطالبه‌ای زنده و مستمر باقی بماند.

وی افزود: هیچ‌کس نباید نسبت به این موضوع احساس بی‌تفاوتی کند و هر فرد، متناسب با مسئولیت و جایگاه خود، باید این مطالبه را زنده نگه دارد؛ زیرا خاموش شدن این مطالبه، به سود دشمن خواهد بود.

فریاد خونخواهی مردم، سوخت موشک‌های انتقام از قاتلان شهداست

صلح‌میرزایی با اشاره به نقش مطالبه عمومی مردم در پاسخ به جنایت علیه شهدای مقاومت، یادآور شد: امام شهید پیش‌تر درباره عملیات موشکی ایران علیه پایگاه عین‌الاسد تصریح کرده بود که «سوخت موشک‌هایی که به عین‌الاسد خورد، فریاد خونخواهی مردم نسبت به شهادت شهید سلیمانی بود».

وی افزود: همان‌گونه که فریاد خونخواهی و مطالبه انتقام مردم در پاسخ به شهادت شهید سلیمانی به میدان آمد، این مطالبه عمومی می‌تواند به‌عنوان نیروی محرک پاسخ به قاتلان رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان نیز عمل کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: فریاد خونخواهی و مطالبه انتقام مردم، «سوخت موشک‌ها و باروت فشنگ‌هایی است» که به قاتلان رهبر شهید و دیگر شهدای جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان اصابت خواهد کرد.

گفتمان‌سازی «خونخواهی رهبر شهید»؛ نخستین وظیفه نخبگان و مجلس خبرگان

عضو مجلس خبرگان رهبری، مهم‌ترین مسئولیت این مجلس را در این زمینه «تبیین»، «گفتمان‌سازی» و «پاسخ به شبهات» دانست و اظهار کرد: اعضای مجلس خبرگان، به‌ویژه نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها، ائمه جمعه و شخصیت‌های علمی، باید ابعاد مختلف خونخواهی را برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند این مسئله به حاشیه رانده شود.

وی افزود: به تعبیر رهبر شهید، تا زمانی که یک موضوع به گفتمان عمومی تبدیل نشود، به مرحله اجرا نمی‌رسد؛ بنابراین، تبیین مبانی شرعی، عقلی و حقوقی خونخواهی، رفع شبهات و تبدیل این موضوع به یک مطالبه فراگیر، از مهم‌ترین وظایف نخبگان دینی و فرهنگی است.

وظایف دستگاه‌های مختلف باید در یک راهبرد واحد دنبال شود

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: بخشی از این مسئولیت، بر عهده نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای برای گفتمان‌سازی و اقناع افکار عمومی است؛ بخشی دیگر به پیگیری‌های حقوقی و قضایی در داخل و خارج از کشور مربوط می‌شود و دستگاه دیپلماسی نیز باید ظرفیت‌های بین‌المللی را برای تعقیب حقوقی و سیاسی عاملان این جنایت فعال کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در کنار این اقدامات، نهادهای مسئول در حوزه امنیت و دفاع نیز متناسب با مأموریت‌های قانونی خود وظایف مشخصی دارند و هماهنگی میان همه این بخش‌ها می‌تواند اطمینان عمومی را نسبت به استمرار مسیر خونخواهی افزایش دهد.

صلح‌میرزایی همچنین بر استفاده از ظرفیت ارتباطات علمی و بین‌المللی علما تأکید کرد و گفت: علمای شیعه، علمای اهل سنت و حتی رهبران دیگر ادیان می‌توانند متناسب با شرایط کشورها و ظرفیت‌های خود، در تبیین ابعاد این جنایت و دفاع از حق ملت ایران نقش‌آفرینی کنند و زمینه شکل‌گیری یک مطالبه جهانی علیه عاملان این جنایت را فراهم سازند.

شاخص‌های تحقق خونخواهی؛ از مجازات عاملان تا رفع بسترهای تهدید

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این پرسش که تحقق خونخواهی رهبر شهید با چه شاخص‌هایی قابل ارزیابی است، اظهار کرد: نباید خونخواهی را به یک اقدام مقطعی یا یک پاسخ محدود تقلیل داد، بلکه این موضوع دارای مراحل، لایه‌ها و اهداف مشخصی است که باید به‌صورت پیوسته دنبال شود.

وی با بیان اینکه نخستین شاخص تحقق خونخواهی، مجازات عاملان مستقیم و غیرمستقیم این جنایت است، گفت: کسانی که در طراحی، صدور دستور، پشتیبانی، اجرا یا هرگونه همکاری با این جنایت نقش داشته‌اند از جمله ترامپ، نتانیاهو و همه فرماندهان و سربازانی که در این جنایت ها سهیم بودند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و تنها با اعدام و قتل این جنایتکاران این هدف محقق می شود؛ زیرا مسئولیت چنین جنایتی تنها متوجه فردی نیست که اقدام نهایی را انجام داده، بلکه همه آمران، مباشران، طراحان و پشتیبانان آن در این مسئولیت سهیم هستند.

صلح‌میرزایی افزود: در این مسیر نباید نگاه صرفاً احساسی داشت، بلکه باید با نگاه راهبردی، همه حلقه‌های مؤثر در وقوع این جنایت را مورد توجه قرار داد و تحقق عدالت را در قبال همه آنان مطالبه کرد.

هر شهید، یک جهان از عواطف و سرمایه انسانی است

وی با اشاره به جنایت‌های صورت‌گرفته علیه ملت ایران و جبهه مقاومت اظهار داشت: نباید به آمار شهدا صرفاً به چشم چند عدد نگاه کرد؛ زیرا پشت هر شهید، یک خانواده، یک پدر، یک مادر، همسر، فرزند، خواهر و برادر قرار دارد که آثار این جنایت را تا سال‌ها با خود حمل می‌کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: کودکی که پدر خود را از دست داده، دیگر هیچ‌گاه محبت و حضور او را تجربه نخواهد کرد و بسیاری از فرزندانی که پس از شهادت پدرانشان متولد شده‌اند، تنها تصویری که از پدر دارند، عکس اوست. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که هر جنایت، آثار عمیق انسانی، اجتماعی و عاطفی بر جای می‌گذارد و همین مسئله، ضرورت پیگیری عدالت و خونخواهی را دوچندان می‌کند.

وی افزود: از این منظر، مطالبه خونخواهی تنها یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه دفاع از حق انسان‌هایی است که قربانی جنایت شده‌اند و خانواده‌هایی که همچنان آثار آن را تحمل می‌کنند.

خونخواهی یک مسیر چندلایه و بلندمدت است

صلح‌میرزایی با بیان اینکه خونخواهی دارای لایه‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: پس از مرحله نخست که پیگیری و مجازات عاملان مستقیم و غیرمستقیم این جنایت است، مراحل دیگری نیز وجود دارد که باید به‌عنوان اهداف راهبردی دنبال شود.

وی اظهار داشت: یکی از این اهداف، رفع عوامل تهدیدکننده امنیت ملت ایران و از میان برداشتن بسترهایی است که امکان تکرار چنین جنایت‌هایی را فراهم می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در افق بلندمدت نیز آرمان آزادی قدس شریف، واگذاری تعیین سرنوشت فلسطین به مردم این سرزمین و نابودی غده سرطانی اسرائیل و پایان اشغالگری، از اهدافی است که در امتداد همین نگاه به مقابله با ظلم و تحقق عدالت قرار می‌گیرد.

هر فرد باید سهم خود را در این جهاد بشناسد

صلح‌میرزایی در ادامه با تأکید بر اینکه تحقق این مطالبه، تنها بر عهده نهادهای رسمی نیست، اظهار کرد: هر فرد باید متناسب با توان، تخصص و امکانات خود، جایگاهش را در این مسیر پیدا کند و احساس نکند که مسئولیتی بر عهده ندارد.

وی با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) در بهره‌گیری از دعا در برابر ظلم و ستم افزود: در روایات، نمونه‌های متعددی وجود دارد که ائمه اطهار(ع) در برابر ظالمان، از دعا و نفرین استفاده کرده‌اند؛ بنابراین حتی کسانی که امکان حضور در عرصه‌های دیگر را ندارند، می‌توانند با دعا، تضرع و طلب نصرت الهی در این مسیر ایفای نقش کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: از کودک و نوجوان گرفته تا سالمندان، همه می‌توانند به اندازه توان خود در این میدان حضور داشته باشند؛ زیرا مشارکت در دفاع از عزت جامعه اسلامی، شکل‌های متنوعی دارد و منحصر به حضور در میدان نظامی نیست.

ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای باید فعال شوند

وی با بیان اینکه همه اقشار جامعه می‌توانند در تحقق این مطالبه نقش داشته باشند، گفت: هنرمندان، نویسندگان، پژوهشگران، استادان دانشگاه، روحانیان، فعالان فرهنگی، رسانه‌ای، صاحبان سرمایه، تولیدکنندگان آثار هنری و حتی کسانی که در حوزه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند، هر یک می‌توانند متناسب با توان خود در این مسیر اثرگذار باشند.

صلح‌میرزایی افزود: تولید آثار فرهنگی، مستند، فیلم، انیمیشن، محتوای رسانه‌ای، فعالیت‌های علمی، پژوهشی و روشنگرانه، همگی می‌توانند به تبیین این مطالبه و افزایش هزینه جنایت علیه ملت ایران کمک کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف آن است که دشمن به این نتیجه برسد که تعرض به رهبران، فرماندهان و مردم ایران، پیامدهایی مستمر و پرهزینه خواهد داشت و همین مسئله، مهم‌ترین عامل بازدارندگی در آینده خواهد بود.

رسانه‌ها باید خونخواهی را به یک گفتمان جهانی تبدیل کنند

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رسانه‌ها از ظرفیت بی‌بدیلی برای گفتمان‌سازی برخوردارند و می‌توانند این موضوع را هم در سطح افکار عمومی داخل کشور و هم در عرصه بین‌الملل تبیین کنند.

وی افزود: رسانه‌ها باید مبانی عقلانی، حقوقی، قرآنی و روایی خونخواهی را برای مخاطبان تشریح کنند و در کنار آن، با روایت مظلومیت قربانیان، ابعاد انسانی این جنایت را نیز به تصویر بکشند؛ زیرا بیان واقعیت‌های انسانی، نقش مهمی در اقناع افکار عمومی جهان دارد.

صلح‌میرزایی همچنین بر ضرورت تولید محتوای حرفه‌ای و چندزبانه تأکید کرد و گفت: رسانه‌ها باید با استفاده از همه قالب‌های نوین، اراده ملت ایران و جبهه مقاومت را به جهانیان منتقل کنند تا دشمن دریابد که این مطالبه محدود به یک مقطع زمانی نیست و با گذشت زمان نیز فراموش نخواهد شد.

رسانه‌ها باید همزمان بر عقل، احساس و اراده مخاطب اثر بگذارند

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقش رسانه‌های داخلی و بین‌المللی در تبیین موضوع خونخواهی رهبر شهید، اظهار داشت: رسانه‌ها در این میدان، صرفاً وظیفه اطلاع‌رسانی ندارند، بلکه می‌توانند در سه عرصه مهم، یعنی تبیین عقلانی، تقویت عواطف عمومی و ایجاد بازدارندگی، نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: نخستین وظیفه رسانه‌ها، تبیین مبانی شرعی، قرآنی و عقلانی خونخواهی است تا افکار عمومی، این موضوع را صرفاً یک واکنش احساسی تلقی نکند، بلکه آن را در چارچوب عدالت، دفاع از امنیت جامعه اسلامی و جلوگیری از تکرار جنایت تحلیل کند.

صلح‌میرزایی ادامه داد: در کنار این مسئله، رسانه‌ها باید ابعاد انسانی این جنایت را نیز برای مخاطبان به تصویر بکشند؛ چرا که روایت مظلومیت قربانیان، خانواده‌های شهدا و آثار اجتماعی چنین جنایت‌هایی، می‌تواند افکار عمومی را نسبت به ضرورت پیگیری این مطالبه اقناع کند.

تولید محتوای حرفه‌ای، چندزبانه و اثرگذار یک ضرورت است

وی با تأکید بر ظرفیت گسترده رسانه‌های بین‌المللی اظهار داشت: رسانه‌های جبهه مقاومت، از جمله خبرگزاری ابنا، می‌توانند با تولید محتوای حرفه‌ای، مستند، دقیق و به زبان‌های مختلف، این مطالبه را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: بهره‌گیری از گزارش‌های مستند، فیلم‌های کوتاه، مستندهای تصویری، روایت‌های انسانی، اینفوگرافیک، آثار هنری و دیگر قالب‌های رسانه‌ای، می‌تواند مخاطبان بیشتری را با ابعاد این جنایت و ضرورت تحقق عدالت آشنا کند.

وی خاطرنشان کرد: هر اندازه پیام ملت ایران با زبان‌های بیشتری در جهان منتشر شود، امکان شکل‌گیری یک مطالبه بین‌المللی برای محکومیت عاملان این جنایت و حمایت از حقوق ملت ایران نیز افزایش خواهد یافت.

بازدارندگی رسانه‌ای؛ نمایش اراده ملت ایران

صلح‌میرزایی با اشاره به نقش رسانه در ایجاد بازدارندگی گفت: رسانه‌ها علاوه بر تبیین مبانی حقوقی و شرعی، می‌توانند اراده، انسجام و عزم ملت ایران را نیز به نمایش بگذارند؛ زیرا دشمن باید در محاسبات خود این واقعیت را در نظر بگیرد که ملت ایران از مطالبه خونخواهی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی افزود: تجربه برخی جریان‌های افراطی و تروریستی در سال‌های گذشته نشان داده است که بهره‌گیری هدفمند از ابزار رسانه و جنگ روانی، می‌تواند در شکل‌دهی به ادراک مخاطبان و ایجاد هراس در میان طرف مقابل اثرگذار باشد. البته رسانه‌های جبهه مقاومت باید این ظرفیت را بر پایه حقیقت، اخلاق، مشروعیت و مبانی اسلامی به کار گیرند و از هرگونه رفتار مغایر با این اصول پرهیز کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند با تولید آثار حرفه‌ای و اثرگذار، این پیام را منتقل کنند که ملت ایران نسبت به امنیت، عزت و خون شهدای خود حساس است و اجازه نخواهد داد این جنایت به فراموشی سپرده شود. این پیام، خود یکی از عوامل مهم بازدارندگی در برابر دشمن خواهد بود.

اصلاح خطای محاسباتی دشمن؛ مهم‌ترین کارکرد رسانه‌های جبهه حق

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: هرچه دشمن عزم و اراده ملت ایران را بهتر درک کند، احتمال ارتکاب خطای محاسباتی و تکرار چنین جنایت‌هایی کاهش خواهد یافت.

وی افزود: هنگامی که دشمن احساس کند ملت ایران در مطالبه خونخواهی متحد است و همه ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای، اجتماعی، حقوقی و دفاعی کشور در چارچوب وظایف خود این مطالبه را دنبال می‌کنند، ناگزیر در تصمیمات خود با احتیاط بیشتری عمل خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین صلح‌میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: شکل‌گیری چنین بازدارندگی‌ای، نیازمند استمرار گفتمان‌سازی، حفظ مطالبه عمومی و حضور فعال همه اقشار جامعه در این عرصه است؛ زیرا هر اندازه اراده ملت ایران برای دفاع از عزت، امنیت و حقوق خود آشکارتر باشد، احتمال تکرار این‌گونه جنایت‌ها نیز کاهش خواهد یافت.

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