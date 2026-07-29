خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:چون ما در لابه لای شگفتی های این جهان آفرینش پرورش می یابیم و به آنها عادت می کنیم به همین جهت بسیار می شود که از اهمیّت موجودات شگفت انگیز آن غافل می مانیم به عنوان نمونه:

دنیای اسرارآمیز اتم - می دانیم کوچک ترین موجودی که تا کنون شناخته شده اتم و اجزای آن است؛ اتم به قدری ریز است که نیرومندترین میکروسکوپ ها که به اصطلاح کاهی را کوه نشان می دهد از دیدن آن عاجز است.



اگر می خواهید بدانید اتم چقدر کوچک است همین قدر بدانید که یک قطره آب، بیش از تمام نفرات روی زمین اتم دارد و اگر بخواهیم پروتون های یک سانتیمتر از یک سیم نازک را بشماریم و از هزار نفر هم کمک بگیریم و در هر ثانیه یکی از آنها را جدا کنیم ۳۰ تا ۳۰۰ سال (به اختلاف اتم ها) شب و روز باید بیدار بمانیم تا همه آنها را بشماریم.



اتم شناسی از مهم ترین مباحث علمی امروز و از نشاط انگیزترین آنهاست، این موجود ریز به ما درس توحید می دهد، زیرا در جهان اتم بیش از همه چهار قسمت جلب توجه می کند.



۱- نظام فوق العاده - تا کنون بیش از صد عنصر کشف شده که تعداد الکترون های آنها به تدریج از یک شروع شده و به بالاتر از صد پایان می پذیرد، این نظام عجیب هرگز نمی تواند مولود عوامل بدون شعور باشد.



۲- تعادل قوا - می دانیم دو الکتریسته مخالف یکدیگر را جذب می کنند بنابراین الکترون ها که بار الکتریکی منفی دارند و هسته که بار الکتریکی مثبت دارد؛ باید یکدیگر را جذب کنند.

و از طرف دیگر می دانیم گردش الکترن ها به دور هسته نیروی دافعه (گریز از مرکز) به وجود می آورد بنابر این نیروی گریز از مرکز می خواهد الکترون ها را از محیط اتم دور سازد و اتم تجزیه گردد و نیروی جاذبه می خواهد الکترون ها را جذب کند و اتم را نابود سازد.



اینجاست که باید دید چگونه با حسابی دقیق نیروی جاذبه و دافعه در اتم ها تنظیم شده که نه الکترون ها فرار می کنند و نه جذب می شوند بلکه همیشه در حال تعادل به حرکت خود ادامه می دهند آیا ممکن است این تعادل را طبیعت کور و کر به وجود آورده باشد؟



۳- هر کدام در مسیر خود - گفتیم بعضی از اتم ها، الکترون های متعدّدی دارند ولی نه این که همه الکترون ها در یک مدار حرکت کنند؛



بلکه در مدارهای متعدد و میلیون ها سال این الکترون ها در فاصله های معین هر کدام در مرز خود با سرعت در حرکتند، بدون این که تضادی میان آنها رخ دهد.

آیا قرار دادن هر یک از آنها در مدارهای معیّن و گردش با نظام حیرت زا موضوع ساده ای است؟



۴- نیروی عظیم اتم - برای این که به عظمت نیروی اتم پی ببرید فقط در نظر بگیرید که:



در سال ۱۹۴۵ در صحرای بی آب و علفِ مکزیک یک آزمایش اتمی انجام شد؛ بمب بسیار کوچک اتمی روی یک برج فولادی رها شد، پس از انفجار، برج فولادی را آب کرد و سپس بخار نمود و برق و صدای مهیبی برخاست، هنگامی که دانشمندان به سراغ آن آمدند اثری از آن نبود.



در همین سال دو بمب کوچک بر روی کشور ژاپن پرتاب شد؛ یکی روی شهر ناکازاکی و دیگری روی شهر هیروشیما، در شهر اول ۷۰ هزار نفر نابود و همین مقدار مجروح شدند و شهر دوم ۳۰ الی ۴۰ هزار نفر تلفات و همین مقدار مجروح داشت که ژاپن ناچار تسلیم بلاشرط در برابر آمریکا شد.



آیا تنها مطالعه اسرار یک دانه اتم کافی نیست که انسان را به آفریدگار آن آشنا کند؛ لذا می توان گفت که به تعداد اتم های جهان دلیل بر وجود خدا داریم.

قرآن مجید می گوید: «وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الأَرْضِ مِنْ شَجَرَة أَقْلامٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر ما نَفِدَتْ کَلِماتُ اللّه» (۱)

(اگر تمام درختان روی زمین قلم شوند و دریاها مرکب؛ هیچ گاه نمی توانند آفریده های خدا را بنویسند).(۲)

پی نوشت: