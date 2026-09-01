خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: خوشبختانه امروز با پیشرفتِ علوم طبیعی و کشف اسرار و شگفتی های جهان طبیعت و ریزه کاری های ساختمان وجود انسان و حیوان و گیاه و ساختمان حیرت انگیز یک سلّول و یک اتم و نظام شگفت انگیز عالم ستارگان، درهای خداشناسی به روی ما گشوده شده است، به طوری که به جرأت می توان گفت تمام کتاب های علوم طبیعی کتاب های توحید و خداشناسی است، که به ما درس عظمت پروردگار را می دهند؛ زیرا این کتاب ها، پرده از روی نظام جالب موجودات این جهان برمی دارد و نشان می دهد که آفریدگار این جهان چه اندازه عالم و قادر است.



درون جمجمه ما را ماده خاکستری رنگی پر کرده که آن را مغز می نامیم و این مغز، مهم ترین و دقیق ترین دستگاه بدن ما را تشکیل می دهد، زیرا کار آن فرماندهی تمام قوای بدن و اداره امور تمام دستگاه های جسم ما است.



برای پی بردن به اهمیّت این مرکز بزرگ بد نیست قبلا این خبر را برای شما نقل کنیم:

در جرائد نوشته بودند یک جوان دانشجوی شیرازی، در خوزستان دچار یک حادثه رانندگی شد و ضربه ای به مغز او وارد گشت ولی ظاهراً عیبی در وجود او حاصل نشد، تمام اعضای او سالم بودند، امّا با نهایت تعجب تمام گذشته زندگی خود را فراموش کرد فکر او به خوبی کار می کرد، مطالب را می فهمید، امّا اگر پدر یا مادر خود را می دید نمی شناخت. و هنگامی که به او می گفتند، این مادر تو است، تعجّب می کرد او را به خانه اصلیش در شیراز بردند و کارهای دستی او را که بر دیوار اطاق نصب بود به او نشان دادند ولی با تعجّب به همه آنها نگاه می کرد و می گفت این نخستین باری است که من اینها را می بینم.



معلوم شد در این ضربه مغزی قسمتی از سلّول هایی که در حقیقت سیم اتّصال میان فکر و مخزن حافظه او است، از کار افتاده و مانند پریدن فیوز برق که باعث قطع برق و تاریکی می شود بخش مهمّی از خاطرات گذشته او در تاریکی فراموشی فرو رفته است.



شاید نقطه ای که از کار افتاده به اندازه یک سر سنجاق بیشتر از مغز او نبوده باشد ولی چقدر اثر در زندگی او گذارده است و از این جا روشن می شود که دستگاه مغز ما چه دستگاه پیچیده و پر اهمیّتی است.



مغز و سلسله اعصاب از دو بخش ممتاز تشکیل می شود:

۱- بخش سلسله اعصاب ارادی که تمام حرکات اختیاری بدن ما مانند راه رفتن، نگاه کردن، حرف زدن و... از آن سرچشمه می گیرد.



۲- اعصاب غیر ارادی که حرکات قلب و معده و مانند این دستگاه ها را اداره و رهبری می کند و از کار افتادن یک گوشه از این بخش مغز کافی است که قلب یا دستگاه دیگری را از کار بیندازد.



«مخ» مرکز هوش، اراده، شعور و حافظه است و خلاصه یکی از حسّاس ترین بخش های مغز می باشد و بسیاری از عکس العمل های روحی، همچون خشم و ترس و امثال آن مربوط به آن است.



اگر مخ جانوری را بردارند ولی اعصابش سالم باشد، زنده می ماند امّا فهم و شعور را بکلی از دست می دهد، مخ کبوتری را برداشتند، تا مدتی زنده بود امّا دانه که جلوی او می ریختند، تشخیص نمی داد و با این که گرسنه بود نمی خورد و اگر به پروازش درمی آوردند آن قدر می پرید تا به مانعی برخورد کند و بیفتد.



مرکز حافظه که بخش کوچکی از مغز ما را تشکیل می دهد خاطرات تمام دوران عمر را با همه خصوصیاتش بایگانی کرده، هر شخصی که با ما ارتباط داشته است؛ خصوصیاتش را از نظر اندازه، شکل، رنگ، لباس، اخلاق و روحیات، همه را در بایگانی خود، نگهداری کرده و برای هر یک پرونده مخصوصی تشکیل داده است. لذا بمجرد این که با آن شخص روبه رو می شویم؛ فکر ما از لابه لای آن همه پرونده ها پرونده او را بیرون کشیده و یک مطالعه فوری روی تمام آن می کند؛ سپس به ما دستور می دهد که چه عکس العملی در برابر او نشان دهیم.



اگر دوست است احترام و اگر دشمن است ابراز تنفر نماییم؛ امّا تمام این کارها به قدری با سرعت انجام می گیرد که تقریباً هیچ فاصله زمانی احساس نمی شود.



شگفتی این مسئله وقتی آشکارتر می شود که بخواهیم آنچه را در حافظه خود نگهداری کرده ایم؛ روی کاغذ به وسیله تصویرها و یا روی نوار، ضبط کنیم، بدون شک اوراق و نوارهای زیادی را تشکیل می دهد که می تواند یک انبار بزرگ را پر کند؛ و عجیب تر این که برای بیرون کشیدن یک تصویر یا یک نوار از میان آنها عده زیادی مأمور و بایگان لازم است، ولی حافظه ما همه این کارها را به سادگی و به سرعت انجام می دهد.



قرآن مجید می گوید: «وَ فِی أَنْفُسِکُمْ أَ فَلاتُبْصِرُونَ» (۱)

(در وجود خود شما نشانه های بزرگی از قدرت و عظمت خدا است، آیا نمی بینید؟)(۲)

پی نوشت: