خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: آیا در جهان بالا موجود زنده ای وجود دارد یا این که حیات مخصوص کره زمین است؟



به فرض مساعد بودن محیط کرات بالا برای زیست، آیا موجودات زنده عاقلی در آن جا هست که بسان ما دارای تمدّن باشند و یا این که تمدّن فقط در کره زمین است و در هر حال نظر اسلام و دانشمندان اسلامی در این زمینه چیست؟



جواب: وسعت و عظمت جهان آفرینش بقدری است که همه دانشمندان در برابر آن انگشت حیرت به دندان دارند و با این که از بزرگی و وسعت و تعداد کهکشانها و ستارگان و کرات اطّلاعات دقیقی در دست نیست، ولی تنها در کهکشان ما(۱)۱۵۰۰۰۰ میلیون ستاره ثابت شمرده شده که در میان آنها تعداد قابل توجّهی شبیه خورشید ماست؛ بنابراین، با در نظر گرفتن عظمت عالم آفرینش، بسیار بعید به نظر می رسد که حیات و زیست، مخصوص کره ما باشد و کرات دیگر از موجود زنده و یا زنده عاقل ـ بسان انسان ـ بی بهره باشند.



هر چند به عقیده دانشمندان نجومی، احتمال وجود حیات در دیگر سیّارات محدود منظومه شمسی بسیار ضعیف است، زیرا عطارد و زهره بسیار سوزان و خفه کننده و مریخ سرد و مشتری و زحل در «امونیک» و «متان» غوطه ورند.



ولی این نوع داوریها درباره کرات منظومه شمسی نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا اگر ما خود را در یکی از این سیّارات قرار دهیم، درباره زمین چه می گوییم؟ لابد یک منجّم مریخی می گوید: زمین ما از گاز کشنده اکسیژن احاطه شده است و او که نمی تواند بفهمد چگونه ساختمان بدن ما با این اکسیژن سازگاری دارد، امکان حیات را در زمین غیر قابل تصوّر فکر می کند!



اگر ماهواره هایی هم از مریخ به سوی زمین فرستاده شود ـ مانند ماهواره های زمین که در فاصله سیصد کیلومتری زمین عکس برداری کنند، باز هیچ گونه آثار حیات در عکسها نمایان نخواهد بود!

از این نظر هیچ بعید نیست که داوریهای بعضی از دانشمندان درباره مساعد نبودن شرایط سیّارات منظومه ما برای حیات، بسان داوری منجّم مریخی باشد که از دور، زمین را برای حیات مساعد نمی بیند؛ زیرا ما از خصوصیّات شرایط حیات و خصوصیّات ساختمان موجودات زنده آن جا - البتّه به فرض وجود ـ اطلاع نداریم که آیا می توانند با آن شرایط در آن جا زندگی کنند یا نه.



در هر حال، بسیاری از دانشمندان مانند «ساگان» دانشمند آمریکایی و «شکلووسکی» عضو برجسته فرهنگستان شوروی و همچنین «والتر موسیوان» در کتاب «ما در جهان تنها نیستیم» مسلّم می دانند که در خارج کره زمین هم تمدّنی وجود دارد، حتی تمدّنهای عالی تر از تمدّن زمین؛ این دانشمندان اظهار می دارند که هیچ دلیل ندارد ما معتقد باشیم که تنها کوکب مسکون ما، وضع خاص و انحصاری داشته باشد؛ بلکه به احتمال قوی، هزاران منظومه شمسی همانند منظومه شمسی ما در این کهکشان موجود است.



دو دانشمند نخست می گویند که کهکشان ما ممکن است که دست کم هزار میلیون سیّاره قابل زیست داشته باشد و نزدیکترین و مستعدترین ستاره «اپسیلون» است و از میان هزاران هزار سیّاره، در چند تا ممکن است زندگی وجود داشته باشد و چند تا از آنها ممکن است دارای تمدّن «صنعتی پیشرفته» باشند؛ حتّی طبق گزارش رصدخانه نجوم فیزیکی «یوراکان» شوروی «از فضا علامت رادیویی پخش می شود که گویی مردم متمدّن از جهان دیگر، بر آن باشند که توجّه مردم کرات دیگر را به خود جلب کنند».(۲)



علم و دانش تا این نقطه پیش رفته و در سراسر جهان دانشمندان به کاوشهای علمی خود ادامه می دهند تا پرده از چهره حقیقت بردارند. (۳)

پی نوشت: