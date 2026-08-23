راز میلیاردها چهره متفاوت در جهان چیست؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: با اندکی تأمل در آیه ۲۲ سوره «روم» پاسخ این سؤال روشن می شود، خداوند می فرماید:(اختلاف زبان ها و رنگ های شما نیز از آیات عظمت او است!)؛ «وَ اخْتِلافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَ أَلْوانِکُمْ».



بی شک، زندگی اجتماعی بشر، بدون «شناخت افراد و اشخاص» ممکن نیست، که اگر یک روز، همه انسان ها یک شکل و یک قیافه و دارای یک قدّ و قواره باشند، در همان یک روز، شیرازه زندگی آنها به هم می ریزد، نه پدر و فرزند و همسر از بیگانه شناخته می شوند، و نه مجرم از بی گناه، بدهکار از طلبکار، فرمانده از فرمانبر، رئیس از مرئوس، میزبان از مهمان و دوست از دشمن شناخته نمی شود و چه جنجال عجیبی بر پا خواهد شد!



اتفاقاً گاهی، این مسأله در مورد برادران دوقلو، که از هر نظر شباهت با هم دارند، پیش می آید، و چه مشکلاتی در برخورد مردم و مناسبات با آنها، روی می دهد، تا آنجا که شنیده ایم گاهی یکی از برادران دو قلوی هم رنگ و هم شکل، بیمار بوده، و مادر دارو را به دیگری داده است!



لذا برای سازمان یافتن اجتماع بشر، خداوند صداها و رنگ ها را مختلف قرار داده است.



به گفته «فخر رازی» در ذیل آیه مورد بحث، شناسائی انسان نسبت به انسان، یا باید از طریق «چشم» حاصل شود یا به وسیله «گوش»، خداوند برای تشخیص چشم، رنگ ها و صورت ها و شکل ها را مختلف آفریده، و برای تشخیص گوش، اختلاف آوازها و آهنگ های صدا را ایجاد کرده است، به طوری که در تمام جهان نمی توان دو انسان را پیدا کرد که از نظر چهره و آهنگ صدا، از تمام جهات یکسان باشند، یعنی صورت انسان، که عضو کوچکی است و آهنگ صدای انسان که موضوع ساده ای است، به قدرت پروردگار به میلیاردها شکل مختلف در می آید و این از آیات عظمت او است.



البته، این احتمال نیز وجود دارد ـ و بعضی از مفسران بزرگ به آن اشاره کرده اند ـ که اختلاف السنه، به معنی اختلاف زبان ها از قبیل عربی و فارسی و مانند آن باشد، و اختلاف رنگ ها اشاره به اختلاف نژادها که هر نژادی رنگی دارد.



ولی، می توان معنی وسیعی از کلمه «اختلاف» استفاده کرد، که شامل این تفسیر و تفسیر ما قبل آن هر دو شود، و به هر معنی، این تنوع خلقت شاهد عظمت و قدرت او است.



قرآن، در پایان آیه فوق می گوید: (در این امور نشانه هائی است برای عالمان و اندیشمندان)؛ «إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیات لِلْعالِمِینَ».



چرا که آنها بیش از هر کس، از این اسرار آگاه می شوند. (۱)

پی نوشت: