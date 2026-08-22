خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: مسأله تأمین نیازمندی های موجودات زنده، و به تعبیر دیگر رزق و روزی آنها، از جالب ترین مسائلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علم، پرده از اسرار آن برداشته می شود، و صحنه های شگفت انگیز تازه ای از آن، به وسیله علم فاش می گردد.



در گذشته، همه دانشمندان در فکر بودند، اگر در اعماق دریاها موجودات زنده ای وجود داشته باشد، غذای آنها از چه راهی تأمین می شود؛ زیرا ریشه اصلی غذاها به نباتات و گیاهان باز می گردد، که آن هم نیازمند به نور آفتاب است، و در اعماق بیش از ۷۰۰ متر مطلقاً نوری وجود ندارد، و یک شب تاریک ابدی بر آن سایه افکنده است.



ولی به زودی روشن شد، نور آفتاب، گیاهان ذره بینی را در سطح آب، و در بستر امواج پرورش می دهد، و هنگامی که مرحله تکاملی خود را پیمود، همچون میوه رسیده ای، به اعماق دریا فرو می رود، و سفره نعمت را برای موجودات زنده ژرفنای آب فراهم می سازند.



از سوی دیگر، بسیارند پرندگانی که از ماهیان دریا تغذیه می کنند، حتی انواعی از شب پره وجود دارد، که در ظلمت شب، همچون یک غوّاص ماهر به اعماق آب فرو می رود، و صید خود را که با امواج مخصوص رادار مانندی، که از بینی آنها بیرون فرستاده می شود شناسائی و نشانه گیری کرده، بیرون می آورد.



روزیِ بعضی از انواع پرندگان، در لابلای دندان های پاره ای از حیوانات عظیم الجثه دریا نهفته شده! این حیوانات که پس از تغذیه از حیوانات دریائی دندان هایشان احتیاج به یک «خلال طبیعی»! دارد، به ساحل می آیند، دهانشان را که بی شباهت به غار کوچکی نیست باز نگه می دارند، آن گروه از پرندگان که روزیشان در اینجا حواله شده است، بدون هیچ گونه وحشت و اضطراب وارد این «غار» می شوند، و به جستجوی روزی خویش، در لابلای دندان های حیوان غول پیکر می پردازند، هم شکمی از این غذای آماده در می آورند، و هم حیوان را از این مواد مزاحم راحت می سازند، و هنگامی که برنامه هر دو پایان پذیرفت، و آنها به خارج پرواز کردند، حیوان با احساس آرامش، دهان را به روی هم می گذارد، و به اعماق آب فرو می رود!



راستی طرز روزی رساندن خداوند به موجودات مختلف، حیرت انگیز است، از جنینی که در شکم مادر قرار گرفته، و هیچ کس به هیچ وجه در آن ظلمت کده اسرارآمیز به او دسترسی ندارد، تا حشرات گوناگونی که در اعماق تاریک زمین، و لانه های پرپیچ و خم، و در لابلای درختان و بر فراز کوه ها و در قعر دره ها زندگی دارند، هیچ کدام از دیدگاه علم او هرگز مخفی و پنهان نیستند، و همان گونه که قرآن می گوید: خداوند، هم جایگاه و «آدرس اصلی» آنها را می داند، و هم محل سیار آنان را، هر جا باشند روزی آنان را به آنان حواله می کند.



جالب این که، در آیات قرآن، به هنگام بحث از روزی خواران تعبیر به «دابه و جنبنده»، (۱) شده است، و این اشاره لطیفی به مسأله رابطه «انرژی» و «حرکت» است.



می دانیم، هر جا حرکتی وجود دارد نیازمند به ماده انرژی زا است، یعنی ماده ای که منشأ حرکت گردد، قرآن نیز، در آیات مورد بحث می گوید: خدا به تمام موجودات متحرک روزی می بخشد!



و اگر حرکت را به معنی وسیعش تفسیر کنیم، گیاهان را هم در بر می گیرد، زیرا آنها نیز یک حرکت بسیار دقیق و ظریف در مسیر «نمو» دارند، به همین دلیل در فلسفه ما، یکی از اقسام حرکت را مسأله «نمو» شمرده اند. (۲)

پی نوشت: