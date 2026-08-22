خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: قرآن مجید در آیات ۲۷ ـ ۲۸ سوره «فاطر»، به مسأله توحید اشاره می کند و صفحه تازه ای از کتاب تکوین را در برابر دیدگان انسان ها می گشاید، تا پاسخی دندان شکن به مشرکان لجوج و منکران سرسخت توحید باشد.



در این صفحه زیبا از این کتاب بزرگ آفرینش، تنوع موجودات بی جان و چهره های مختلف و زیبای حیات در جهان نبات و حیوان و انسان، مورد توجه قرار گرفته، که چگونه خداوند «از آب بی رنگ صدها هزار رنگ، پدید آورده» و از عناصر معین و محدود، موجودات کاملا متنوع، که هر یک از دیگری زیباتر است آفریده.



نخست می گوید: (آیا ندیدی خداوند از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن میوه هائی با الوان مختلف به وجود آوردیم؟)؛ «أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّه أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخْرَجْنا بِهِ ثَمَرات مُخْتَلِفاً ألوانُها».



«الوان» ممکن است به معنی رنگ های ظاهری میوه ها باشد که حتی در یک نوع میوه مانند سیب، الوان گوناگونی وجود دارد، تا چه رسد به میوه های مختلف، و ممکن است، کنایه از تفاوت در طعم و ساختمان و خواص گوناگونی که در میوه ها وجود دارد، چنان که مثلا در انگور، شاید بیش از ۵۰ نوع، و در خرما حدود ۷۰ نوع وجود دارد.



در دنباله آیه، به تنوع طرقی که در کوه ها وجود دارد، و سبب شناخت جاده ها از یکدیگر می شود اشاره کرده، می گوید: (از کوهها نیز جاده هائی آفریده شده به رنگ سفید و سرخ، با رنگ های متفاوت و گاه به رنگ کاملا سیاه)؛ «وَ مِنَ الجِبالِ جُدَدٌ بیضٌ وَ حُمْرٌ مُخْتَلِفٌ ألْوانُها وَ غَرابِیبُ سُودٌ». (۱)



این تفاوت الوان از یکسو، زیبایی خاصی به کوه ها می بخشد، و از سوی دیگر، سببی برای پیدا کردن راه ها و گم نشدن در جاده های پر پیچ و خم کوهستانی است، و در نهایت دلیل است بر قدرت خداوند بر همه چیز.



در آیه بعد، مسأله تنوع الوان را در انسان ها و جانداران دیگر مطرح کرده می گوید: (از انسانها و جنبندگان و چهارپایان نیز افرادی آفریده شده، که رنگ های متفاوتی دارند)؛ «وَ مِنَ النّاسِ وَ الدَّوَابّ وَ الأنْعامِ مُخْتَلِفٌ ألوانُهُ».



انسانها با این که همه از یک پدر و مادرند، دارای نژادها و رنگ های کاملا متفاوتند، بعضی سفید، همچون برف، بعضی سیاه، همچون مُرَکّب، حتی در یک نژاد نیز تفاوت در میان رنگ ها بسیار است، بلکه فرزندان دوقلو هم، که تمام مراحل جنینی را با یکدیگر طی کرده، و از آغاز در آغوش هم بوده اند، با دقت که نگاه کنیم از نظر رنگ کاملا یکسان نیستند، با این که: از یک پدر و یک مادر و در یک زمان نطفه آنها منعقد شده، و از یک نوع غذا تغذیه کرده اند.



گذشته از چهره ظاهری، رنگ های باطنی آنها، و خلق و خوهای آنها، و صفات و ویژگی های آنان و استعداد و ذوق هایشان، کاملا متنوع و مختلف است، تا مجموعاً یک واحد منسجم با تمام نیازمندیها را به وجود آورد.



در جهان جنبندگان، هزاران هزار نوع حشره، پرنده، خزنده، حیوانات دریائی و حیوانات وحشی بیابانی وجود دارد، که هر کدام با ویژگی ها و عجائب خلقتشان نشانه ای از قدرت و عظمت و علم آفریدگارند. (۲)

پی نوشت: