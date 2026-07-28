هلال ماه، و امتیازات تقویم قمری

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در اوایل بعثت نیز گروهی از مردم در مورد هلال ماه از پیغمبر اسلام(صلی الله علیه وآله) پرسش هائی داشتند و از علت و نتایجی که این موضوع در بر دارد جویا می شدند که قرآن در آیه ۱۸۹ سوره «بقره» سؤال آنها را به این صورت منعکس کرده است: (درباره هلال های ماه از تو سؤال می کنند)؛ «یَسْئَلُونَکَ عَنِ الأَهِلَّةِ».



«أَهِلَّه» جمع «هلال» به معنی ماه در شب اول و دوم است و بعضی گفته اند: در سه شب نخستین «هِلال» نام دارد و بعداً به آن «قَمَر» می گویند، و بعضی بیش از آن را هلال نامیده اند.



از جمله «یَسْئَلُونَکَ» که به صورت فعل مضارع به کار رفته معلوم می شود: این سؤال کراراً از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) شده است.



پس از آن می فرماید: (بگو اینها بیان اوقات (طبیعی) برای مردم و حج است)؛ «قُلْ هِیَ مَواقیتُ لِلنّاسِ وَ الْحَجِّ».



هم در زندگی روزانه از آن استفاده می کنند و هم در عبادت هایی که وقت معینی در سال دارد، در حقیقت ماه، یک تقویم طبیعی برای افراد بشر محسوب می شود که مردم اعم از باسواد و بی سواد و در هر نقطه ای از جهان که باشند می توانند از این تقویم طبیعی استفاده کنند، نه تنها آغاز، وسط و آخر ماه را می توان با آن شناخت، بلکه با دقت، شب های ماه را نیز می توان تشخیص داد و بدیهی است: نظام زندگی اجتماعی بشر بدون تقویم یعنی یک وسیله دقیق و عمومی برای تعیین تاریخ، امکان پذیر نیست، به همین دلیل، خداوند بزرگ برای نظام زندگی، این تقویم جهانی را در اختیار همگان قرار داده است.



اصولاً یکی از امتیازات قوانین اسلام این است که: دستورات آن بر طبق مقیاس های طبیعی قرار داده شده است؛ زیرا مقیاس های طبیعی وسیله ای است که در اختیار همگان قرار دارد و گذشت زمان، اثری بر آن نمی گذارد.



اما به عکس مقیاس های غیر طبیعی در اختیار همه نیست، حتی در عصر ما هنوز همه مردم نتوانسته اند از مقیاس های جهانی استفاده کنند.



لذا می بینیم: اسلام، مقیاس را گاهی، وجب، گاهی، گام و گاهی، بند انگشتان و گاهی، طول قامت و در مورد تعیین وقت، غروب آفتاب و طلوع فجر و گذشتن خورشید از نصف النهار و رؤیت ماه قرار داده است.



و از این جا امتیاز ماه های قمری بر شمسی روشن می شود، گرچه هر دو از حرکات کواکب آسمان گرفته شده، ولی ماه های قمری برای همه قابل مشاهده است، در حالی که ماه های شمسی را فقط منجمان با وسایلی که دارند تشخیص می دهند که مثلاً در این ماه، خورشید در مقابل کدام یک از صورت های فلکی و کدام برج آسمانی است؟



در این جا این سؤال مطرح است: آیا پرسش کنندگان از هلال ماه، هدفشان سؤال از فایده این تغییرات بوده، یا سؤال از چگونگی پیدایش هلال و دگرگونی های هلال تا بدر کامل؟



بعضی از مفسران احتمال اول را پذیرفته اند، و بعضی احتمال دوم را، و افزوده اند: چون سؤال از علل پیدایش آن فایده ای برای آنان در بر نداشته و شاید فهم جواب آن برای بسیاری مشکل بوده، قرآن به بیان نتایج آن پرداخته تا به مردم بیاموزد: همه جا به دنبال نتیجه ها بروند. (۱)

پی نوشت: