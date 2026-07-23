مهمترین حربه سیاست مداران ظالم

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: مسأله آمیختن حق و باطل، یکی از اصولی است که همواره در سیاست های مخرّب ظالمان و طاغیان به چشم می خورد. آنها همیشه پوشش هایی از حق و شعارهایی از عدالت و اصول انسانی را عنوان کرده و کارهای شیطانی خود را در زیر این پوشش ها انجام می دهند.

در حالات شاهان ظالم می خوانیم که گاه ناله پیرزنی آنها را چنان بی قرار می کرده است که هر بیننده ای خیال می کرد چنان وجدان قوی و نیرومندی دارند که با شنیدن این ناله زیر و رو شده اند و این سخن دهان به دهان می گشت (داستان زنجیر عدالت انوشیروان و خانه پیرزن در کنار قصر او و داستانهایی دیگر از این قبیل در حالات خلفا و شاهان در کشورهای اسلامی و غیر آن کم نیست) همه اینها پوشش هایی بود برای مظالم آنان! آنها به خوبی می دانستند که باطل و ناحق به صورت خالص، در هیچ جامعه ای خریدار ندارد، بنابراین چاره ای جز این نیست که گوشه هایی از مظاهر حق را با اباطیل خود بیامیزند!



از آنجا که سیاست های شیطانی در عصر ما، بیش از هر زمان دیگری پیچیده و مرموز است، مخلوط کردن حق و باطل نیز به صورت مرموزتری درآمده است. سیاستمداران بزرگ دنیا، چنان خواسته های نامشروعشان را در پوسته ای از حق می پوشانند که تشخیص آن به آسانی ممکن نیست.

عناوینی مانند حقوق بشر، حقوق حیوانات، روز کارگر، روز مادر، پزشکان بدون مرز، عفو بین الملل، تأسیس مراکز خیریه و کمک به گرسنگان و محرومان و جنگ زدگان و اعطای پناهندگی سیاسی به گروهی از آوارگان و عناوین فراوان دیگری از این قبیل، همه و همه، ابزار فریب افکار عمومی اند. آنان چنان با آب و تاب از آن صحبت می کنند که حتی بعضی از هوشمندان، به راستی باور کرده اند که دنیای امروز راه انبیاء را می پوید!

و از طریق دیگر به هدف انبیا نزدیک می شود! حتی این گروه ساده لوح کتاب یا کتابهایی در این زمینه نوشتند؛ یعنی که دنیای امروز راه انبیاء را طی کرده است و به مسائلی که آنها توصیه کرده اند تا حدود زیادی جامه عمل پوشانیده است! غافل از این که اینها همه پوششی است برای مظالم سردمداران سیاست دنیا.



برای این که تصور نشود این سخن از یک مطالعه بدبینانه سرچشمه می گیرد، کافی است که نگاهی بیفکنیم به عملکرد آنها و دوگانگی و چندگانگی آن در پیاده کردن اصول به ظاهر انسانی در نقاط مختلف دنیا. آنها در حالی که به خاطر کشته شدن یک سگ در مطالعات فضایی روسها فریاد بلند کرده بودند، در ویتنام نه فقط انسانها را مانند برگ خزان بر روی خاک می ریختند؛ بلکه بخش عظیم جنگل های آن کشور سرسبز را با تمام جانداران و حیوانات و پرندگانش به آتش کشیدند و سوزاندند تا مبادا آوارگان ویتنامی در آنجا پناه بگیرند.



آنها در حالی که از دمکراسی حمایت می کنند، هرجا که آراء مردم برخلاف منافع نامشروعشان باشد، با یک کودتای نظامی همه چیز را در هم می ریزند؛ همان گونه که در الجزائر کردند و آنجا که حکومت های سبک قرون وسطایی حافظ منافعشان است با آنها مدارا می کنند و دوست و هم پیمانند. آری در جهان سیاست، وضع چنین است. و از آن به خوبی صدق کلام مولا امیرمؤمنان(علیه السلام) در خطبه ۵۰ نهج البلاغه روشن می شود که فرمود: «فتنه جویان بخشی از حق را با بخشی از باطل می آمیزند و دامهای شیطان را می گسترانند تا توده های ساده اندیش را به دام بیندازند!».(۱)

پی نوشت: