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رعایت حق «همسایه» از نگاه دین

۲۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۴
کد مطلب: 1849633
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی
رعایت حق «همسایه» از نگاه دین

یکی از حقوقی که انسان باید رعایت کند حق همسایگی است که در روایات و قرآن به آن زیاد سفارش شده است. پیامبر(ص) می فرماید: «جبرئیل آنقدر مرا به رعایت حق همسایه سفارش کرد که گمان کردم از هم ارث می برند». بنابراین کسی که مومن است همسایه اش را اذیت نمی کند و در تمام غمها و شادی های زندگی همراه اوست و در رفع مشکلاتش تلاش می کند و اگر از طرف همسایه اذیت شد صبر می کند؛ زیرا می داند این صبر غضب الهی را خاموش می کند.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:  امام علی(علیه السلام) در فرازی از خطبه متقین در بیان اوصاف ایشان می فرماید: «پرهیزکار ضرر و زیان به همسایه نمی زند». کمترین حقی که هر فرد نسبت به انسان دارد، این است که انسان ضرر به او نرساند و از جمله، همسایه است که باید از ضرر و زیان همسایه دیگر مصون باشد، مولی علی(علیه السلام) می فرمایند: «پرهیزکار کسی است که ضرر به همسایه خود نمی رساند و نه تنها ضرر نمی رساند که این گونه پرهیزکاران به همسایه توجه و عنایت می کنند». حق همسایه همچون حق ارحام و بستگانِ نزدیک انسان است؛ زیرا هر همسایه حقی بیشتر از حق برادری اسلامی که همه مسلمانها دارند دارد و کسی که در حق او تقصیر کند و به او ضرر و زیانی رساند گناهکار و تجاوز پیشه است.


روایتی از پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمده که فرمودند: «همسایه ها سه گروهند: گروهی سه حق دارند (حق همسایگی، حق اسلام و حق خویشاوندی) و گروهی دو حق دارند (حق اسلام و حق همسایگی) و گروهی یک حق دارند و آن کافر است که فقط حق همسایگی دارد».(۱) پیامبر(صلی الله علیه و آله) حتی برای کافر نیز حق همسایگی قرار داده اند، در جای دیگر فرمودند: (رفتار خود را با همسایه ات نیکو گردان [و حق همسایگی را اداء کن] آن وقت مؤمن هستی)؛ «اَحْسِنْ مُجاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَکَ تَکُنْ مُؤْمِناً» (۲) مؤمن آن است که در مرحله عمل، ایمان خود را به اثبات رساند. در جای دیگر فرمودند: «مَن کَانَ یُؤمِنُ بِاللّهِ وَ الیَومِ الآخِرِ فَلَایُؤذِ جَارَهُ» (۳)؛ (کسی که به خدا و روز معاد ایمان دارد، همسایه خود را اذیت نمی کند).


خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَ اعْبُدُوا اللهَ وَ لَاتُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً وَ بِذِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ الْجَارِ ذِی الْقُرْبَی وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ» (۴)؛ (خدا را عبادت کنید و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید و به والدین [پدر و مادر] و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید احسان کنید...).


خداوند بعد از امر به پرستش خود، دومین چیزی را که مورد اهمّیّت قرار می دهد، احسان به کسانی است که در آیه می شمارد، و از جمله آنها «اَلجَارِ ذِی القُربَی وَ الجَارِ الجُنُبِ» است. «اَلجَارِ ذِی القُربَی» یعنی همسایگان نزدیک از نظر مکانی. بعضی خواسته اند همسایگانِ خویشاوند را بگویند، ولی بعید به نظر می رسد؛ زیرا از خویشاوندان با عبارت «ذِی القُربَی» تعبیر شده است پس یا همسایگان مکانی یا همسایگانی که از نظر مذهب و دین با انسان نزدیک هستند مراد است و «اَلجَارِ الجُنُبِ»؛ یعنی همسایگان دور؛ خواه مکانی و خواه آنها که از نظر کیش و آئین و مذهب از انسان دور هستند. (۵)

و بطور کلی همه همسایگان را در برمی گیرد خواه نزدیک و خواه دور، خواه مسلمان و خواه غیر مسلمان. در تفسیر نمونه ذیل این آیه می گوید: «طبق پاره ای از روایات تا چهل خانه از چهار طرف همسایه محسوب می شوند(۶) که در شهرهای کوچک تقریباً تمام شهر را در بر می گیرد(چون اگر خانه هر انسانی را مرکز دایره ای فرض کنیم که شعاع آن از هر طرف چهل خانه باشد، با یک محاسبه ساده درباره مساحت چنین دایره ای روشن می شود که، مجموع خانه های اطراف آن را تقریباً پنج هزار خانه تشکیل می دهد، که مسلماً شهرهای کوچک بیش از این تعداد، خانه ندارند).(۷)


حق جوار و همسایگی آنقدر در اسلام مورد تأکید قرار گرفته که نبی اکرم(صلی الله علیه و آله) می فرمایند: «مَازَالَ جَبرَئِیلُ یُوصِینِی بِالجَارِ حَتَّی ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُ» (۸)؛ (جبرئیل دائماً مرا سفارش به همسایه می کرد به طوری که گمان کردم او ارث می برد). امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز در وقت شهادت فرمودند: «اَللّهُ اَللّهُ فِی جِیرَانِکُم فَاِنَّهُ وَصِیَّةُ نَبِیِّکُم مَازَالَ یُوصِی بِهِم حِتَّی ظَنَنّا اَنَّهُ سَیُوَرِّثُهُم» (۹)؛ (خدا را در مورد همسایگان در نظر بگیرید و نیکو همسایگی کنید، زیرا سفارش پیامبر(صلی الله علیه و آله) شما این بود و مرتب سفارش برای آنها می کرد به طوری که گمان کردیم ارث می برد) و این کلمات نشان دهنده نزدیکی حق همسایه به حق نزدیکان است؛ زیرا نزدیکان به حسب نزدیکیشان ارث می برند.


رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «حرمت و احترام همسایه بر انسان مثل حرمت و احترام مادر انسان است».(۱۰) مردی به نزد رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: «یا رسول الله(صلی الله علیه و آله) من قصد خرید خانه کردم دستور می دهید کجا بخرم؟

در «جَهینه» یا «مزینه» یا «ثقیف» یا «قریش»، فرمودند: «اَلجَارُ، ثُمَّ الدَّارُ، اَلرَّفِیقُ ثُمَّ السفر» (۱۱)؛ (همسایه سپس خانه، رفیق سپس سفر!). مولی علی(علیه السلام) هم فرمودند: «سَلْ عَنِ الجَارِ قَبلَ الدَّارِ» (۱۲)؛ (از همسایه قبل از خانه سؤال کن!). این روایات نشان دهنده اهتمام به همسایه نیک است به طوری که اول می گوید: همسایه را بنگر سپس خانه؛ یعنی در خریدن خانه تنها موقعیت خانه و امکانات آن را در نظر نگیر؛ بلکه به همسایه آن بنگر؛ زیرا بسیاری از روحیات او ممکن است به تو منتقل شود، خانواده تو با همسایه رفت و آمد می کنند و اخلاق و روحیات آنها در خانواده شما مؤثر است.


امام سجاد(علیه السلام) در رساله حقوق خود که پنجاه حق را برای هر انسانی می شمارند، درباره حق همسایه چنین می فرمایند: «حق همسایه این است که در غیاب، [آبروی] او را حفظ کنی و در حضور، احترامش را نگه داری و در هر حال یار و مددکارش باشی، در پی عیب جوئی از او نباشی، برای پیدا کردن بدی هایش کنجکاوی نکنی، اگر تصادفاً و بدون قصد و تعقیب به عیبی در او برخوردی، باید سینه ات دژی محکم و پرده ای مستحکم باشد که با سر نیزه هم نتوان بدان راز دست یافت، اگر با کسی راز می گوید گوش مده، او را در سختیها وامگذار، در نعمت بر او رشک و حسد مبر، از خطایش بگذر، لغزشش را نادیده گیر. اگر نادانی کرد تو بردباری کن. مسالمت را از دست مده، زبان بدگویان را از او بگردان، دغل کاریِ نصیحتگو [یِ منافق] را بر او فاش گردان و با وی خوشرفتار باش!».(۱۳)


رسول گرامی(صلی الله علیه و آله) نیز می فرمایند: «اگر از تو کمک خواست یاریش کن، اگر از تو قرض خواست به او قرض بده و اگر نیازمند شد، به او برگردان [و ببخش] و اگر به او خیر رسید تبریکش گوی و اگر مریض شد به عیادتش برو و اگر مصیبتی به او رسید تعزیت و تسلیتش ده، و اگر فوت کرد به دنبال جنازه اش برو و دیوار خانه خود را طوری بلند مکن که راه باد را بر او ببندد مگر به اجازه او باشد و اگر میوه ای خریدی به او هدیه کن و اگر نکردی (به هر دلیلی بود) پنهانی به خانه ات وارد کن و مواظب باش فرزندانت بیرون نبرند که فرزندان او احساس نقص و کمبود کنند و با دود دیگ خود که پخت و پز می کنی او را اذیت مکن، مگر اینکه مقداری هم به او دهی!».(۱۴)


رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «مَا آمَنَ بِی مَنْ باتَ شَبعَانَ وَ جَارُهُ طَاوِیاً مَا آمَنَ بِی مَنْ بَاتَ کَاسِیاً وَ جَارُهُ عَاریاً» (۱۵)؛ (به من ایمان نیاورده است کسی که سیر بخوابد و همسایه او شکمش گرسنه باشد و همچنین به من ایمان نیاورده است کسی که شب را به روز آورد و پوشیده باشد ولی همسایه اش بدون لباس باشد). در روایتی آمده که با همین کمکها که از زیادی غذا و خرما و برگ درخت و لباس و غیره به دیگران می کنید غضب پروردگار را خاموش می نمائید. (۱۶)

در حدیث بسیار جالب امام کاظم(علیه السلام) می فرمایند: «لَیسَ حُسنُ الجَوَارِ کَفُّ الاَذَی وَ لَکِن حُسنُ الجَوَارِ اَلصَّبرُ عَلَی الاَذَی» (۱۷)؛ (حُسن جوار و همسایگی خوب آن نیست که اذیت به او نکنی، بلکه آن است که بر اذیت های او صبر داشته باشی).(۱۸)

پی نوشت:

(۱). معراج السعادة، نراقی، ملا احمد، انتشارات هجرت، قم، ۱۳۷۷ شمسی، چاپ: پنجم، ص ۵۳۷، فصل: (حقوق همسایگان)؛ مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، طبرسی، علی بن حسن، المکتبة الحیدریة، نجف، ‌۱۳۸۵ قمری / ۱۹۶۵ میلادی / ۱۳۴۴ شمسی، چاپ: دوم، ص ۲۱۳، (الفصل العاشر فی حق الجار).

(۲). الأمالی، ابن بابویه، محمد بن علی، کتابچی، تهران، ‌۱۳۷۶ شمسی، چاپ: ششم، ص ۲۰۱، (المجلس السادس و الثلاثون)؛ إرشاد القلوب إلی الصواب، دیلمی، حسن بن محمد، شریف رضی، قم، ۱۴۱۲ قمری، چاپ: اول، ج ‌۱، ص ۱۱۸، الباب (الرابع و الثلاثون فی القناعة و مصلحتها)؛ بحار الأنوار، مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، محقق / مصحح: جمعی از محققان، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۳ قمری، چاپ: دوم، ج ‌۶۶، ص ۳۶۸، باب ۳۸ (جوامع المکارم و آفاتها و ما یوجب الفلاح و الهدی).
(۳). بحار الأنوار، همان، ج ‌۴۳، ص ۶۲، باب ۳ (مناقبها و فضائلها و بعض أحوالها و معجزاتها صلوات الله علیها)؛ وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت(ع)، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، ‌۱۴۰۹ قمری، چاپ: اول، ج ‌۱۲، ص ۱۲۶، باب ۸۶ (وجوب کف الأذی عن الجار).
(۴). سوره نساء، آیه ۲۶.
(۵). تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ۱۳۷۴ شمسی، چاپ: اول، ج ‌۳، ص ۳۸۰، (۶ - و الجار ذی القربی).
(۶). الخصال، ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، جامعه مدرسین، قم، ۱۳۶۲ شمسی، چاپ: اول، ج ‌۲، ص ۵۴۴، (حریم المسجد أربعون ذراعا و الجوار أربعون دارا من أربعة جوانبها)؛ وسائل الشیعة، همان، ج ‌۵، ص ۲۰۲، ۶ باب (حریم المسجد و الجوار)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۱، ص ۱۵۱، باب ۹ (حق الجار) (حَریمُ المسجد اربعون ذِراعاً و الجوارُ اَرْبَعونَ داراً مِنْ اربعة جوانبها) و در کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام الدین، محقق: بکری حیانی - صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بیروت، ۱۴۰۱ قمری / ۱۹۸۱ میلادی، الطبعة الخامسة، ج ۹، ص ۵۱، ح ۲۴۸۹۲ و ح ۲۴۸۹۵ آمده: «اربعون داراً جارٌ».
(۷). معانی الأخبار، ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۰۳ قمری، چاپ: اول، ص ۱۶۵، باب (معنی الجار و حد المجاورة)؛ وسائل الشیعة، همان، ج ‌۱۲، ص ۱۳۲، باب ۹۰ (أن حد الجوار الذی یستحب مراعاته أربعون دارا من کل جانب)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۱، ص ۱۵۱، باب ۹ (حق الجار).
(۸). من لا یحضره الفقیه، ابن بابویه، محمد بن علی، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ‌ ۱۴۱۳ قمری، چاپ: دوم، ج ‌۱، ص ۵۲، باب (السواک)؛ الأمالی، همان، ص ۴۲۸، (المجلس السادس و الستون)؛ مکارم الأخلاق، طبرسی، حسن بن فضل، شریف رضی، قم، ۱۴۱۲ قمری / ۱۳۷۰ شمسی، چاپ: چهارم، ص ۴۸، (الفصل الثالث فی السواک)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۱، ص ۹۴، باب ۳ (صلة الرحم و إعانتهم و الإحسان إلیهم و المنع من قطع صلة الأرحام و ما یناسبه)؛ کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، همان، ج ۹، ص ۴۹، ح ۲۴۸۷۸؛ ح ۲۴۹۱۳.
(۹). الکافی، کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، محقق / مصحح: غفاری، علی اکبر و آخوندی، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، ‌ ‌۱۴۰۷ قمری، چاپ: چهارم، ج ‌۷، ص ۵۱، باب (صدقات النبی ص و فاطمة و الأئمة ع و وصایاهم)؛ نهج البلاغة، شریف رضی، محمد بن حسین، محقق / مصحح: صبحی صالح، هجرت، قم، ‌۱۴۱۴ قمری، چاپ: اول، ص ۴۲۲، نامه ۴۷ (و من وصیة له ع للحسن و الحسین ع لما ضربه ابن ملجم لعنه الله)؛ کشف الغمة فی معرفة الأئمة(ط- القدیمة)، اربلی، علی بن عیسی، محقق / مصحح: رسولی محلاتی، هاشم، بنی هاشمی، تبریز، ۱۳۸۱ قمری، چاپ: اول، ج ‌۱، ص ۴۳۲، (فی ذکر قتله و مدة خلافته و ذکر عدد أولاده)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۱، ص ۱۵۳، باب ۹ (حق الجار).
(۱۰). مکارم الأخلاق، هم‌ان، ص ۱۲۶، فی المسکن الواسع و غیره؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۳، ص ۱۵۴، باب ۲۶ (سعة الدار و برکتها و شومها و حدها و ذم من بناها ریاء و سمعة).
(۱۱). الجعفریات- (الأشعثیات)، ابن اشعث، محمد بن محمد، مکتبة النینوی الحدیثة، تهران، چاپ: اول، بی تا، ص ۱۶۴، باب (سوء الجوار)؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، نوری، حسین بن محمد تقی، محقق / مصحح: مؤسسة آل البیت(ع)، مؤسسة آل البیت(ع)، قم، ‌ ‌۱۴۰۸ قمری، چاپ: اول، ج ‌۸، ص ۲۱۰، باب ۲۴ (کراهة الوحدة فی السفر و استحباب رفیق واحد أو اثنین مع الحاجة إلی الزیادة).
(۱۲). غرر الحکم و درر الکلم، تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، محقق / مصحح: رجائی، سید مهدی، دار الکتاب الإسلامی، قم، ‌ ۱۴۱۰ قمری، چاپ: دوم، ص ۴۰۱، حکمت ۴۹.
(۱۳). تحف العقول، ص ۲۶۶، (و أما حق الرحم)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۱، ص ۱۷، باب ۱ (جوامع الحقوق).
(۱۴). بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۹، ص ۹۳، باب ۱۶ (التعزیة و المأتم و آدابهما و أحکامها).
(۱۵). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، همان، ج ‌۸، ص ۴۲۹، باب ۷۴ (استحباب إطعام الجیران و وسائل الشیعة، همان، ج ‌۱۷، ص ۲۰۹، ص ۴۹، باب (ما ینبغی للوالی العمل
(۱۶).وسائل الشیعة، همان، ج ‌۱۷، ص ۲۰۹، ص ۴۹، باب (ما ینبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع أصحابه و مع رعیته)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۴، ص ۱۹۱، باب ۷ (ما جمع من مفردات کلمات الرسول ص و جوامع کلمه).
(۱۷). الکافی، همان، ج ‌۲، ص ۶۶۷، باب (حق الجوار)؛ بحار الأنوار، همان، ج ‌۷۵، ص ۳۲۰، باب ۲۵ (مواعظ موسی بن جعفر و حکمه ع)؛ نیز در کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، همان، ج ۱۶، ص ۲۰۴، ح ۴۴۲۲۶.
(۱۸). گردآوری از کتاب: اخلاق اسلامی در نهج البلاغه، مکارم شیرازی، ناصر، تهیه و تنظیم: اکبر خادم الذاکرین، نسل جوان، قم، ۱۳۸۵ شمسی، چاپ: اول، ج ۲، ص ۵۴۹.

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