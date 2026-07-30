توصیف قرآن از حق و باطل

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: خدای متعال در آیه ۱۷ سوره «رعد» ترسیم بسیار جالبی از ایمان و کفر و حق و باطل بیان می کند، نخست می گوید: (خداوند از آسمان آبی را فرو فرستاده است)؛ «أنْزَلَ مِنَ الْسّماءِ ماءا».

آبی حیات بخش و زندگی آفرین، و سرچشمه نمو و حرکت!



(و در این هنگام درّه ها و گودال ها و نهرهای روی زمین، هر کدام به اندازه گنجایش و وسعت خود، بخشی از این آب را پذیرا می شوند)؛ «فَسالَتْ أوْدِیَةٌ بِقَدَرِها».

جوبیارهای کوچک، دست به دست هم می دهند و نهرهائی به وجود می آورند، نهرها به هم می پیوندند و سیلاب عظیمی از دامنه کوهسار سرازیر می گردد، آبها از سر و دوش هم بالا می روند و هر جه را بر سر راه خود ببینند بر می دارند و مرتباً بر یکدیگر کوبیده می شوند در این هنگام کف ها از لا به لای امواج ظاهر می شوند آن چنان که قرآن می گوید: (سیلاب، کفهائی را بر بالای خود حمل می کند)؛ «فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیاً».



رابی از ماده «ربو» (بر وزن غلو) به معنی بلندی و برتری است و «ربا» که معنی سود یا پول اضافی یا جنس دیگر اس نیز از همین ماده و به همین معنی است چون اضافه و زیادی را می رساند.

پیدایش کف ها منحصر به نزول باران نیست بلکه (در فلزاتی که به وسیله آتش ذوب می شوند تا از آن زینت آلات یا وسائل زندگی بسازند آنها نیز کف هائی همانند کف های آب دارند)؛ «وَ مِمّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النّارِ ابْتِغاءَ حِلْیَة أوْ مَتاع زَبَدٌ مِثْلُه». (۱)



بعد از این مثال که به صورت وسیع و گسترده نه تنها در مورد آب که در مورد همه فلزات ـ چه آنها که زینتی هستند و چه آنها که وسائل زندگی را از آن می سازند ـ بیان می کند به سراغ نتیجه گیری می رود و چنین می فرماید: (این گونه خداوند برای حق و باطل مثال می زند)؛ «کَذلِکَ یَضْرِبُ الّلهُ الْحَقَّ وَ الْباطِل».

سپس به شرح آن می پردازد، می گوید: (اما کف ها به بیرون پرتاب می شوند و اما آبی که برای مردم مفید و سودمند است در زمین می ماند)؛ «فَأمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً وَ أمّا ما یَنْفَعُ النّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأرْض».



کف های بیهوده و بلند آواز و میان تهی که همیشه بالا نشین هستند اما هنری ندارند باید به کناری ریخته شوند و اما آب خاموش و بی سر و صدای متواضع و مفید و سودمند می ماند و اگر روی زمین هم نماند در اعماق زمین نفوذ می کند و چیزی نمی گذرد که به صورت چشمه سارها، قنات ها و چاه ها سر از زمین بر می دارد، تشنه کامان را سیراب می کند، درختان را بارور، گل ها را شکفته و میوه ها را رسیده، و به همه چیز سر و سامان می دهد.

و در پایان آیه برای تأکید بیشتر و دعوت به مطالعه دقیق تر روی این مثال می فرماید: (این چنین خداوند مثال هائی می زند)؛ «کَذلِکَ یَضْرِبُ الّلهُ الأمْثال».

در این مثال گویا حقایقی ننهفته است که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می شود:



۱ـ شناخت حق و باطل

همان شناخت واقعیت ها از پندارها است، گاهی برای انسان چنان مشکل و پیچیده می شود که حتماً باید به سراغ نشانه رفت و از نشانه ها، حقایق را از اوهام، و حق را از باطل شناخت.

قرآن در مثال بالا این نشانه ها را چنین بیان کرده است:

الف ـ حق، همیشه مفید و سودمند است، همچون آب زلال که مایه حیات و زندگی است اما باطل بی فایده و بیهوده است، نه کف های روی آب هرگز کسی را سیراب می کنند، و درختی را می رویانند، و نه کف هائی که در کوره ها ی ذوب فلزات ظاهر می شود می توان از آنها زینتی و یا وسیله ای برای زندگی ساخت و اگر هم مصرفی داشته باشند مصارف بسیار پست و بی ارزشند که به حساب نمی آیند، همانند صرف کردن خاشاک برای سوزاندن!



باطل، همواره مستکبر، بالانشین، پر سر و صدا، پر قال وغوغا، ولی تو خالی و بی محتوا است. اما حق متواضع، کم سروصدا، اهل عمل، و پر محتوا و سنگین وزن است. (۲)

ب ـ حق، همیشه متکی به نفس است، اما باطل از آبروی حق مدد می گیرد، سعی می کند خود را به لباس او در آورد و از حیثیت او استفاده کند، همانگونه که هر دروغی از راست فروغ می گیرد، که اگر سخن راستی در جهان نبود کسی هر گز دروغی را باور نمی کرد و اگر جنس خالصی در جهان نبود، کسی فریب جنس قلابی را نمی خورد.

بنابراین، حتی فروغ زود گذر باطل، و آبروی و حیثیت موقت او به برکت حق است، اما حق، همه جا متکی به خویشتن است و آبرو و اثر خویش!



۲ـ باطل به دنبال بازار آشفته می گردد!

هنگامی که سیلاب، وارد دشت و صحرای صاف می گردد و جوش و خروش آب فرو می نشیند، اجسامی که با آب مخلوط شده بودند، تدریجاً ته نشین می شوند و کف ها از میان می روند و آب زلال، چهره اصلی خود را آشکار می سازد، و به همین ترتیب باطل به سراغ بازار آشفته می رود تا از آن بهره گیرد، اما هنگامی که آرامش پیدا شد، و هر کسی به جای خویشتن نشست و معیارها و ضابطه ها در جامعه آشکار گشت، باطل جائی برای خود نمی بیند و به سرعت کنار می رود!



۳ـ باطل تنها در یک لباس ظاهر نمی شود

یکی از خصائص باطل این است که: هر لمحه به شکلی و هر لحظه به لباس دیگری در می آید تا اگر او را در یک لباس شناختند در لباس دیگر بتواند چهره خود را پنهان سازد، در آیه فوق نیز اشاره ظریفی به این مسأله شده است، آنجا که می گوید، کف ها نه تنها بر آب ظاهر می گردند در هر کوره ای و هر بوته ای که فلزات ذوب می شوند کف های تازه، به شکل جدید و در لباس تازه ای آشکار می شوند.

و به تعبیر دیگر حق و باطل همه جا وجود دارد همان گونه که کف ها در هر مایعی به شکل مناسب خود آشکار می شود.

بنابراین باید هرگز فریب تنوع صورت ها را نخوریم و در هر کجا منتظر باشیم که باطل را با صفات ویژه اش ـ که صفات آنها همه جا یکسان است و در بالا اشاره شد ـ بشناسیم و آنها را کنار بزنیم.



۴ـ چگونه حق، باطل را بیرون می ریزد

کلمه «جفاء» که به معنی پرتاب شدن و به بیرون پریدن است، نکته لطیفی در بردارد و آن این که: باطل به جائی می رسد که قدرت نگهداری خویش را ندارد، و در این لحظه از متن جامعه به خارج پرتاب می گردد و این در همان حال است که حق به جوشش می آید هنگامی که حق به خروش افتاد باطل همچون کف های روی دیک که به خارج پرتاب می شود، بیرون می افتد و این خود دلیلی است بر این که: حق همیشه باید بجوشد و بخروشد، تا باطل را از خود دور سازد!



۵ـ باطل در بقای خود مدیون حق است

همانگونه که در تفسیر آیه گفتیم، اگر آبی نباشد، هرگز کف نمی تواند به حیات خود مستقلاً ادامه دهد.

همین گونه اگر حق نبود باطل هم فروغی نداشت، اگر افراد درستکار نبودند کسی تحت تأثیر افراد خائن واقع نمی شد و فریب آنها را نمی خورد، پس همین جولان و فروغ کاذب باطل مدیون بهره برداری از فروغ حق است. (کان دروغ از راست می گیرد فروغ).



۶ـ مبازه حق و باطل همیشگی است

قرآن در اینجا برای مجسم ساختن حق و باطل، مثالی گفته که مخصوص زمان و مکان خاصی نیست صحنه ای است که همه سال در نقاط مختلف جهان در مقابل چشم انسان ها مجسم می شود و این نشان می دهد: پیکار حق و باطل یک پیکار موقت و موضعی نیست این رگ، رگ آب شیرین و شور، همواره بر خلایق تا نفخ صور، جریان دارد، مگر آن زمانی که جهان و انسان ها به صورت یک جامه ایده آل (همچون جامعه عصر قیام مهدی(علیه السلام)) در آید که پایان این مبارزه اعلام گردد، لشگر حق پیروز و بساط باطل برچیده شود، و بشریت وارد مرحله تازه ای از تاریح خود گردد و تا زمانی که این مرحله تاریخی فرا نرسد باید همه جا در انتظار برخورد حق و باطل بود و موضع گیری لازم را در این میان در برابر باطل نشان داشت. (۳)

پی نوشت: