هامانِ قرآن چه کسی بود؟ ردپای یک نام در مصر باستان

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: برخی بر این پندار رفتهاند که قرآن دچار اشتباهات تاریخی است! و همین کاستی کافی است تا آن را از وحیانی بودن ساقط کند؛ چرا که در وحی اشتباه رخ نمیدهد.
اینان تلاش کردهاند تا برای این پندار دلیلی بیابند، لیکن نه تنها دلیلی نیافتهاند، بلکه دچار لغزش و ناکامی شدهاند؛ زیرا دلیلی که بر مدعای خود اقامه کردهاند توهّمی بیش نیست و نشانگر نادانی آنان نسبت به قرآن و اصطلاحات خاص آن است!
از جمله اوهامی که به ذهن ایشان آمده، مسئله «هامان» است. کسی که وزیر یا کسی از مسئولان بلندپایه دربار فرعون بود و نامش در چند جای قرآن پس از نام فرعون آمده است و فرعون به وی فرمان داد کاخی بنا کند(۱) تا برای دستیابی به خدای موسی(علیه السلام) بر فراز آن برود.
مسئله هامان از قرنها پیش توسط بنی اسرائیل و اخیراً از سوی مستشرق بزرگ آلمانی، «نولدکه» و به قصد کاستن از عظمت قرآن کریم، به یکی از مسائل جدل برانگیز تبدیل شده است.
نام هامان در شش جای قرآن کریم آمده است:
- «وَ نُمَکِّنَ لَهُمْ فِی الاَرْضِ وَ نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا کَانُوا یَحْذَرُونَ» (۲)؛ (و در زمین قدرتشان دهیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچه را که از آن بیمناک بودند، بنمایانیم).
- «فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَکُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَ حَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا کَانُوا خَاطِئِینَ» (۳)؛ (پس خاندان فرعون، او را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمنِ جانِ آنان و مایه اندوهشان باشد. آری، فرعون و هامان و لشکریان آنان خطاکار بودند).
- «وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ... فَأَوْقِدْ لِی یَا هَامَانُ عَلَی الطِّینِ فَاجْعَل لِی صَرْحاً لَعَلِّی أَطَّلِعُ إِلَی إِلَهِ مُوسَی» (۴)؛ (و فرعون گفت:... پسای هامان؛ برایم بر گِل آتش بیفروز و برجی بلند برای من بساز، شاید به [حالِ] خدای موسی اطلاع یابم).
- «وَ قَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ لَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَی بِالْبَیِّنَاتِ فَاسْتَکْبَرُوا فِی الاَرْضِ» (۵)؛ (و قارون و فرعون و هامان را هلاک کردیم و به راستی موسی برای آنان دلایل آشکار آورد، ولی آنان در آن سرزمین سرکشی نمودند).
- «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَی بِآیَاتِنَا وَ سُلْطَانٍ مُبِینٍ. إِلَی فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ کَذَّابٌ» (۶)؛ (و به یقین، موسی را با آیات خود و حجتی آشکار فرستادیم به سوی فرعون و هامان و قارون، [امّا آنان] گفتند: افسونگری شیّاد است).
- «وَ قَالَ فِرْعَوْنُ یَا هَامَانُ ابْنِ لِی صَرْحاً لَعَلِّی أَبْلُغُ الاَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَی إِلَهِ مُوسَی» (۷)؛ (و فرعون گفت:ای هامان، برای من کوشکی بلند بساز، شاید من به آن راهها برسم؛ راههای [دستیابی] به آسمانها، تا از خدای موسی اطلاع یابم).
از این آیات چنین بر میآید که به احتمال قوی، هامان وزیر فرعون بوده است؛ از این رو مفسران تأکید کردهاند که هامان وزیر همان فرعونی است که در زمان موسی حکمرانی میکرد. مسئلهای که درباره هامان مطرح است، ساختن برج بابل در عراق است که تا مصر فاصله فراوانی دارد. این برج در قسمت شرقی فرات قرار دارد و آثار آن هنوز در چند مایلی شهر حلّه به چشم میخورد.
برخی بر این باورند که هامان این برج را ساخت و برای انجام این کار پنجاه هزار کارگر را به خدمت گرفت. هنگامی که به پایان رسید، فرعون بر فراز آن رفت و تیری به سوی آسمان رها کرد و خداوند هم برای امتحان آنان، تیر را در حالی که به خون آغشته بود، به سوی آنان برگرداند. با دیدن تیر، فرعون بانگ برآورد که خدای موسی را از پای درآوردم! این اسطوره سَرِ دراز دارد و افسانه پردازان آن را درباره داستان زندگی پیامبران ساخته و پرداخته اند.
البته واضح است یک کوشک چند ده متری نمیتواند فرعون را به آسمانها برساند، حتّی اگر بر فراز کوههای سر به فلک کشیدهای باشد که کوشک بابل در مقابل آنها تپهای کوچک مینماید. به همین دلیل فخر رازی میگوید: «شاید فرعون خیال ساختن کوشکی را در سر میپرورانده، لیکن آن را عملی نکرده است یا اینکه از سر استهزا دستور بنای کوشکی را داده تا به خیال خود نشان دهد که نمیتوان وجود خدا را جز با رفتن به آسمانها اثبات کرد».(۸)
مراغی در این باره چنین آورده است که فرعون به هامان دستور داد کاخی بلند برای من بساز تا شاید به راههای آسمان آگاهی و بدین وسیله به خدای موسی دست یابم. وی این سخنان را با ریشخند و تمسخر و برای تکذیب ادعای رسالت موسی بر زبان راند.
سید قطب نیز بر این باور است که فرعون با این سخنان میخواست واقعیتها را واژگون نشان دهد تا به مواجهه حق و پذیرش توحید مجبور نشود؛ زیرا یکتاپرستی برای تاج و تخت وی که بر افسانهها تکیه داشت، به مثابه زلزلهای ویرانگر، تهدیدکننده بود، و بعید است که فرعون تا این اندازه ساده اندیش و یا درباره جستجوی خدای موسی جدّی بوده باشد؛ آن هم با این شیوه ساده و مادّی، بلکه وی این سخنان را صرفاً از سر هواپرستی و تمسخر گفت... و اینها همه دال بر این است که فرعون بر گمراهی و انکار حقایق پافشاری میکرد: «وَ کَذَلِکَ زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ صُدَّ عَنِ السَّبِیلِ» اما باید دانست که: «وَ مَا کَیْدُ فِرْعَوْنَ إِلّا فِی تَبَابٍ» (۹)؛ (و این گونه برای فرعون، زشتی کارش آراسته شد و از راه [راست] باز ماند و نیرنگ فرعون جز به تباهی نینجامید). آری، نیرنگ فرعون جز ناامیدی و نابودی وی نتیجهای نداشت. (۱۰)
به هر حال نه در قرآن و نه در تورات(۱۱) مطلبی وجود ندارد که فرعون کوشکی ساخته و بر فراز آن رفته و تیری به سوی آسمان پرتاب کرده باشد. افزون بر این، منبعی که افسانه پردازان با تکیه بر آن، این افسانه را بر ساخته اند، ناشناخته است.
حال پرسش این است که آیا فرعون وزیری به نام هامان داشته است؟
فخر رازی در این باره مینویسد: «پژوهشگران تاریخ یهود و فراعنه مصر اتفاق نظر دارند که هامان در زمان فرعون و موسی به دنیا نیامده بود، بلکه مدتهای مدیدی پس از آنان به دنیا آمد. از این رو اعتقاد به اینکه هامان وزیر فرعون بوده است، یک خطای تاریخی بیش نیست. از این گذشته، اگر هامان واقعاً وزیر فرعون بوده است، نباید این اندازه گمنام باشد که نه تنها در تاریخ بنی اسرائیل که در هیچ تاریخی یادی از آن نشده باشد».(۱۲)
آری، در عهد عتیق، سفر «اَستیر» آیه سوم آمده است که هامان فرزند همداثا و وزیر پادشاه ایران، خشایار شاه بود که پس از پدرش داریوش (در سال ۴۸۶ قبل از میلاد) (۱۳) یعنی پس از چند قرن به پادشاهی رسید. هامان در آغاز از مقرّبان دربار خشایار شاه بود، امّا بعدها مغضوب وی شد و او را به دار آویخت و به جای آن، مردی یهودی به نام «مَردُخای» گماشت. مردخای عموی شهبانو اَستیر، همسر خشایار شاه بود.
مستشرق آلمانی، «تئودور نولدکه» (Theodore Noldeke) نیز بر همین باور بوده است. وی مقالهای در این باره نوشت و حدوداً در سال ۱۸۸۷ برای نخستین بار آن را در چاپ نهم(۱۴) دائرة المعارف بریتانیکا منتشر کرد و بار دوم، آن را در سال ۱۹۸۲ م. در ضمن کتابش، «تاریخ قرآن» به چاپ رساند. (۱۵)
امّا همان گونه که آوردیم، در منابع تاریخی ایران و دیگر منابع، نامی از هامان نیست؛ چه رسد به وزارت و عزل و اعدام وی توسط خشایار شاه و جایگزینی مردی یهودی به جای او؛ آن سان که در تورات چاپ اسرائیل آمده است!
از این گذشته، شخصیتی که در قرآن کریم با نام هامان از وی یاد شده و پس از فرعون و قارون آمده، قطعاً واژهای معرّب است؛ زیرا شیوه عرب این است که الفاظ غیر عربی را به عربی تغییر دهند. به مثل ابراهیم که معرّب «أبراهام» است و اصل آن «أب رام» به معنای پدربزرگ است. موسی نیز معرّب «مُوشی» به معنای «از آب گرفته» یا «آب آورده» است و سامری معرّب «شمرونی» است و گفته شده که هامان معرّب «آمون» یا «اَمانا» است که لقب رؤسای کاهنان معبد آمون، بزرگِ خدایان مصریان در شهر طیبه در نیل علیا بوده است.
البته این مطلبِ تعجب آوری نیست؛ زیرا طبیعی است که هر کسی که به مکان مقدسی منسوب باشد، نام همان مکان را به عنوان لقب بر خود مینهد؛ همان سان که فرعون، لقب پادشاهان مصر و به معنای سرای بزرگ است یا نظیر خلفای عثمانی که ملقب به «باب عالی» بودند. (۱۶) برخی از نقش و نگارهای کهن، «سرای بزرگی» را نشان میدهد که پادشاه برای حکمرانی در آن نشسته و دفاتر حکومتی نیز در آن جمع است. نام پادشاه هم از همین سرای بزرگ گرفته شده است و مصریان باستان، این سرا را «پیرو» مینامیدند و در واقع لفظی که یهودیان آن را به «فرعوه» یا «فرعون» ترجمه کردند، برگرفته از لقب خود پادشاه است. (۱۷)
اسم «هامان» نیز که معرّب «آمون» است، بر بزرگِ کاهنان معبد «آمون» نهاده شد، همو که از زمان خاندان نوزدهم، آن چنان جایگاه بلندی یافت که فرعون او را به حکومت نیل علیا گمارد و بدین سان فرمانده کلّ ارتش و رئیس خزانه امپراطوری و سرپرست ارشد پرستشگاههای خدایان شد. (۱۸)
وزیر فرعون عملاً بر همه امور عمومی و مالی عمارت نظارت میکرد(۱۹) و بالاترین مقام ناظر در همه کارهای پادشاه بود. (۲۰) بدین ترتیب، بزرگ کاهنانِ «آمون» دارای مقام وزارت فرعون هم بود. بنابراین مقصود از «هامان» در قرآن، «آمون» است و این دو اسم از نظر تلفظ و وزن، به هم نزدیکند؛ به ویژه آنگاه که بدانیم «آمون»، «اَمانا» نیز تلفظ میشود و نشانه اختصاری «بزرگِ کاهنان» است؛ مانند اسم فرعون که به معنای سرای بزرگ حکومت و لقب پادشاهان مصر بوده است. در نتیجه، هامان لقب بزرگ کاهنانِ «آمون» و در ضمن، وزیر دارایی و مسکن و شهرسازی فرعون هم بوده است. (۲۱)(۲۲)
پی نوشت:
(۱). گروهی بر این باورند که این ساختمان، برج بابل است.
(۲). سوره قصص، آیه ۶.
(۳). سوره قصص، آیه ۸.
(۴). سوره قصص، آیه ۳۸.
(۵). سوره عنکبوت، آیه ۳۹.
(۶). سوره غافر، آیات ۲۳ و ۲۴.
(۷). سوره غافر، آیات ۳۶ و ۳۷.
(۸). تفسیر کبیر ۲۴ / ۲۵.
(۹). سوره غافر، آیه ۳۷.
(۱۰). فی ظلال القرآن، ۷/۱۸۳ ـ ۱۸۴ و ۲۴/۷۱ ـ ۷۲.
(۱۱). عبدالوهاب النجّار، قصص الأنبیاء، ص۱۸۶.
(۱۲). التفسیر الکبیر، ۲۷ / ۶۶.
(۱۳). ر. ک: تاریخ ایران، ص ۹۲.
(۱۴). ر. ک: Encyclopedia Britanica, ۹ eme ed. Tome XVI, P ۵۹۷ (دائرة المعارف بریتانیا ۵۹۷، چاپ نهم).
(۱۵). برای آگاهی بیشتر از متن مقاله در کتابش، ر. ک: the sket ches from Eastern History, ۱۸۹۲, P.P. ۲۱ - ۵۸.(الدفاع عن القرآن ضدّ منتقدیه، ص ۱۸۴).
(۱۶). ر. ک: قاموس الکتاب المقدّس، ص ۶۴۹؛ الموسوعة المصریّة، ص ۱۲۴؛ فرهنگ معین، بخش اَعلام، ۵ / ۱۲۴.
(۱۷). ر. ک: ویل دورانت، قصّة الحضارة، ۲ / ۹۳؛ ترجمه فارسی آن: «تاریخ تمدّن»، ۱ / ۱۹۵.
(۱۸). برستید، تاریخ مصر، ص ۵۲۰.
(۱۹). دوماس، ثقافة فراعین مصر، ۱۹۶۵ م، ص ۱۵۸ (پاریس).
(۲۰). همان و نیز ر. ک: عبدالرحمان البدوی، الدفاع عن القرآن ضدّ منتقدیه، ص ۱۸۶.
(۲۱). برای آگاهی بیشتر بنگرید به: دائرة المعارف بریتانیکا؛ ج ۱، ص ۳۲۱، ستون یکم، چاپ ۱۹۸۲ م (Encyclopeldia Britanica, ۱, P ۳۲۱, coll. ۱, ed ۱۹۸۲) در آن آمده است که امور کشور مصر در آن زمان (دوره خاندانهای نوزدهم و بیستم) بر اساس دیانت اداره می شد و براساس عقیده رسمی، حکومت از آن خدایان بود. این خدایان عبارت بودند از: اَمان تهی بزپای میلیوپولس. اینان برنامه ریزان شیوه حکومت برای پادشاهان مصر بودند و سیاست حاکم همان بود که نمایندگان کاهنان معبد آمون (یعنی بزرگ کاهنان) به حاکمان دیکته می کردند. به همین دلیل فراعنه مصر امور سیاسی و اداره کشورها را به کاهنان واگذار کرده بودند. کاهنان نیز از این رهگذر با استفاده از قداستِ کهانت، به ثروتهای عظیمی دست یافتند.
(۲۲). برگرفته از کتاب: نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، معرفت، محمدهادی، مترجمان: حکیم باشی، حسن، رستمی، علی اکبر، علیزاده، میرزا، خرقانی، حسن، مؤسسه فرهنگی تمهید، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۴۲۵ الی ۴۳۰.
نظر شما