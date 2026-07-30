معرفی «عقیل» برادر امام علی(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: عقیل پسر ابوطالب و برادر امیرمؤمنان علی(علیه السلام) است و با هم از یک پدر و مادر هستند و در میان چهار پسر ابوطالب، پسر دوم و بیست سال از آن حضرت بزرگتر بود و کنیه اش ابو یزید است.

ابوطالب علاقه شدیدی به عقیل داشت و پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) روزی خطاب به عقیل فرمود: «یا أبا یَزید إنّی أُحِبّکَ حُبَّیْنِ، حُبّاً لِقَرابَتِکَ مِنّی وَ حُبّاً لِما کُنْتُ أعْلَمُ مِنْ حُبِّ عَمّی إیّاکَ»؛ (ای عقیل! من تو را به دو جهت دوست دارم یکی از این جهت که خویشاوند نزدیک منی و دیگر اینکه عمویم ابوطالب تو را بسیار دوست می داشت).



در بعضی از روایات نیز آمده که پیامبر(صلی الله علیه وآله) پس از این جمله به علی(علیه السلام) فرمود: «إِنَّ وَلَدَهُ لَمَقْتُولٌ فی مَحَبَّةِ وَلَدِکَ فَتَدْمَعُ عَلَیْهِ عُیُونُ الْمُؤمِنینَ وَ تُصَلّی عَلَیْهِ الْمَلائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ ثُمَّ بَکی حَتّی جَرَتْ دُمُوعُهُ عَلی صَدْرِهِ»؛ (فرزند او [اشاره به مسلم است] در طریق محبّت فرزند تو [اشاره به امام حسین(علیه السلام) سالار شهیدان است] شهید می شود و مؤمنان بر وی می گرید و فرشتگان مقرب الهی بر او درود می فرستند. سپس پیامبر(صلی الله علیه وآله) گریست به گونه ای که اشکهای او بر سینه اش فرو ریخت).



عقیل نیز مانند عمویش عباس بن عبدالمطلب به اجبار در صف مشرکان در جنگ بدر حاضر و اسیر شد و با دادن فدیه به مکّه بازگشت و پیش از صلح حدیبیه مسلمان شد و هجرت کرد و به خدمت پیامبر(صلی الله علیه وآله) رسید و در جنگ موته در صف مسلمانان همراه برادرش جعفر شرکت جست و در زمان خلافت معاویه در سنه ۵۰ هجری دیده از جهان فروبست در حالی که بیش از ۹۰ سال داشت.

او در هیچ یک از جنگهای برادرش امیرمؤمنان(علیه السلام) حضور نیافت، ولی «ابن عبد ربّه» در کتاب «استیعاب» نقل می کند که عقیل همراه با ابن عباس در جنگ «جمل»، «صفین» و «نهروان» شرکت داشت و این مسئله منافات با نابینایی او ندارد، زیرا «ابن ابی الحدید» می گوید: «عقیل در جنگ صفین بود، ولی پیکار نکرد و از خیرخواهی و مشورت نیک مضایقه ننمود».



درباره اینکه آیا عقیل سرانجام به شام رفت و به معاویه پیوست دو قول مختلف نقل شده، بعضی معتقدند که در زمان حیات امیرمؤمنان(علیه السلام) به شام نرفت، ولی بعد از شهادت آن حضرت به شام رفت و به معاویه پیوست.



بعضی دیگر مانند علاّمه» شوشتری» در شرح نهج البلاغه خود معتقدند اساساً برنامه ملحق شدن به معاویه در کار نبوده، ملاقاتی کرده و باز گشته است. در مجموع چنین استفاده می شود که او مرد با ایمان و نیک نفسی بود، ولی از نظر روحی ضعیف بود و اگر گاهی لغزشی از او سرزده به علت همین ضعف بود.



یکی از امتیازات عقیل آگاهی وسیع او نسبت به علم انساب بود، قبائل عرب را خوب می شناخت و از نسبهای آنها آگاه بود و بعضی او را یکی از نسب شناسان چهارگانه عرب شمرده اند. (۱)، (۲)

پی نوشت: