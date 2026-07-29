«تاریخ تدوین» و «تاریخ تکوین»

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در علم تاریخ، دو اصطلاح وجود دارد؛ یکی «تاریخ تدوین» است و دیگری «تاریخ تکوین». «تاریخ تدوین» تاریخی است که توسّط مورّخان تدوین گشته، و در کتابها ماندگار شده است. متأسّفانه برخی از کتاب های تاریخِ تدوین آمیخته با مطالب خلاف واقع است، حتّی در تاریخ مدوّن اسلام هم تحریف هایی صورت گرفته، و در آن مطالبی غیر واقع ثبت شده است؛ هم در تاریخ صدر اسلام و هم در تاریخ پس از آن.



امّا «تاریخ تکوین» نوشتنی نیست، دروغ و خلافی در آن راه ندارد. تاریخ تکوین، تاریخی است که در خارج وجود دارد و هر کس می تواند آن را نظاره کند.



کاخ ویران شده کسری، تاریخ تکوینی است. آنجا همه چیز خاموش و رو به ویرانی است و با فعالیّت ها و هزینه های میراث فرهنگی سرپا نگه داشته شده است. اگر به عقب برگردیم و به تماشای آنجا بنشینیم، خواهم دید، زمانی در آنجا چه غوغایی بوده، چه برنامه هایی داشته اند. مردم در برابر شاهان سجده کرده و به خاک می افتادند. شخص خوش ذوقی همچون خاقانی می خواهد که این منظره را ببیند و بگوید:



دندانه هر قصری پندی دهدت نو نو *** پند سر دندانه بشنو ز بن دندان!



یا اگر به تخت جمشید که رو به ویرانی است و به کمک هزینه های زیاد آن را سرپا نگه داشته اند (که متأسّفانه معمولاً به عنوان پیشینه تمدّن به آن نگاه می کنند، نه به عنوان نگاه عبرت)، لحظه ای بنگریم و نگاهی به ستون های عظیم و تاریخی این کاخ وسیع ویران شده بیندازیم و سپس باز گردیم، خواهیم دید چه خبرهایی بوده و اکنون چه شده است؟

ما نیز پس از چند سال به آنها ملحق خواهیم شد، هم اکنون باید به حال خود فکری کنیم. آری تاریخ تکوینی بسیار آموزنده است.



شخصی خدمت امام صادق(علیه السلام) رسید و عرض کرد: یابن رسول الله! حدیثی را به نقل از جدّت رسول خدا(صلی الله علیه وآله) شنیده ام، می خواستم بدانم صحّت دارد یا نه؟ فرمود: کدام حدیث؟ عرض کرد: «تَفَکُّرُ ساعَةٍ خَیْرٌ مِنْ قِیامِ لَیْلَةٍ» (۱)؛ (ساعتی فکر کردن بهتر است از این که انسان شب را تا به صبح به عبادت بپردازد). آیا واقعاً یک ساعت فکر کردن از یک شب عبادت بهتر است؟

امام(ع) فرمود: بله، این روایت از جدّم رسول خدا(ص) است آن بزرگوار فرمود: یک ساعت فکر کردن بهتر از یک شب عبادت است. راوی پرسید: در مورد چه چیزی فکر کنیم؟ حضرت فرمود: «یَمُرُّ بِالدُّورِ الْخَرِبَةِ فَیَقُولُ اَیْنَ سَاکِنُوکَ؟ اَیْنَ بَانُوکَ؟ ما لَکِ لَا تَتَکلَّمِینَ» (۲)؛ (هنگامی که از کنار خانه خراب شده ای [یا قصر ویرانی یا کاخ درهم شکسته ای] می گذری، لحظه ای بایست و از آنها بپرس: ساکنان تو کجایند؟ بنیانگذاران تو چه شدند؟ به آن دیوار خاموش بگو: چرا سخن نمی گویی؟).



آری چنین فکری معادل یک شب؛ بلکه طبق برخی روایات بهتر از یک سال عبادت است. ای عزیزی که در مجلس فاتحه شرکت می کنی! آیا هیچ فکر کرده ای که بالاخره روزی هم این مجلس برای تو تشکیل می شود؟ خانواده، دوستان، بستگان، یاران، همسایگان و همکارانت می آیند و از تو سخن می گویند! خلاصه این که اینها تاریخ تکوینی است و نیاز به فکر و اندیشه و تدبّر دارد. (۳)

پی نوشت: