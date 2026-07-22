خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: یکی از مهمترین سوالات در بحث عدل الهی، بحث تفاوت در خلقت است. براستی، چرا بعضی زیباتر آفریده شده اند؟ یا برخی صاحب استعداد و توانایی های سرشار می باشند و یا از سلامت کامل برخوردارند؛ امّا عدّه ای دیگر از این نعمت ها مانده محروم اند! آیا این با اصل عدالت سازگار است؟

قبل از پاسخ، شایسته است بدانیم که خداوند جهان آفرینش را به بهترین وجه خلق کرده است. به عبارتی، نظام آفرینش همان نظام احسن است؛ چنانکه در آیه ۷ سوره سجده می خوانیم: (خدا کسی است که هر چه را آفرید، به نیکوترین وجه آفرید)؛ «الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ‌ءٍ خَلَقَهُ».

اگر به وجود یک انسان نگاه کنیم و هر یک از دستگاه های بدن او را در نظر بگیریم، می‌ بینیم از نظر ساختمان و حجم، وضع سلولها و طرز کار آنها، درست آنگونه آفریده شده که بتواند وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد، و در عین حال آن چنان ارتباط در میان اعضاء قرار داده که همه بدون استثناء روی یکدیگر تاثیر دارند، و از یکدیگر متأثر می ‌شوند. (۱) در کنار این همه کمالات و استعدادهایی که به انسان داده شده است تفاوت هایی نیز وجود دارد که یا در آن حکمتی نهفته است و یا نتیجه نحوه عملکرد و سبک زندگی و تعاملات انسانها با یکدیگر می باشد. در این صورت نباید این تفاوت ها را به حساب دستگاه آفرینش و عدل الهی گذاشت.

در عین حال برای روشن شدن این مسأله سرمنشاء و حکمت برخی از تفاوت ها را بررسی می کنیم.

تفاوت هایی که انسان در آن نقشی ندارد:

برخی از تفاوت های انسانی، تفاوت های طبیعی ـ خدادادی ـ می باشند که انسان در آن نقشی ندارد امّا بخاطر مصالحی لازم بوده که این تفاوتها در خلقت انسان لحاظ گردد. سرچشمه این تفاوت ها طبق بیان امام علی(علیه السلام) که می فرماید: «إِنَّمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمْ مَبَادِئُ طِینِهِم»؛ (آنچه بین آنها ایجاد تفاوت کرده آغازهای سرشت آنهاست)، چیزی جز طینت و سرشت انسان نیست. (۲) اگر قرار باشد اینگونه تفاوت های طبیعی در انسان ها وجود نداشته باشد و همه انسانها یک شکل و با ویژگی های یکسان خلق شوند، هرگز حیات و زندگی اجتماعی که کمال انسان محسوب می شود ادامه پیدا نمی کرد و مشکلات عدیده بیشتری را در پی داشت.

انسان ها در یک جامعه مانند هر یک از اعضای بدن یک انسان، یا اجزاء یک درخت، یا یک بوته گل می باشند که با توجّه به هر نقشی ویژگی های متفاوتی دارند.

آیا قدرت مقاومت و استعداد ریشه درخت می‌ تواند با گلبرگ شکوفه‌ های آن برابری کند؟

و یا استخوان پاشنه پا با پرده ‌های ظریف شبکیه چشم از هر نظر یکسان باشند!؟

فرض کنید کره زمین از چند میلیون انسان همانند و هم ذوق و هم فکر و همسان از هر نظر، پر شده بود! آیا آن وقت زندگی خوبی نصیب انسان می شد؟ مسلماً نه. بلکه انسان در جهنّمی گرفتار شده بود که همه در آن در زحمت بودند، همه به یکسو حرکت می ‌کردند، همه یک چیز می‌ خواستند، همه یک پست می‌ پسندیدند، همه یک نوع غذا را دوست داشتند، و همه خواهان یک شغل بودند. در چنین جامعه ای مشکلات عدیده ای دامنگیر زندگی انسان خواهد شد. تنها در صورتی که ظاهر همه افراد یکسان بود، ـ در صورت وقوع جرم ـ مجرم از غیر مجرم شناخته نمی شد و ... (تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل).

بنابراین، تفاوت در استعدادها و صورت و سیرت، برای حفظ نظام جامعه و حتّی برای پرورش استعدادهای مختلف، نهایت لزوم را دارد. (۳)

افراد انسان باهم یک درخت بزرگ و بارور را تشکیل می ‌دهند که هر دسته بلکه هر فردی رسالت خاصی در این پیکر بزرگ بر عهده دارد، و متناسب‌ آن دارای ویژگی هایی است.

البته هرچند بر اساس حکمت گفته شده در حفظ نظام جامعه، ناگزیر هر یک از افراد یک جامعه برتری و فضیلت و تفاوتی نسبت به یکدیگر دارند، امّا آنچه سبب فضیلت و برتری برخی از افراد شده مسئولیّت ایشان را سنگین تر خواهد کرد. به همین دلیل در قرآن کریم این تفاوتها وسیله آزمایش شمرده شده است و در آیه ۱۶۵ سوره انعام می فرماید: (و بعضی از شما را بر بعض دیگر درجاتی برتری داد تا به وسیله این مواهب و امکاناتی که در اختیارتان قرار داده است شما را بیازماید)؛ «وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فِی ما آتاکُمْ».(۴)

تفاوت هایی که انسان در آن نقش دارد:

شک نیست که در میان افراد بشر یک سلسله تفاوتهای مصنوعی وجود دارد که نتیجه مظالم و ستمگری بعضی از انسانها نسبت به بعض دیگر است، مثلا جمعی مالک ثروتهای بی‌ حسابند، و جمعی بر خاک سیاه نشسته ‌اند، عده‌ ای به خاطر کمبود تغذیه و فقدان مسائل بهداشتی علیل و بیمارند، در حالی که عده دیگری بر اثر فراهم بودن همه گونه امکانات، در نهایت سلامت به سر می‌ برند. این گونه اختلافها: ثروت و فقر، علم و جهل، و سلامت و بیماری، غالبا زاییده استعمار و استثمار و اشکال مختلف بردگی و ظلمهای آشکار و پنهان است.

مسلما اینها را به حساب دستگاه آفرینش نمی ‌توان گذارد، و دلیلی ندارد که از وجود این گونه اختلافات بی‌ دلیل دفاع کنیم. (۵)

برخی از تفاوت ها نیز حاصل «سبک زندگی» انسان و نحوه تعامل او با طبیعت و سایر انسان ها است.

شخصی با رعایت آداب تغذیه در سلامت است و دیگری به دلیل عدم رعایت آن در بیماری بسر می برد. والدینی با رعایت آداب اخلاقی، دینی و علمی زمینه شکوفایی هوش و استعدادهای نهفته ی و تعالی اخلاقی فرزندشان را فراهم می کنند و والدین دیگری نیز با عدم رعایت این توصیه ها فرزندشان را از امتیازاتی محروم می سازند. این امور حاصل تفاوت در سبک زندگی انسان است و باید سرچشمه این اختلاف ها را نیز در عوامل انسانی جستجو کرد.

جایگاه تفاوتهای طبیعی در کمال و برتری ها و محاسبات الهی؟

هیچکدام از تفاوتهای طبیعی، مانع رشد و رسیدن انسان به کمال نمی گردند؛ لذا به صرف تفاوت ظاهر یا تفاوت در برخی از استعداد ها نمی توان حکم کرد که کسی بهتر است یا بدتر؛ نسبت به کسی ظلم شده است و دیگری تکریم شده است. زیرا اگر شخصی به جهتی از استعدادی محروم شده، استعداد دیگری به او اعطا گردیده است. به همین دلیل است که شما کمتر اشخاصی را می بینید که از حیث توانایی ها با یکدیگر یکسان باشند.

در قیامت نیز این تفاوتها تأثیری در سرنوشت اخروی افراد نخواهند داشت، زیرا خداوند انسان را جز به اندازه توانش تکلیف نکرده است؛ «لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا».(۶) بنابراین، آنان که تواناتر بوده اند مسئولیّت بیشتری در قبال اعمالشان خواهند داشت؛ و آنان که ضعیف تر بوده اند محاسبه سهل و آسان تری در پیش رو دارند و پاداش آنان نیز برتر خواهد بود.

برخورد دو گانه با این دو دسته به این دلیل است که برخی با وجود محرومیّت هایی در مسیر بندگی دچار سختی ها و ناملایمات بیشتری شده اند و شایسته پاداش بیشتری خواهند بود. چنانکه پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) می فرماید: (برترین اعمال، مشکل ترین آن ها است)؛ «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا».(۷)

از طرفی برتری های طبیعی که فقط برای چند سال دنیا از روی حکمت و اسباب و عللی به برخی افراد داده شده، هرگز معیار برتری نمی باشد، بلکه آنچه مهم است و سعادت ابدی را در پی دارد تقوا و عمل صالح می باشد، چنانکه قرآن در آیه ۱۱ سوره حجرات می فرماید: «إِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللّهِ أَتقَاکُم»؛ (گرامی‌ ترین شما پیش خدا با تقواترین شما است).

پی نوشت: