«المعارف»؛ دائرةالمعارفی که تاریخ اسلام را در چند قرن خلاصه کرد

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: کتاب المعارف که به نام «معارف ابن قتیبه» نیز شهرت دارد توسط ابو محمد عبد الله بن محمد بن مسلم بن قتیبه دینوری (۲۱۳ـ ۲۷۶ق) نوشته شده است. این کتاب از منابع مهم مورخان اهل سنت به شمار می رود که مختصری از تاریخ زمان حضرت آدم تا دوره معاصر خودش (خلفای عباسی) را گزارش کرده است. او در این کتاب ابتدا مسئله خلقت و کیفیت پیدایش کائنات را به بحث گذاشته و سپس بر اساس منابع معتبری که در نزد خود داشته دائره المعارف مختصری درباره تاریخ انبیاء و اسلام تدوین کرده است.

او کتابش را شبیه به کتاب استادش «وکیع» به نام «الشریف» نوشت و بسیاری ازمطالب خود را از کتاب های نویسندگان پیش از خود مثل کتاب «المنمق» و «المحبر» «ابن حبیب بغدادی» و آثار «ابوحنیفه دینوری» نقل کرده است. اما باب بندی و تنظیم مطالب و خلاصه گویی او بی سابقه و حائز اهمیت است.



شرح حال صحابه و تابعین:

این کتاب علاوه بر اینکه کتاب تاریخی (تاریخ عام) است، به عنوان کتاب صحابه شناسی نیز شناخته شده است. زیرا شرح حال صحابه را در یک فصل آورده و راویان حدیث تا زمان معتمد عباسی را ترجمه و تشریح کرده است.



علاوه بر این، ابن قتیبه شرح حال اشراف و بزرگانی را که در حوادث مهم تاریخ اسلام نقش بسزایی ایفا کرده اند نیز آورده است. مهم ترین عناوینی که غیر از این می توان در این کتاب یافت عبارتند از:

۱ـ شرح حال تابعان؛ ۲ـ شرح حال مهاجرانی که از منطقه حجاز به مناطق دیگر اسلامی مثل عراق و شام مهاجرت کرده و به نشر علوم اسلامی پرداخته اند؛ ۳ـ نسب شناسان مهم تاریخ اسلام؛ ۴ـ شرح حال اهل حدیث؛ ۵ـ شرح حال قاریان قرآن؛ ۶ـ فتوحات مسلمانان؛ ۷ـ گزارشهای مربوط به حاکمان عراق و شاهان حبشه.



جایگاه کتاب المعارف:

کتاب المعارف که خود نویسنده در مقدمه اش می گوید معارف شایان توجّهی را در آن ذکر کرده است، در زمان حیات خودش شهرت فراوان یافته و مورد توجه علمای اسلام و حتی خلفا قرار گرفته بود، به طوری که طلحه بن متوکل علی الله خلیفه عباسی با دعوت ابن قتیبه دینوری به بغداد از او خواست که کتابش را برای وی تدریس کند و پس از تدریس به او ده هزار دینار پرداخت.

علت اعتراض علمای اهل سنت به کتاب المعارف

مشابهت های مطالب و سر فصل های کتاب دینوری با کتاب های «المحبّر» و «المنمق» ابن حبیب بغدادی و حتی آثار ابو حنیفیه دینوری اعتراض عده زیادی از علمای اهل سنت را بر انگیخته است که او بدون رعایت تقوای علمی، سخن دیگران را نقل کرده و بنابر این از اعتبار و وثاقت علمی و حدیث ساقط می گردد. اما نظر عده ای از اهل تحقیق این است که موافقت مطالب کتاب وی با سایر کتاب ها اتفاقی بوده و او در حین جمع آوری و تدوین کتابش، یا از مطالب و محتوای سایر کتب بی اطلاع بوده است و یا اگر هم مطلع بوده توجهی به آنها نداشته است.



به هر حال کتاب المعارف امروزه مورد توجه همه علمای اسلام قرار گرفته و بارها در مصر و لبنان به چاپ رسیده است.

پی نوشت: