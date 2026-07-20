خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

ابو تمّام حبیب بن اوس بن ... بن یعرب بن قحطان(۱).

وی چنانکه جاحظ(۲) گفته است یکی از بزرگان امامیّه بوده، و در میان بزرگان شیعه در علوم ادبی در زمانه ای قدیم بی نظیر، و از بزرگان علم لغت، به شمار می رود و مرجعی برای کسب فضیلت و کمال بوده است.



شعر و سبک های آن از او گرفته می شده، و هیچ کس در تقدّم و پیش بودن در شعر گویی، و در شیفتگی وی نسبت به آل گرامی رسول خدا(صلوات الله علیهم) اختلاف ندارد. وی نشانه ای در ثبت و ضبط حقایق بوده است، تا جایی که گفته شده: «او غیر از هزار قصیده در بحر رجز، و غیر از قطعه ها و قصیده های فراوان، چهار هزار دیوان شعر را حفظ بوده است» (۳).



نامبرده فردی باهوش، زیرک و با فهم بوده، شعر را دوست می داشت، و به ظرافت و خوش اخلاقی و کرامت نفس معروف بوده است.



حسین بن اسحاق می گوید:



به بحتری گفتم: مردم گمان می کنند تو شاعرتر از ابو تمّام هستی. گفت: سوگند به خدا این گفته سودی برای من و ضرری برای او ندارد، سوگند به خدا نان نخوردم مگر به واسطه او، و دوست داشتم مطلب آنچنان که مردم می گویند باشد و لکن سوگند به خدا من پیرو او و پناهنده به او و گیرنده مطلب از او هستم، (باد ملایم من نزد هوای او از حرکت می ایستد و زمین من نزد آسمان وی به زیر می آید)؛ «نسیمی یرکُد عند هوائه، وأرضی تنخفض عند سمائه» (۴).



و عمارة بن عقیل در سخنی که ابن عساکر در تاریخ خود(۵) از او نقل کرده، گفته است:

وی وقتی این شعر را شنید:

وطول مقام المرءِ بالحیِّ مُخلِقٌ *** لدیباجَتَیهِ فاغتَرِبْ تَتَجَدّدِ

فإنّی رأیت الشمسَ زیدت محبّةً *** إلی الناس أن لیست علیهم بسرمدِ

(و زیاد ماندن مرد در جایی چهره او را برای آنان کهنه می کند پس دوری گزین تا نو شوی. همانا من خورشید را دیدم که چون همیشگی نیست مردم آن را زیاد دوست دارند).



گفت: اگر شعر با لفظ خوب، و معانی زیبا، و یکنواختی مرادات و مفاهیم، و متعادل بودن کلام، امتیاز می یابد، این ویژگی ها در شعر ابو تمّام وجود دارد و او شاعرترین مردم است، و اگر شعر خوب با غیر این ویژگی ها امتیاز می یابد، پس من از آن آگاه نیستم.



دیوان شعر ابوتمّام:

گفته می شود: وی شعری تدوین نکرده است، لکن آن گونه که در «بغیة الوعاة» آمده است، از اینکه عثمان بن مثنی قرطبی متوفّای (۲۷۳) دیوان وی را بر او خوانده است(۶)، بر می آید که اشعار وی در زمان حیاتش تدوین شده بود، و پس از او گروهی از بزرگان و ادیبان به مرتّب کردن و خلاصه کردن و شرح و حفظ آن اعتنا ورزیدند.



ظاهراً نسخه ای که از دیوان ابو تمّام چاپ شده همان است که توسّط ابوبکر محمّد بن یحیی صولی، متوفّای (۳۳۵)، بر اساس حروف الفبا مرتّب شده است، هر چند در این نسخه مقدار زیادی از اشعار وی از قلم افتاده است؛ چرا که نجاشی در کتاب خود «فهرست» (۷) نوشته است:



وی درباره اهل بیت [علیهم السلام] اشعار زیادی دارد. و احمد بن حسین گفته است: وی یک نسخه قدیمی دیده است که شاید این نسخه در زمان حیات ابو تمّام یا نزدیک به آن نوشته شده باشد و در آن قصیده ای است که ائمّه را یاد می کند تا به ابو جعفر دوم (امام جواد(علیه السلام)) می رسد؛ زیرا در ایّام حیات آن حضرت وفات کرده است.



لکن در دیوان چاپ شده، چیزی از این اشعار فراوان به غیر از قصیده رائیّه یافت نمی شود؛ پس یا دستی که در چاپ کتاب ها امین شمرده می شود، این قصیده ها را هنگام چاپ کردن دیوان حذف کرده است، چنانچه با دیوان غیر او نیز این کار را کرده است، یا هنگام چاپ، این قصیده ها به او نرسیده است، و یا آنچه چاپ شده اشعاری است که ابو العلاء معرّی آن را خلاصه کرده است.



ولادت و وفات وی:

درباره ولادت و وفات وی به چیزی از آنچه در فرهنگنامه ها آمده یقین نداریم؛ زیرا در آنها اختلاف زیادی است. و شایسته است به آنچه از پسرش تمّام نقل شده، بسنده کنیم؛ چرا که اهل خانه داناترند که در خانه چه خبر است «أهل البیت أدری بما فی البیت»، لکن باز هم اختلاف فرهنگنامه ها در سخنان نقل شده از وی، اطمینان به آن را نیز سلب می کند؛ و مجموع گفته ها این است: وی در سال (۱۷۲) یا (۱۸۸) یا (۱۹۰) یا (۱۹۲) دیده به جهان گشود، و در سال (۲۲۸) یا (۲۳۱) یا (۲۳۲) در موصل دیده از جهان فرو بست و در آن جا دفن شد. (۸)

پی نوشت: