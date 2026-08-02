سیمای مختار در روایات اهل بیت

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: روایات زیادی از اهل بیت درباره مدح مختار آمده است، بعضی از آنها عبارتند از:

۱. «إبراهیم بن محمد الختلی قال: حدثنی أحمد بن إدریس القمی قال: حدثنی محمد بن أحمد قال: حدثنی الحسن بن علی الکوفی، عن العباس بن عامر، عن سیف بن عمیرة، عن جارود بن المنذر، عن أبی عبد الله(علیه السلام) قال: ما امتشطت فینا هاشمیة و لا اختضبت، حتی بعث إلینا المختار برءوس الذین قتلوا الحسین(علیه السلام)»؛ (امام باقر(علیه السلام) فرمود: هیچ زن هاشمیه ‌ای از ما خاندان شانه به سر نزد و خضاب نگرفت تا آن موقعی که مختار سر قاتلین امام حسین را نزد ما فرستاد).(۱)

۲. «حمدویه قال: حدثنی یعقوب، عن ابن أبی عمیر، عن هشام بن المثنی، عن سدیر، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: لا تسبوا المختار، فإنه قتل قتلتنا، و طلب بثأرنا، و زوج أراملنا، و قسم فینا المال علی العسرة»؛ (امام محمّد باقر(علیه السلام) فرمود: مختار را دشنام ندهید. زیرا مختار قاتلین ما خاندان را کشت، برای ما خونخواهی کرد، بیوه زنان ما را شوهر داد و در موقع عسرت و تنگدستی در میان ما مال تقسیم نمود).(۲)

۳. «محمد بن الحسن، و عثمان بن حامد قالا: حدثنا محمد بن یزداد، عن محمد بن الحسین، عن موسی بن یسار، عن عبد الله بن الزبیر، عن عبد الله بن شریک قال: دخلنا علی أبی جعفر(علیه السلام) یوم النحر و هو متکئ، و قد أرسل إلی الحلاق فقعدت بین یدیه، إذ دخل علیه شیخ من أهل الکوفة فتناول یده لیقبلها فمنعه ثم قال: من أنت؟ قال: أنا أبو محمد الحکم بن المختار بن أبی عبیدة الثقفی - و کان متباعدا من أبی جعفر (علیه السلام) - فمد یده إلیه حتی کاد یقعده فی حجره بعد منعه یده ثم قال:

أصلحک الله إن الناس قد أکثروا فی أبی و قالوا و القول و الله قولک قال: و أی شی‌ء یقولون؟ قال یقولون کذاب، و لا تأمرنی بشی‌ء إلا قبلته. فقال سبحان الله أخبرنی أبی و الله إن مهر أمی کان مما بعث به المختار. أ و لم یبن دورنا، و قتل قاتلینا، و طلب بدمائنا؟

رحمه الله، و أخبرنی و الله أبی أنه کان لیتم عند فاطمة بنت علی(علیه السلام) یمهد لها الفراش و یثنی لها الوسائد، و منها أصحاب الحدیث، رحم الله أباک رحم الله أباک، ما ترک لنا حقا عند أحد إلا طلبه، قتل قتلتنا، و طلب بدمائنا»؛

(از عبد اللَّه بن شریک نقل می کنند که گفت: روز عید قربان ما به حضور امام محمّد باقر(علیه السلام) مشرف شدیم. حضرت باقر(علیه السلام) فرمود: یک سرتراش(سلمانی) نزد من بیاورید. من در مقابل آن بزرگوار نشسته بودم که دیدم پیرمردی از اهل کوفه بحضور آن حضرت آمد و دست امام باقر(علیه السلام) را گرفت که ببوسد. ولی امام اجازه نداد.

سپس حضرت باقر(علیه السلام) به او فرمود: تو کیستی؟ گفت: من حکم (بفتح حاء و کاف) ابن مختار بن ابو عبیده ثقفی هستم. امام باقر(علیه السلام) دست خود را کشید و او را - که با آن حضرت فاصله داشت - آورد و نزدیک خود جای داد. وی به حضرت باقر گفت: خدا امور تو را اصلاح نماید مردم درباره پدرم قیل و قال ‌هائی دارند.

ولی به خدا قسم آنچه که تو بفرمائی حق همان است. امام باقر فرمود: چه می گویند؟ گفت: می گویند: مختار کذاب بود. ولی من هر چه شما بفرمائید قبول دارم. امام محمّد باقر(علیه السلام) فرمود: سبحان اللَّه! به خدا قسم پدرم به من خبر داد که مهریه مادرم از آن چیزهائی بود که مختار فرستاد. آیا نه چنین است که مختار خانه ‌های ما را بنا کرد؟ و دشمنان ما را کشت؟ خون های ما را مطالبه نمود؟ خدا او را رحمت کند. خدا پدرت را رحمت کند! خدا پدرت را بیامرزد که حق ما را نزد احدی نگذاشت. قاتلین ما را کشت و برای ما خون خواهی کرد).(۳)

۴. «جبرئیل بن أحمد قال: حدثنی العبیدی قال: حدثنی علی بن أسباط، عن عبد الرحمن بن حماد، عن علی بن حزور، عن الأصبغ قال: رأیت المختار علی فخذ أمیر المؤمنین(علیه السلام) و هو یمسح رأسه و یقول: یا کیس یا کیس»؛ (از اصبغ بن نباته (بضم نون) روایت شده که گفت: من مختار را روی زانوی حضرت علی بن ابی طالب(علیه السلام) دیدم. حضرت امیر دست بر سر مختار می کشید و می فرمود: ای زیرک! ای زیرک!)(۴)

۵. «حدثنی محمد بن مسعود قال: حدثنی أبو الحسن علی بن أبی علی الخزاعی قال: حدثنی خالد بن یزید العمری المکی قال: [حدثنی] الحسن بن زید بن علی بن الحسین قال: حدثنی عمر بن علی بن الحسین: إن علی بن الحسین(علیه السلام) لما أتی برأس عبید الله بن زیاد، و رأس عمر بن سعد فخر ساجدا و قال: الحمد لله الذی أدرک لی ثأری من أعدائی، و جزی الله المختار خیرا»؛ (هنگامی که سر ابن زیاد و سر عمر ابن سعد را نزد حضرت علی بن الحسین (امام سجاد علیه السلام) آوردند آن حضرت خدای را سجده کرد و فرمود: سپاس مخصوص آن خدائی است که خون ما را از دشمنان طلب کرد. خدا به مختار جزای خیر عطا فرماید).(۵)، (۶)

پی نوشت: