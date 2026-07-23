ابن رومی را میشناسید؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ابوالحسن علی بن عبّاس بن جریح(۱) مشهور به ابن رومی؛ وی یکی از مفاخر شیعه و یکی از سروران امّت است.



وی در مدیحه سرایی و هجوگویی و توصیف و غزل سرایی که از فنون شعر هستند، مهارت دارد؛ کسانی که به بالا می نگرند از انتهای او قاصرند، دیدگان به او خیره شده و مانندی برایش پیدا نمی کنند، چنانکه مزایای وی به شماره نمی آیند.



وی در مودّت و محبّتِ ذوی القربی و آل پیامبر(صلوات الله علیه و علیهم) هدفی دور را نشانه گرفته بود، و مدح های او نسبت به آنان، و دفاع از آنها از آشکارترین حقیقت های واضح دوران زندگی اوست.

ابن صبّاغ مالکی، متوفّای(۸۵۵) در کتاب «الفصول المهمّة» (۲) و شبلنجی در «نور الأبصار» (۳) او را از شاعران امام حسن عسکری(صلوات الله علیه) شمرده اند.



شکّی نیست که اصل او رومی است؛ زیرا این مطلب را در بخش هایی از دیوانش یادآور می شود و بر آن تأکید می ورزد. و از این گفته اش: «الفرس خؤولی والروم أعمامی»؛ (اهل فارس دایی های من و اهل روم عموهای من هستند) می فهمیم که مادرش اهل فارس ایران است. و چنانکه از اشعارش در رثای مادرش استفاده می شود مادر وی زنی باتقوا و صالح و مهربان بوده است.



امّا عقیده او:

قرن سوم هجری، عصری بود که مذاهب وادیان در آن زیاد شد، و کمتر کسی بود که در عقاید، نظری ندهد و اسلام خود را با آن تفسیر نکند، و به ویژه این کار در بین درس خوانده ها و آشنایان به علوم جدید رواج داشت.



و ابن رومی یکی از این خوانندگان بود، و بی شک این بحث هایی که خوانده بود و در مجالس آن حضور یافته بود و از اهلش شنیده بود، اثر محسوسی در تفسیر عقیده وی داشت؛ او مسلمانی بود که در اسلامش صادق بود و لکن شیعه معتزلیِ قائل به قضا و قدر و قائل به دو طبیعت بود، و این بهترین و سالم ترین مذهبی بود که در زمان او از حیث ایمان به دین شایع بود.



ابن رومی تشیّع را از پدر و مادرش به ارث برده بود؛ زیرا مادرش اهل ایران بود و به مذهب قومِ خود در یاری دادن علویان نزدیکتر بود. و دیگر اینکه پدرش او را علی نامید و این از نام های محبوب شیعه است که یاران سختگیر و خشن خلفا از آن پرهیز می کردند.

امّا معتزلی بودنِ وی، ابن رومی آن را کتمان نمی کند و درباره آن ستیزه و جدل نمی نماید بلکه آن را آشکار کرده، و بدان افتخار می کند و بر آن اصرار می ورزد.



امّا هجوگویی وی:

قرن سوم هجری دو شاعر هَجْو گو پرورش داد؛ این دو، مشهورترین هجوگویان در ادب در همه عصرهای اسلامی هستند؛ یکی ابن رومی، و دیگری دعبل خزاعی، کسی که از خلفا و امیران و همه مردم در شعر بدگویی می کرد و می گفت:إنّی لأَفتحُ عینی حین أفتحُها *** علی کثیر ولکن لا أری أحدا

(من وقتی چشمم را باز می کنم بر افراد زیادی باز می کنم لکن هیچ کس را نمی بینم).

و معرّی میان این دو را در یک بیت جمع کرده، و آن دو را ضرب المثل برای بدگویی روزگار نسبت به فرزندانش قرار داده و گفته:

لو أنصفَ الدهرُ هجا أهلَهُ *** کأنَّه الرومیُّ أو دعبلُ

(اگر روزگار با انصاف شود از اهل خود بد می گوید، گویا روزگار رومی یا دعبل است).



شهادت وی:

همه اتّفاق نظر دارند که مرگ ابن رومی با سمّ بوده، و کسی که او را مسموم کرد قاسم بن عبید الله یا پدرش(عبید الله) بود. (۴)

تاریخ وفات وی طبق نقل صحیح، سال ۲۸۳ هجری قمری است. (۵)

پی نوشت: