جمال الدین خلعی که بود؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: ابوالحسن جمال الدین علی بن عبد العزیز ابو محمّد خلعی ـ خلیعی ـ موصلی حلّی شاعر چیره دست اهل بیت بود و در مدح آنها شعر زیادی سروده و حقّ مطلب را ادا کرده است. مجموع شعری که از او به یادگار مانده، تنها مدح و رثای اهل بیت است. وی شخصی فاضل، آشنای به فنون گوناگون، دارای بیانی نغز وقوی و شعری رقیق وروان می باشد .



وی ساکن حلّه بود و در سال (۷۵۰)ی شوشتری در «مجالس المؤمنین» (۱) و زنوزی در «ریاض الجنّة» در روضه اوّل می نویسد :



مادرش نذر کرد اگر دارای فرزند شد او را برای راهزنی و قتل کسانی که به زیارت سیّد الشهدا(علیه السلام) می روند بفرستد، و چون دارای فرزند شد و به بلوغ رسید ، مادرش او را برای نذری که کرده بود فرستاد. و او وقتی به نواحی نزدیک کربلا رسید ، منتظر آمدن زائران شد. ولی خوابش برد و قافله ها عبور کردند و گرد غبار آنها بر او نشست پس در خواب دید قیامت بر پا شده و دستور می دهند که وی را به طرف جهنّم ببرند ، ولی آتش به خاطر آن غبار طاهری که بر او نشسته به وی نمی رسد . و چون از خواب بیدار شد از نیـّت بدِ خود برگشت و دوستدار اهل بیت شد، و زمانی طولانی ساکن کربلا شد .



و گفته شده: در آن هنگام دو بیت شعر سرود که شاعر بدیع حاج مهدی فلوجی حلّی ، متوفّای (۱۳۵۷) آن را مخمّس کرده است؛ آن دو بیت به همراه مخمّس آن این است :

۱ ـ «أراک بحیرة ملأتکَ رَینْا *** وشتَّتک الهوی بیناً فبینا

۲ ـ فطب نفساً وقر بالله عینا *** إذا شئت النجاة فزر حسینا

لکی تلقی الإلهَ قریرَ عینِ

۳ ـ إذا علم الملائکُ منک عزما *** تروم مزارَه کتبوک رسما

۴ ـ وحُرِّمَتِ الجحیمُ علیک حتما *** فإنّ النارَ لیس تمسُّ جسما



علیه غبار زوّار الحسینِ»

۱ ـ (تو را حیران می بینم که پلیدی سراسر وجودت را فراگرفته و هوی و هوس تو را متشتّت گردانده است. ۲ ـ پس خاطرت آسوده باد و چشمت روشن ، و اگر می خواهی نجات پیدا کنی حسین را زیارت کن، تا خداوند را با چشم روشن ملاقات کنی. ۳ ـ اگر فرشتگان ببینند تو عزم و اراده زیارت بارگاه آن حضرت را داری، تو را (جزء زائرین) می نویسند. ۴ ـ و حتماً جهنّم بر تو حرام می شود؛ زیرا آتش جهنّم به بدنی که بر آن غبار زائران حسین نشسته باشد، نمی رسد).



او در محبّت اخلاص ورزید تا جایی که به عنایات ویژه ای از ناحیه اهل بیت(علیهم السلام) نائل شد. در «دارالسلام» (۲) از «حبل المتین» از مولا محمّد گیلانی نقل شده است :

بین او و ابن حمّادِ(۳) شاعر ، فخرفروشی (درباره شعر) واقع شد و هر کدام گمان می کرد شعر او درباره امیرالمؤمنین بهتر از شعر دیگری است؛ از این رو هر کدام قصیده ای سرودند و به ضریح مقدّس علوی آویزان کردند تا خود امام حکم نماید. پس قصیده خلیعی خارج شد در حالی که با آب طلا بر آن نوشته شده بود «احسنت» ، و بر قصیده ابن حمّاد همین کلمه با آب نقره نوشته شده بود.

ابن حمّاد ناراحت شد و به امیرالمؤمنین خطاب کرد: من از قدیم دوستدار شما بوده ام و این شخص ، تازه مُحبّ شما شده است! بعداً امیر المؤمنین را در خواب دید که فرمودند: «إنّک منّا وإنّه حدیث عهد بأمرنا فمن اللازم رعایته»؛ (تو از ما هستی، و او تازه در زمره محبّان ما در آمده و لازم بود رعایت حال او بشود).(۴)

پی نوشت: