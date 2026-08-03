ردپای سیاست در احادیث زهری

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: محمد بن شهاب زهری احادیثی به نفع بنی امیه و در جهت توجیه سیاست کفرآمیز آنان، بر ضد خاندان هاشمی، جعل کرده است که ذیلا نمونه هایی از آنها را ملاحظه می‌ فرمایید:

۱- زهری به پیامبر اسلام نسبت داده است که حضرت فرموده است: «نباید بار سفر بسته شود مگر به سوی سه مسجد: مسجدالحرام، مسجد من (در مدینه) و مسجد الاقصی، و مسجد الاقصی برای شما حکم مسجد الحرام را دارد».(۱)



این حدیث را «مسلم»، «ابوداود» و «نسائی» - سه تن از محدثان بزرگ جهان تسنن - از طریق «ابوهریره» به این صورت نقل کرده اند: «لاتشد الرحال الا الی ثلاثه مساجد: مسجد الحرام و مسجدی هذا و مسجد الاقصی» (۲) و در هیچ یک از آنها جمله: «و هو یقوم لکم مقام المسجد الحرام». (مسجد الاقصی برای شما حکم مسجد الحرام را دارد) وجود ندارد!



پیداست که این حدیث با این نکته اضافی به دستور «عبدالملک» توسط زهری جعل شده و مربوط به زمانی است که «عبدالله بن زبیر» بر مکه مسلط بود و عبدالملک در منطقه شام به قدرت رسیده بود و بین آن دو، کشمکش نظامی و سیاسی وجود داشت و هر وقت مردم شام می‌خواستند به حج بروند ناگزیر چند روزی در مکه می‌ ماندند، و این، فرصت بسیار خوبی بود برای عبدالله بن زبیر که بر ضد عبدالملک تبلیغات کند، و چون عبدالملک نمی‌ خواست حاجیان شام تحت تاثیر این تبلیغات قرار گیرند و بدین وسیله مشروعیت حکومت او در مرکز خلافت نیز خدشه دار شود، سفر حج را متوقف ساخت.

مردم شکایت کردند که چرا ما را از حج واجب باز می‌ داری؟ عبدالملک گفت: ابن شهاب زهری از پیامبر نقل می ‌کند که حضرت فرمود: بار سفر بسته نمی‌ شود مگر به سوی سه مسجد: مسجدالحرام، مسجد من، و مسجد الاقصی، و مسجد الاقصی برای شما حکم مسجدالحرام را دارد، و این سنگی که رسول خدا شب معراج پای خود را روی آن گذاشته، جای کعبه را می‌ گیرد!!



آنگاه به دستور عبدالملک بر فراز آن سنگ قبر ه‌ای ساختند و برای آن پرده‌ های حریر آویختند و خادمانی برای آن معین کردند و مردم را به طواف آن واداشتند، و این رسم، در تمام دوره بنی امیه باقی بود. (۳)



بدین ترتیب ملاحظه می ‌شود که انگیزه جعل قسمت آخر این حدیث(۴) توسط زهری، منصرف ساختن مردم از عزیمت به سوی خانه خدا (که تحت سلطه عبدالله بن زبیر بود) و سوق آنان به سوی فلسطین بود، زیرا فلسطین جزئی از شام و تحت نفوذ عبدالملک بود و زهری بدین وسیله در تثبیت موقعیت عبدالملک می‌ کوشید.



۲- زهری، گویا برای آنکه از میزان نفرت مردم از آل مروان کم کند، و موضع گیری الهی امام چهارم در برابر آنان را وارونه جلوه دهد،از امام سجاد چنین یاد می ‌کرد: «علی بن الحسین میانه روترین فرد خاندان خویش و مطیع‌ ترین و محبوب ترین آنان نزد مروان و عبدالملک بود»!! (۵) در صورتی که میزان دشمنی مروانیان با خاندان علی(علیه السلام) بر هیچ کس پوشیده نیست و میزان نفرت خاندان علوی از مروانیان نیز بر همه کس روشن است، بنابراین کسی تهمت مطیع بودن امام چهارم نسبت به مروانیان را باور نمی‌ کند چه رسد به مطیع تر بودن!



۳- زهری از عائشه نقل می ‌کند که گفت: روزی نزد رسول خدا بودم، در این هنگام دیدم عباس و علی می‌ آیند، رسول خدا فرمود: عائشه! این دو نفر بر غیر دین من می‌ میرند! (۶)



پیداست که این حدیث به منظور کاستن از موقعیت عظیم و درخشان علی و به خاطر خوشایند مروانیان جعل شده است، و گرنه چه کسی باور می‌ کند که چنین حدیثی راست باشد!؟ جالب است که زهری که این حدیث را از طریق «عروه بن زبیر» از عایشه نقل می ‌کند و همه می‌ دانند که عائشه چقدر کینه علی را در دل داشته است؟ در مورد عروه نیز می‌ دانیم که وی از دشمنان خاندان پیامبر بوده است.

«ابن ابی الحدید» تصریح می‌ کند که: وی همچون ابو هریره، عمرو بن عاص، و مغیره بن شعبه از مزدوران معاویه برای جعل حدیث بر ضد علی(علیه السلام) بوده است. (۷)



۴- زهری نقل می‌ کند که: رسول خدا یک بار شبانه وارد خانه علی و فاطمه شد و گفت: آیا نماز نمی‌ خوانید؟ علی(علیه السلام) گفت: اختیار ما دست خداست، اگر بخواهد ما را (برای این کار) برمی انگیزد. رسول خدا با شنیدن این سخن، چیزی نگفت و برگشت. در این هنگام علی شنید که رسول خدا به ران خود می‌ زند و می‌ گوید: «وَکَانَ الْإِنسَانُ أَکْثَرَ شَیْ جَدَلًا» (۸)؛ (انسان بیش از هر چیز به جدل می‌ پردازد).(۹)



او با جعل و نقل این جریان بی اساس، علی(علیه السلام) را یک فرد جبری و اهل جدل معرفی می‌ کرد! دروغ بودن این حدیث به قدری آشکار است که از هر نوع نقد و بررسی بی نیاز است. شگفتا! ولید کعبه و قتیل محراب، با پیامبر در باب خواندن نماز جدل می‌ کند!؟



۵- زهری از زبان علی ع جریانی به این مضمون نقل می‌ کند که: شتر پیری داشتم که پیامبر اسلام آن را بابت سهم من از غنائم جنگ بدر داده بود.



هنگامی که خواست با فاطمه دختر پیامبر عروسی کنم، با مرد رنگرزی از قبیله «بنی قینقاع» قرار گذاشتم تا با من به صحرا برود و من به کمک او گیاه «ازخر» جمع آوری کرده بیاورم و آن را به رنگرزها فروخته و هزینه ولیمه عروسی را تامین کنم. برای این منظور، سرگرم آماده سازی جهاز شترها و تهیه جوال و طناب ‌و امثال اینها بودم و شترها را کنار خانه یکی از انصار خوابانده بودم که ناگهان دیدم کوهان شترها قطع شده و تهیگاه آنها شکافته شده و جگرشان بیرون کشیده شده است! وقتی این منظره را دیدم سخت ناراحت شدم و گفتم: چه کسی این کار را کرده است؟ گفتند: کار، کار «حمزه بن عبدالمطلب» است، او با جمعی از انصار سرگرم شراب خواری است و کنیز آواز خوانی برای آنان آواز می‌خواند(!) حمزه از آن مجلس بیرون جست و شمشیر را برداشت و کوهان شترها را قطع کرد، و تهیگاهشان را شکافت و جگرشان را بیرون کشید.



علی(علیه السلام) می‌ گوید: نزد رسول خدا رفتم، دیدم «زید بن حارثه» در حضور پیامبر است. پیامبر که ناراحتی مرا دید فرمود: چه شده است؟ گفتم: هرگز چنین کار زشتی ندیده بودم، حمزه با شترهای من چنین و چنان کرده است و هم اکنون با عده‌ای در خانه‌ ای نشسته سرگرم شراب خواری است.



پیامبر لباس پوشید و حرکت کرد. من و زید بن حارثه نیز به دنبال حضرت حرکت کردیم. پیامبر به خانه‌ ای که حمزه در آن بود، وارد شد و شروع به توبیخ و سرزنش حمزه کرد. دیدم حمزه مست است و چشمانش سرخ شده است. او با نگاه خود، پیامبر را از پای تا سر ور انداز کرد و گفت: مگر شما بردگان پدر من نیستید!؟ پیامبر که دید حمزه مست است به عقب برگشت و خانه را ترک گفت. ما نیز با او بیرون آمدیم. (۱۰)



زهری با جعل چنین جریان مسخره‌ای، از شخصیت عظیم و چهره درخشانی همچون حمزه سید الشهدا، که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) بر پیکر خونین او در میدان جنگ احد هفتاد بار نماز خواند، شخصی بی قید، شراب خوار، متجاوز، و سرکش ترسیم کرده که کارهای او با هیچ معیار اخلاقی و دینی سازگار نیست! پیداست که این تهمت های ناروا و ناجوان مردانه از طرف زهری مزدور، به این منظور بوده است که حمزه را نیز مثل عناصر پلید بنی امیه، که غرق این گونه آلودگی ها بوده اند، فردی آلوده معرفی کرده از این طریق برای اربابان اموی خود شریک جرم درست کند! (۱۱)

پی نوشت: