خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

«بریر بن خضیر»، مردی عابد و زاهد و باوقار و از اصحاب امیرمؤمنان(علیه السلام) بود. وی بزرگ قرّاء کوفه بود که در مسجد کوفه می نشست و به دیگران قرآن می آموخت!

هنگامی که شنید امام حسین(علیه السلام) از بیعت با یزید سرباز زده و به مکه هجرت نمود، از کوفه به قصد مکه خارج شد و در مکه به امام(علیه السلام) پیوست. (۱)



وی همان کسی است که شوق شهادت چنان وی را به وجد آورده بود که در صبح عاشورا با دوستانش مزاح می کرد و آنگاه که «عبدالرحمان عبد ربّه» خطاب به وی گفت: «ای بریر! این چه ساعت مزاح کردن است!؟» با افتخار گفت: «قوم من همه می دانند که من نه در پیری و نه در جوانی اهل بذله و شوخی نبوده ام ولی امروز روز نشاط و مزاح است چه اینکه به خدا قسم می دانم بیش از این نیست که با شمشیرهای خود با این گروه روبرو شویم؛ ساعتی می جنگیم و آنگاه حورالعین را در بهشت در آغوش می کشیم».(۲)



چون جنگ شدت پیدا کرد مردی از سپاه کوفه، «بریر» را صدا زد و گفت: کار خدا را درباره خود چگونه می بینی!؟



بریر گفت: به خدا سوگند که او در حق من نیکی کرد ولی کار تو را در مسیر شرّ قرار داد (من به سوی بهشت می روم و تو به سوی جهنم!) (وَاللهِ لَقَدْ صَنَعَ بِی خَیْراً وَصَنَعَ لَکَ شرّاً).

آن مرد برگشت و گفت: دروغ می گویی، پیش از این دروغگو نبودی!



بریر پاسخ داد: آیا می خواهی با تو مباهله کنم تا خدا دروغگو را لعنت کند و به قتل برساند؟

او پذیرفت و آن دو با هم به ستیز برخاستند و چیزی نگذشت که بریر پیکر بی جانش را بر زمین افکند. (۳)



آنگاه بریر به نبرد ادامه داد و چنین رجز می خواند:

«أَنَا بُرَیرٌ وَأَبی خُضَیْرٌ *** لَیْسَ یَرُوعُ الاُسْدَ عِنْدَ الزَأرِ

یَعْرِفُ فینَا الخَیْرَ اَهْلُ الْخَیْرِ *** أضْرِبُکُم وَلا أری مِنْ ضَرٍّ

وَذاکَ فِعْلُ الحُرِّ مِن بُرَیْرِ»

(من بریرم و پدرم خضیر است که از نعره شیر هراسی ندارد. اهل خیر به خوبی ما را به خیر و نیکی می شناسند، شما را با شمشیر می زنم و از آن دریغ ندارم، آری! این کار بریر آزاد مرد است).

بریر همچنان شمشیر می زد و سپاه دشمن از مقابل وی می گریخت.



بریر فریاد کشید: «إقْتَرِبُوا مِنّی یا قَتَلَةَ الْمُؤمِنِینَ، إقْتَرِبُوا مِنّی یَا قَتَلَةَ ابْنِ بِنْتِ رَسُولِ رَبِّ الْعالَمینَ»؛ (ای کشندگان مؤمنین! [اگر جرأت دارید] نزدیک من بیایید، ای قاتلان پسر دختر رسول پروردگار جهانیان! به من نزدیک شوید).



بریر به آنان حمله ور شد و بر سینه یکی از دشمنان نشست و می خواست او را بکشد که مردی از پشت نیزه اش را بر پشت وی فرو کرد و بریر در اثر ضربات پی در پی، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

پس از آن قاتل بریر، چنان مورد بغض و نفرت مردم کوفه قرار گرفت که حتی زوجه اش قسم یاد کرد که به خاطر این جنایت همسرش که سید قرّاء کوفه را به قتل رسانده است تا عمر دارد با وی سخن نگوید. (۴)، (۵)

پی نوشت: