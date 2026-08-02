حبیب بن مظاهر، شهید کربلاء

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: او از صحابه پیامبر(صلی الله علیه وآله) بود و پس از آن در جمع یاران با وفای امیرمؤمنان(علیه السلام) از خواص اصحاب آن حضرت شد و در تمام جنگ ها در رکاب امام شمشیر زد. وی از معدود افرادی بود که از آن حضرت اسرار فراوانی را فرا گرفته بود.



عالم بزرگوار «کشّی» از «فضیل بن زبیر» خبری نقل می کند که خلاصه اش چنین است: روزی در کوفه حبیب بن مظاهر و میثم تمار، از دو جهت مقابل، سوار بر اسب، به یکدیگر رسیدند.

«حبیب» گفت: «پیرمردی را می بینم که موی سرش ریخته و شکمش به جلو آمده و شغلش خربزه فروشی در دارالرزق است. می بینم که در آینده نه چندان دور به خاطر دوستی علی(علیه السلام) به دار آویخته می شود».



«میثم» در پاسخ گفت: «من نیز مردی را می بینم که دارای صورت سرخ و موهای پرپشت است. می بینم که به خاطر یاری فرزند پیامبر خدا کشته شده و سرش را در کوفه می گردانند!».

مردمی که در نزدیکی آنان بودند و سخنان آن دو را شنیده بودند (و از اسرار و معارف اهل بیت دور بودند)، از حیرت مانده بودند که کدامیک دروغگوتر است.



پس از اندکی «رُشَید هَجَری» رسید و از آن مردم سراغ حبیب و میثم را گرفت، گفتند: چند لحظه پیش اینجا بودند و چنین و چنان می گفتند.



«رشید» گفت: خدا میثم را رحمت کند که درباره حبیب این جمله را فراموش کرده است که بگوید: «کسی که سر بریده او را به کوفه می آورد یک صد درهم بیش از دیگران جایزه می گیرد».

«رشید» پس از گفتن این سخن از آنجا دور شد، ولی آن چند نفر به یکدیگر نگریستند و گفتند: «این سومی از آن دو دروغگوتر است!».



«فضیل» می گوید: ولی چیزی نگذشت که با چشم خود دیدیم که «میثم» در کنار خانه «عمرو بن حریث» به دار آویخته شد و سر بریده حبیب نیز پس از اندکی، وارد کوفه شد. (۱)

«حبیب» در زمان خلافت امیرمؤمنان(علیه السلام) به کوفه کوچ کرد و در آنجا مقیم شد. زمانی که مسلم بن عقیل به کوفه آمد، او و دوست صمیمی اش ـ مسلم بن عوسجه ـ به یاری مسلم بن عقیل شتافتند، ولی پس از ورود عبیدالله بن زیاد به کوفه و شهادت مسلم بن عقیل، آنها توسط مردان قبیله خودشان مدتی پنهان گشتند، و در یک فرصت به دست آمده به اتفاق هم شبانه به سوی کربلا حرکت کردند.



آنان روزها مخفی می شدند و شب ها طی طریق می کردند تا آنکه در کربلا به محضر امام خویش شرفیاب شدند. و چون غربت و تنهایی امام را به چشم خود دیدند بسیار متأثر گشتند.

«حبیب» به امام عرض کرد: «در این منطقه تیره ای از بنی اسد زندگی می کنند، اگر اجازه می دهی با آنان صحبت کنم که برای یاری تو به کربلا بیایند».



امام موافقت فرمود؛ حبیب نیمه شب خود را به آنان رساند، آنان به گرمی از حبیب استقبال کردند و حدود۷۰ نفر برای یاری امام حسین(ع) راه افتادند که در بین راه با سپاه فرستاده عبیدالله درگیر شده و جنگ سختی در گرفت، تعدادی از قوم بنی اسد کشته شدند و بقیه متواری گشتند و حبیب به سوی کربلا آمد و گزارش آن واقعه را به عرض امام رساند و امام(علیه السلام) فرمود: «اَلْحَمْدُلِلّهِ کَثِیراً وَلاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إلاّ بِاللهِ».(۲)



حبیب چهره شناخته شده و مورد اعتماد و احترام اصحاب و امام بود. می توان جایگاه او را از لحظه ورود به کربلا تا زمان شهادت از دل تاریخ بیرون کشید.

غروب تاسوعا آنگاه که دشمن به یکباره از صحرا کنده شد و به سوی اردوگاه امام حرکت کرد، امام برای مواجهه و گفتگو با آنان، برادرش قمر بنی هاشم، عباس(علیه السلام) را با بیست سوار فرستاد که چهره حبیب در آن جمع از سرآمدترین چهره ها بود.



در شب عاشورا هنگامی که امام یارانش را برای تجدید بیعت فرا می خواند اولین شخصی را که امام نامش را به زبان جاری ساخت «حبیب» است.

کلمات حماسی و شورانگیز حبیب در آن شب فراموش نشدنی در حمایت از امام و دفاع از حریم خاندان عصمت و طهارت، هیچ گاه از ذهن تاریخ پاک نخواهد شد.



از حضرت زینب(علیها السلام) نقل شده است که فرمود: «شب عاشورا از خیمه خود بیرون آمدم تا از حال برادرم حسین(علیه السلام) و یارانش با خبر شوم، ..... چون از خیمه حبیب بن مظاهر می گذشتم همهمه و سر و صدایی شنیدم، به آنجا رفتم و پشت خیمه ایستادم و به داخل آن نظر افکندم، دیدم اصحاب بر گرد حبیب بن مظاهر حلقه زده اند و او می گوید:



ای همراهان! برای چه منظوری به اینجا آمده اید؟ خدا رحمتتان کند، سخنانتان را روشن و بی پرده بیان کنید.

گفتند: آمده ایم تا (حسین(علیه السلام)) غریب فاطمه(علیها السلام) را یاری کنیم.

گفت: چرا زنان خود را طلاق داده اید؟

گفتند: برای یاری حسین(علیه السلام).

گفت: اگر صبح شد چه می کنید؟

گفتند: فرمان، فرمان تو است. ما از فرمان تو سرپیچی نمی کنیم.

گفت: هنگامی که صبح شد اوّل کسی که به میدان مبارزه گام می نهد، شمایید. ما پیش از بنی هاشم به میدان می رویم و تا خون در رگ یکی از ماست، نباید بگذاریم حتّی یک نفر از آنان کشته شود. مبادا مردم بگویند آنها سروران خود را پیش انداخته و خود از بذل جانشان دریغ ورزیدند؛ پس یاران شمشیرهایشان را به اهتزاز درآوردند و یک صدا گفتند: ما همه با تو هم عقیده و تحت فرمان توایم.

زینب(علیها السلام) در ادامه فرمود: «من از این استواری قدم، خوشحال شدم و اشک بر چشمانم حلقه زد و در حالی که می گریستم برگشتم. (۳)



آری حبیب بزرگ اصحاب امام(علیه السلام) بود، آن گونه که قمر بنی هاشم بزرگ جوانان بنی هاشم محسوب می شد.

و بالاخره در روز عاشورا برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این مهمان پیر امام حسین(علیه السلام) افزوده شد و آن اینکه افتخار فرماندهی جناح چپ سپاه توسط امام(علیه السلام) به ایشان اعطا گردید. «وَ فِی ذَلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ»؛ (و مشتاقان باید برای رسیدن به این جایگاه، بر یکدیگر پیشی گیرند).(۴)



روز عاشورا هنگامی که امام برای اقامه نماز ظهر درخواست آتش بس موقت داد «حُصَین بن تمیم» (۵) با صدای بلند گفت: نماز شما قبول نیست!!

حبیب در پاسخ گفت: «زَعَمْتَ أَنَّها لاتُقْبَلُ مِنْ آلِ الرَّسُولِ وَتُقْبَلُ مِنْکَ یَا حِمارُ؟»؛ (گمان می کنی که نماز از آل رسول قبول نیست ولی نماز تو قبول است، ای حیوان!).

حصین بن تمیم به او حمله کرد، حبیب نیز به طرف او حمله نمود. از دو طرف سپاه، تعدادی به این درگیری کشیده شدند.



حبیب با اینکه پیرمرد بود همانند شیر بر آنان حمله می کرد و رجز می خواند:

«أَنَا حَبیبٌ وَأَبِی مُظَهَّرُ *** فارِسُ هَیْجاءِ وَحَرْب تَسْعَرُ

اَنْتُمْ أَعَدُّ عُدَّةً وَاَکْثَرُ *** وَنَحْنُ أَوْفی مِنْکُمُ وَأَصْبَرُ»



(من حبیب و پدرم مظهر (مظاهر) است، در روز افروخته شدن جنگ من سواره صحنه پیکارم، شما هم سلاحتان بهتر و هم تعدادتان بیشتر است، ولی ما در انجام وظایف از شما باوفاتر وشکیباتریم).

حبیب مردانه جنگید تا به شهادت رسید. به نقل تاریخ برای بردنِ سر حبیب نزد عبیدالله و گرفتن جایزه بین برخی از سپاه ابن سعد، اختلاف بالا گرفت.

محمد بن قیس نقل می کند که شهادت حبیب برای امام(علیه السلام) بسیار گران آمد و دل مبارکش شکست و فرمود: «عِنْدَاللهِ أحْتَسِبُ نَفْسِی وَحُماةَ أَصْحابِی»؛ (شهادت خود و حامیان از اصحابم را به حساب خدا می گذارم).(۶)



این پیرمرد شجاع که به افتخار فرماندهی بخشی از سپاه عاشورا رسید و از زمان پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله) افتخار خدمت آن حضرت و اهل بیت گرامش را داشت از چهره های بسیار درخشان و به یادماندنی شهدای کربلاست، مخصوصاً کلماتش در حمایت از امام(علیه السلام) در شب عاشورا که از حمایت بی دریغ و بی پایان او خبر می داد، فراموش نشدنی است. خداوند هم به او امتیاز فوق العاده ای داد، گویی دربان حرم حسینی است. (۷).

پی نوشت: