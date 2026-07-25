ناسازگاری قرآن با علم در مورد «زوجیت» در همه موجودات!

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: از جمله آیاتی که به گمان برخی با علم منافات دارد، آیه ذیل است:
«وَ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ» (۱)؛ (تمامی موجودات را جفت [نر و ماده] آفریدیم). در صورتی که برخی موجودات، از قبیل حیوانات ابتدایی، تک سلّولی هستند و دستهای از کرمها از راه تقسیم، تکثیر میشوند و تولید مثل میکنند و نیز برخی از درختان، بدون گردافشانی ثمر میدهند.
البته این شبهه بر اثر برداشتی است که از تعبیر «زوجین» داشتهاند و آن را به معنای جفت نر و ماده پنداشته اند؛ در صورتی که «زوج» در این قبیل آیات به معنای «صنف» و مراد از «تثنیه»، مطلق تعدّد و تکثّر است. بدین معنا که از هر چیزی، اصناف و انواع متعدّدی آفریدیم (که در اصل به یک ریشه باز میگردند)؛ از قبیل انواع سیب، گلابی، آلو و غیره که از هر کدام انواع گوناگون آفریده شده است.
آیات زیر را میتوان ناظر به همین معنی دانست:
«فِیهِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجَانِ» (۲)؛ (در آن دو باغ از هر میوهای انواع گوناگون قرار دادیم).
«وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ» (۳)؛ (در زمین از هر نوع ثمره، اصناف گوناگونی قرار داده است). «اِثنین» تأکید بر این تعدّد صنفی است و اساساً میوه و ثمره، خود جفت نر و ماده ندارد و آنچه هست، در بذر است.
«سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الاَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا یَعْلَمُونَ» (۴)؛ شیخ طوسی در تفسیر این آیه فرموده است: ازواج در اینجا به معنای اَشکال و اَنواع است که حیوان، درخت، حبوبات و دیگر گیاهان و همچنین انجیر، انگور و غیره دارای انواع متعدّد است. (۵) در این آیه علاوه بر انسان، به موجوداتی که هنوز شناخته نشده بود نیز اشاره شده است که همگی دارای اصناف و انواع گوناگونند و بدین قرینه شاید بتوان «ازواج» را درباره انسان نیز به معنای اصناف گرفت؛ چنان که در آیهای دیگر آمده است: «وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوَاراً» (۶) که برخی گفته اند: «أی علی ألوان مختلفه، بیضاء و سوداء و شقراء و صفراء».(۷)
«وَ أَنزَلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّی» (۸)؛ (از آسمان آبی فرو فرستادیم و بدین سان گیاهان گوناگون رویانیدیم [که دارای انواع و اصناف متنوّع و رنگها و شکل های مختلف است]).
«وَ الَّذِی خَلَقَ الاَزْوَاجَ کُلَّهَا» (۹)؛ شیخ طوسی گوید: «معناه، خَلَقَ الأشکال من الجماد و الحیوان» .(۱۰) ابن منظور نیز میگوید: «و الزوج، الصنف» ، «و الزوج، الصنف من کلّ شیء» . همچنین از «تهذیب اللغة» ازهری نقل میکند: «و الزوج، اللّون» . در قرآن نیز آمده است: «وَ أَنْبَتَتْ مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ» (۱۱)؛ یعنی از هر رنگ و نوعی زیبا، گیاهان را رویانید. وی در آیه «وَ آخَرُ مِنْ شَکْلِهِ أَزْوَاجٌ» (۱۲) گوید: «معناه: ألوان و أنواع من العذاب» ؛ تعبیر به «أزواج» در اینجا بدین معناست که انواع عذابها و اصناف عقوبتها را میچشند. (۱۳) ازهری نیز در معنای آیه گوید: «أی أنواع» .(۱۴)
زجّاج در آیه «احْشُرُوا الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ أَزْوَاجَهُمْ» (۱۵) گوید: «معناه: و نظراءَهم ضَرَباءَهم» ؛ یعنی هم تیپ و هم کاران و هم ردیفانشان را. عرب گوید: «عندی من هذا أزواج أی أمثال» .(۱۶) طبرسی از ابن عباس و مجاهد نقل میکند: «أی و اشباههم. قیل: و أتباعهم علی الکفر» و از قتاده آورده است: «و أشیاعهم من الکفار» (۱۷) که «اشیاع» همان «اتباع» است. و نیز در آیه «وَ کُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً» (۱۸) گوید: «أی أشباهاً و اَشکالاً ثلاثة» (۱۹) و در تفسیر آیه گوید: «أی اَصنافاً ثلاثة» .(۲۰)
در آیات «و أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ بَهِیجٍ» (۲۱)، «فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ» (۲۲) و «أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ» (۲۳) نیز زوج به معنای صنف به کار رفته است؛ چنان که ابن منظور در آیه ۲۲ سوره حجّ یادآور شد. در آیه «وَ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ» (۲۴) که پیش از قیام رستاخیر صورت میگیرد، زمخشری گوید: «قُرِنَتْ کلُّ نَفْس بشکلها» (۲۵)؛ یعنی هرکس با همتای خود قرین میگردد.
در داستان نوح(علیه السلام) درباره آیه «قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ» (۲۶) (از هر حیوان اهلی، گونه های متعدّد با خود بردار) و «فَاسْلُکْ فِیهَا مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ» (۲۷)؛ (از هر گونه حیوان، اصناف متعدّد بدان درآر) یادآور شدیم که مقصود از «زوجین» «صِنْفین» است و مراد از «اثنین» مطلق تعدّد و کثرت است و «اثنین» تأکید بر مطلب است که حتماً متعدّد بردار تا برای نیاز چند روزه در کشتی کفایت کند؛ زیرا مقصود حیواناتی است که از گوشت آنها استفاده شود. (۲۸) از این رو مقصود از «زوجین» دو جفت نر و ماده نیست، بلکه دو صنف از هر گونه حیوان است؛ مثلاً گوسفند و بز، گاو و گاومیش و شتر و غیره که از هر یک باید به مقدار نیاز محتمل بر میداشت. لذا زوج در اینجا به معنای صنف است؛ چنان که شرح دادیم.
امّا کاربرد «تثنیه» در این گونه موارد به معنای مطلق تعدّد و کثرت است که در لغت عرب امری شایع و در قرآن نیز به کار رفته و دو آیه از آن موارد است.
زجّاج درباره معنای «ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ ...»(۲۹) میگوید: «أی کرّتین اثنتین، و انّما ذاک بکرّات، و کأنّه قال: کرّةً بعد کرّة» ؛ یعنی در اینجا مقصود از «تثنیه»، جمع و کثرت است و آوردن «مثنّی» به قصد مطلق تکرار است، بلکه تداوم و کثرت اِراده شده است؛ همانند «لبیّک» که مراد از آن «إلباباً بعد إلباب» است. همچنان که «سعدیک» و «حَنَانَیْک» به معنای «إسعاداً بعد إسعاد» و «تحنّناً بعد تحنّن» است.
«کمیت» شاعر گفته است:
و أنتَ ما أنتَ فی غَبْراءَ مُظلمة *** إذا دعت أَلَلَیْها الکاعبُ الفُضُل
«أی أَللاً بعد أَلَل» .(۳۰) «أَلَل» به معنای شیون و ناله است که زنان به هنگام مصیبت از خود ابراز میدارند. ابن منظور گوید: أَلَل در اینجا مصدر است که به نُدرت به صورت تثنیه درآمده تا تکرار و پشت سرهم بودن آن را برساند: «کأنّه یرید صوتاً بعد صوت» .(۳۱)
«اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ کِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِیَ ...»(۳۲)؛ (خداوند بهترین گفتار را فرو فرستاد؛ نوشتهای همانند و قابل تکرار که هرگز ملال آور نیست). خداوند، سخنی هماهنگ و عاری از هر گونه اختلاف و ناهمگونی فرستاده است که بدون آنکه ملال آور باشد، قابل تکرار است و این خود بر حسن کلام دلالت دارد و هر چه تلاوتش تکرار شود، حسنش بیشتر جلوه گر گردد: «هو المسک ما کرّرته یتضوّع» ؛ مشک را هرچه بیشتر برهم زنند، بوی خوشش بیشتر و بهتر فضا را آمیخته سازد. لذا مثانی در اینجا به معنای تکرار تلاوت است، نه صرفاً دوبار تلاوت کردن. شیخ ابوالفتوح رازی گوید: «معنای مثانی آن است که اگر تلاوت آن مثنّی و مکرّر گردد، از آن ملال نگیرند».(۳۳)
زمخشری گوید: «مَثانی، جمع مَثْنی به معنای مُردّد (چند بار آوردن) و مکرّر (تکرار کردن) است و گفتهاند از این جهت مثانی گفته میشود که در تلاوت تکرار میگردد و هرگز با کثرت تکرار، کهنه نمیشود... د. مثانی ممکن است جمع مُثَنَّی باشد از مادّه تثنیه، به معنای تکرار و اعاده پیاپی؛ چنان که در آیه «ثمّ ارجع البصر کرّتین» به معنای کرّةً بعد کرّة و نیز لبیک و سعدیک و حنانیک».(۳۴)
«وَ لَقَدْ آتَیْنَاکَ سَبْعاً مِنْ الْمَثَانِی وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ» (۳۵)؛ ما سوره هفت آیهای را [کنایه از سوره حمد] که از سوره های مثانی است، در کنار قرآن بزرگ به تو دادیم). زمخشری گوید: «مثانی از مادّه تثنیه به معنای تکرار است؛ زیرا سوره فاتحه در نماز و غیر نماز تکرار میگردد».(۳۶)
پس روشن شد که کاربرد تثنیه (چه همین لفظ و چه صیغه تثنیه) به معنای تکرار پیاپی امری شایع در لغت و در قرآن کریم است و نباید در این گونه موارد، آن را تنها به معنای دوبار دانست.
تا اینجا روشن ساختیم که آیه «و من کلّ شیء خلقنا زوجین» و نظیر آن، در جفت (نر و ماده) بودن همه اشیا (موجودات) صراحتی ندارد، أمّا اگر اشارتی هم در این باره باشد (چنان که برخی گفته اند) باز هم اعتراض معترض وارد نیست؛ زیرا در علم زیست شناسی ثابت شده است که هیچ موجود زندهای از قانون لقاح جنسی (نر و ماده) مستثنی نیست.
مراغی در تفسیر آیه «وَ مِنْ کُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِیهَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ» (۳۷) مینویسد: «یعنی خداوند همه انواع میوهها را نر و ماده آفریده است و علم به تازگی اثبات کرده است که درختان و گیاهان جز از راه لقاح که از یک عضو مذکّر و مؤنّث بر میآید، ثمر نمیدهند، ولی گاهی عضو مذکّر در یک درخت و عضو مؤنّث در درختی دیگر است (مانند نخل) و گاهی هر دو عضو مذکّر و مؤنّث در یک درخت است که این نیز دو گونه است: یا هر دو عضو در یک شکوفه است (مانند پنبه) یا هر کدام به تنهایی در شکوفهای جداست (مانند کدو)».(۳۸) طنطاوی(۳۹) و دیگران نیز همین بیان را در تفسیر این آیه آورده اند.
علامه طباطبایی مینویسد: «آنچه که اینان درباره این آیه گفته اند، از حقایق روشن علمی است، امّا ظاهر آیه سوره رعد با آن نمیسازد. آری، با ظاهر آیهای که در سوره یس است، تناسب دارد؛ آنجا که میفرماید: «سُبْحَانَ الَّذِی خَلَقَ الاَزْوَاجَ کُلَّهَا...». همچنین با ظاهر آیه ۱۰ از سوره لقمان و آیه ۴۹ از سوره ذاریات تناسب دارد».(۴۰)
سید قطب نیز چنین مینویسد: «این یک حقیقت شگفت آور و بیانگر قانون آفرینش در کره زمین و شاید در سراسر هستی است؛ زیرا لحن آیه به گونهای است که قانون زوجیت را ویژه این کره خاکی نمیداند، بلکه آن را در همه هستی جاری میداند؛ اگرچه زوجیت و همسرگزینی، پدیدهای در میان جانداران است، لیکن واژه «شیء» غیر جانداران را هم در بر میگیرد و لحن آیه تأکید میکند که همه اشیا مانند جانداران براساس قانون زوجیت به وجود آمده اند.
هرگاه به یاد میآوریم که بشر از چهارده قرن پیش با این مطلب آشنا شد و اینکه در آن زمان اندیشه عمومی بودن زوجیت، حتّی در جانداران ناشناخته بود، چه رسد به فراگیری آن در سراسر هستی، در مییابیم که در برابر مطلبی بس شگفت انگیز قرار گرفته ایم؛ مطلبی که ما را با حقایق هستی، آن هم به شیوهای شگفت آور و کاملاً نوین، آشنا میکند.
نکته دیگر آنکه این آیه، قطعی بودن ره آورد پژوهش های علمی نوین را مخدوش میکند. در این پژوهشها تأکید میشود که شالوده جهان هستی بر اتم استوار است و اتم نیز متشکل از یک جفت است: الکترون و پرتون. از این رو در پرتو این آیه شگفت آور باید گفت که تحقیقات علمی هنوز در راه رسیدن به حقیقت است».(۴۱)
در شماره سوم مجله کویتی «عالم الفکر» (ج ۱، ص ۱۱۴) در این باره چنین آمده است: «از جمله چیزهایی که انسان را به تأمّل وا میدارد، اشاره قرآن کریم درباره این مطلب است که اصل همه موجودات از دو زوج به وجود آمده است... و حال آنکه دانش جدید به تازگی کشف کرده که اصل موجودات، با همه اختلافاتشان، به یک چیز بر میگردد و آن، وحدت ترکیب اتمی آنهاست و هر اتم نیز از یک جفت (یعنی الکترون و پرتون) تشکیل شده است».(۴۲)
دانش زیست شناسی جدید اثبات کرده است که همه جانداران، حتّی حیوانات ابتدایی تک سلولی (آمیبها) و کرمها از راه جفتگیری تولید مثل میکنند. در مجموعه فلفکس (مجموعهای از سلول های فراوان که از دوازده هزار سلول تشکیل شده است و با تارهای پروتوپلاسم به هم متصلند و بدین وسیله میان قسمت های مختلف آنها ارتباط فیزیولوژیک برقرار است) سلول های تناسلی نر و ماده به شکل دو محفظه کوچک به وجود میآید: یکی محفظه تناسلی نرینه و دیگری محفظه تناسلی ماده است. (۴۳)
همچنین هر کرم به تنهایی دارای اعضای تناسلی مذکّر و مؤنّث است و باروری با این اعضا در درون کرم صورت میگیرد. کرم پس از جفتگیری این اعضا تخمگذاری میکند. این تخم های بارور پس از مدتی به کرم تبدیل میشود و بدین سان دوره جدیدی از زندگی کرمها آغاز میشود. (۴۴) علم زیست شناسی ثابت کرده است که حشراتی مانند کرمها که از راه تقسیم شدن، تکثیر میشوند، دارای هر دو دستگاه تناسلی نر و ماده هستند. (۴۵)(۴۶)
پی نوشت:
(۱). سوره ذاریات، آیه ۴۹.
(۲). سوره رحمان، آیه ۵۲.
(۳). سوره رعد، آیه ۳.
(۴). سوره یس، آیه ۳۶.
(۵). تفسیر تبیان، ۸ / ۴۲۰.
(۶). سوره نوح، آیه ۱۴.
(۷). تفسیر تبیان، ۱۰ / ۱۳۶.
(۸). سوره طه، آیه ۵۳.
(۹). سوره زخرف، آیه ۱۲.
(۱۰). تفسیر تبیان، ۹ / ۱۸۳.
(۱۱). سوره حج، آیه ۵.
(۱۲). سوره ص، آیه ۵۸.
(۱۳). ر. ک: لسان العرب، ۲ / ۲۹۳، حرف (ج).
(۱۴). ازهری، تهذیب اللغة، ۱۱ / ۱۰۵ ـ ۱۰۶.
(۱۵). سوره صافات، آیه ۲۲.
(۱۶). تهذیب اللغة ازهری، ۱۱ / ۱۰۶.
(۱۷). مجمع البیان، ۸ / ۴۴۱.
(۱۸). سوره واقعه، آیه ۷.
(۱۹). مجمع البیان، ۸ / ۴۴۱.
(۲۰). همان، ۹ / ۲۱۴.
(۲۱). سوره ق، آیه ۷.
(۲۲). سوره لقمان، آیه ۱۰.
(۲۳). سوره شعراء، آیه ۷.
(۲۴). سوره تکویر، آیه ۷.
(۲۵). الکشاف، ۴ / ۷۰۷.
(۲۶). سوره هود، آیه ۴۰.
(۲۷). سوره مؤمنون، آیه ۲۷.
(۲۸). تفصیل آن در داستان حضرت نوح(علیه السلام) گذشت.
(۲۹). سوره ملک، آیه ۴.
(۳۰). اِعراب القران (منسوب به زجّاج)، ۳ / ۷۸۸ ـ ۷۸۹، فصلی که در آن، جمع به معنای تثنیه و بالعکس به کار رفته است.
(۳۱). لسان العرب، ۱۱ / ۲۴ «اَلَلَ».
(۳۲). سوره زمر، آیه ۲۳.
(۳۳). تفسیر رَوْح الجِنان، ۹ / ۳۹۸.
(۳۴). الکشاف، ۴ / ۱۲۳.
(۳۵). سوره حجر، آیه ۸۷.
(۳۶). الکشاف، ۲ / ۵۸۷.
(۳۷). سوره رعد، آیه ۳.
(۳۸). تفسیر مراغی، ۱۳ (مجلد ۵) / ۶۶.
(۳۹). تفسیر مراغی، ۱۳ (مجلد ۵) / ۶۶.
(۴۰). المیزان، ۱۱ / ۳۲۱.
(۴۱). المیزان، ۱۱ / ۳۲۱.
(۴۲). به نقل از محمدجواد مغنیه، تفسیر المبین، ص ۶۹۵، ذیل آیه ۴۹ سوره ذاریات.
(۴۳). ر. ک: الحیوان للدراسات العلیا، دانشگاه بغداد، ص ۳۹، شکل ۱۴.
(۴۴). همان، ص ۸۶.
(۴۵). همان، ص ۱۰۵.
(۴۶). برگرفته از کتاب: نقد شبهات پیرامون قرآن کریم، معرفت، محمدهادی، مترجمان: حکیم باشی، حسن، رستمی، علی اکبر، علیزاده، میرزا، خرقانی، حسن، مؤسسه فرهنگی تمهید، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۳۸۰ الی ۳۸۷.
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