تنافی قرآن با علم در مسئله «تشخیص جنسیت جنین»!

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «إنّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. وَ یُنَزِّل الغَیْثَ. وَ یَعْلَمُ ما فِی الْأَرْحَامِ. وَ مَا تَدْرِی نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ غَداً. وَ ما تَدری نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ؛ إنّ اللهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ».(۱) در این آیه پنج چیز از اختصاصات خداوند شمرده شده:

۱ـ برپا شدن رستاخیز. ۲ـ باریدن باران. ۳ـ بارور شدن رحم‌ها. ۴ـ کسی نمی‌داند فردای او چگونه است. ۵ـ کسی نمی‌داند کجا می‌میرد.

این در حالی است که برخی از این امور، امروزه برای دانشمندان قابل پیش بینی است. مثلا می‌توان دانست که در ظرف ساعات آینده، باریدن آغاز می‌شود یا خیر، و نیز می‌توان دانست که جنین در رحم پسر است یا دختر.

در پاسخ باید گفت:

باریدن باران در آیه با لفظ «و ینزّل الغیث» مطرح شده است، یعنی: او است که مقدمه اسباب باریدن را فراهم می‌کند، که این از قدرت بشر بیرون است. منتها می‌توان از روی تجربه و مطالعه اسباب طبیعی، به دست آورد که در آینده نزدیک، در چه حجمی باریدن آغاز خواهد شد. این همانند آن است که می‌توان دانست چه موقع خسوف یا کسوف صورت خواهد گرفت. امّا آگاهی به آنچه در رحم‌ها است، بدین معنا می‌باشد که تنها خداوند می‌داند در هر لحظه‌ای از لحظات، چند رحم ـ در سراسر جهان هستی ـ بارور شده یا نشده است.

این همانند آیه «وَ ما تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلَّا یَعلَمُها» (۲)، بدین معنا است که تنها خداوند می‌داند در هر آنی از آنات، چند برگ از کلّ درختان جهان فرو می‌افتد، و مقصود، یک برگ یا دو برگ نیست. در آیه فوق نیز همین گونه است؛ به این معنا که تنها خداوند می‌داند که در هر لحظه ـ از کلّ رحمها در کل جهان ـ چند رحم بارور، و چند رحم سقوط می‌کند.

در آیات مشابه آن نیز همین معنا ملحوظ می‌باشد؛ مانند آیات زیر:

- «اللهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثَی وَ مَا تَغِیضُ الْأَرْحَامُ. وَ مَا تَزْدَادُ وَ کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» (۳)؛ (تنها خداوند می‌داند ـ در هر آن، در کلّ جهان هستی، کدام ماده بارور شد و کدامین رحم‌ها فروکش کرد، یا در باروری فزونی یافت. آری همه چیز در نزد خدا حساب شده است).

- «وَ مَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَی وَ لَا تَضَعُ إلَّا بِعِلْمِهِ. وَ مَا یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لَا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إلَّا فِی کِتَابٍ. إِنَّ ذلِکَ عَلَی اللهَ یَسِیرٌ» (۴)؛ (هر آن ماده که بارور شود یا بار خود را فرو نهد، در علم خدا ثبت است. هر که عُمْر دراز کند یا عُمْر وی کاسته شود، هر آینه در علم ازلی الهی ثبت و ضبط است، و این گونه دانستنی‌ها برای ذات احدّیت بسی آسان است).

- «إلیه یُرَدُّ عِلمُ السّاعَة. وَ ما تَخْرُجُ مِن ثَمَراتٍ مِن أکمامِها. وَ ما تَحمِلُ مِن أُنثی وَ لا تَضَعُ إلّا بِعِلمِهِ» (۵)؛ (علم به قیام قیامت تنها نزد خداست و به او باز می‌گردد. همچنین دانستن آن که [در کلّ جهان هستی] چه اندازه از ثمره‌ها [میوه ها] از شکوفه سر زند [بیرون آید] و نیز آنچه از ماده‌ها بارور شود یا بار فرو نهد، همه و همه با علم و آگاهی پروردگار انجام می‌گیرد).

- «وَ نُقِرُّ فِی الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی» (۶)؛ (هر آنچه شایسته بدانیم [و زمینه آماده باشد] در رحم‌ها استوار می‌داریم، تا هنگام فرو نهادن فرا رسد، که آن نیز برای او روشن است).

- «لا یَعْزُبُ عن عِلْمِهِ شی» (۷)؛ (هیچ چیز از علم الهی پنهان نیست).

خلاصه، تمامی آیات از فراگیری علم الهی سخن می‌گوید، که این فراگیری، لازمه محیط بودن او است. لذا هیچ گونه منافاتی ندارد که در موارد جزئی، کسانی بتوانند بدانند که در رحم خاصّی چه چیز به بار نشسته است. ولی احاطه به کلّ رحم ها، از دایره علم بشری، به دلیل محدودیّت، بیرون است.

در مورد آیه: «اللهُ یَعْلَمُ ما تحمِلُ کُلُّ أنثی وَ ما تغیضُ الأرحامِ...» می‌توان تفسیر دیگری کرد:

تنها خدا می‌داند که کدام رحم، هنگام لقاح (آمیزش)، بارور می‌شود، یا فرو می‌نهد. یعنی: لحظه آمیزش که نطفه دارد وارد رحم می‌شود، در آن هنگام، آیا این نطفه با تخمک زن، پیوند می‌خورد یا نه. «تحمل أو تغیض»؛ (بارور می‌شود یا فروکش می‌کند؟) این علم لحظه ای، از دایره علم بشری بیرون است. (۸)

پی نوشت: