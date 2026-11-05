خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: روحانیّت انسان از مسائلی است که از دیرباز فکر بشر را به خود مشغول ساخته است. توجّه به این مسئله باعث شده که موضوع روحانیّت انسان در فلسفه، فرهنگ و هنر نیز جایگاه خاصی پیدا کند. همچنین در «قرآن» و حدیث بارها بدان اشاره شده و در فلسفه اسلامی نیز این مسئله مطرح بوده است.

در اینجا به گوشه‌ای از آنچه در «قرآن» و حدیث در این باره آمده است، می‌پردازیم:

انسان موجودی دو جانبه است که در میانه دو جهان مادّه و مجرّدات قرار دارد و دارای روح و جسم است. از جانب روح متعالی است و دست بر آسمان دارد و از سوی جسم متسافل است و بر زمین دست نهاده است. قرآن پس از آن که مراحل آفرینش انسان را ـ در دوران جنینی ـ وصف می‌کند، در مراحل پی در پی او را به جایی می‌رساند که از جهان مادّه فراتر رفته و روح متعالی در او دمیده می‌شود: «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَّکِینٍ* ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ...»(۱)؛ و ما انسان را از عصاره ای از گِل آفریدیم* سپس او را نطفه ای در قرارگاهِ مطمئن [رَحِم] قرار دادیم* سپس نطفه را بصورت علقه [خون بسته]، و علقه را بصورت مضغه [چیزی شبیه گوشت جویده شده]، و مضغه را بصورت استخوانهایی درآوردیم؛ و بر استخوانها گوشت پوشاندیم ....

«قرآن» تا اینجا مراحل وجود مادّی انسان را مطرح می‌کند، آن‌گاه می‌فرماید: «... ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ» (۲)؛ ... سپس آن را آفرینش تازه ای بخشیدیم؛ پس بزرگ و پر برکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است!

این آفرینش دیگر، همان روح انسان است که پس از گذشت چهار ماه ـ دوران جنین ـ بر او دمیده می‌شود.

در آیه دیگری نیز به این دو مرحله آفرینش اشاره شده است: «وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِن طِینٍ* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِینٍ * ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ ...»(۳)؛ آفرینش انسان را از گِل آغاز کرد* سپس نسل او را از عصاره‌ای از آب ناچیز و بی‌قدر آفرید* سپس [اندام] او را نظام بخشید و از روح خویش [روحی شریف و برجسته] در وی دمید....

نکته جالب در این آیه آن است که روح دمیده شده در انسان از سِنخ عالَم ملکوت معرفی می‌شود «مِن رُّوحِهِ» و به خود پروردگار نسبت داده می‌شود و نشان می‌دهد که روح فراتر از سنخ مادیات است.

امام صادق(ع) در این زمینه می‌فرماید: «إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً وَ خَلَقَ رُوحاً ثُمَّ أَمَرَ مَلَکاً فَنَفَخَ فِیه ‌...»(۴)؛ خداوند آفریده‌ای آفرید و روحی آفرید سپس فرشته‌ای را دستور داد تا روح را در آفریده بدمد....

انسان از دیدگاه «قرآن»، آفریده‌ای است که از جسم و روح به وجود آمده است، ابتدا کالبدی آفریده شده و سپس روان جاوید در آن دمیده شده است.

از دیدگاه فلسفه، انسان یک موجود مادّی محض نیست؛ یعنی انسان به همین پدیده جسمانی که از گوشت و پوست و استخوان و عضلات تشکیل یافته منحصر نمی‌شود. بلکه وجودی والاتر دارد که او را در مرتبه‌ای فراتر از جهان مادّه قرار می‌دهد، و از چارچوپ جسمانی محض خارج می کند. (۵)، (۶)

پی‌نوشت:

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