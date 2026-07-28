پاسداشت مقام «انسان» در قرآن

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «انسان» در توصیف قرآن، گزیده و دردانه مخلوقات و راز سر به مُهر کاروان هستی است. هیچ توصیفی از انسان، بیانگر ماهیت واقعی انسان با همه ابعاد و زوایای گوناگون وی نیست؛ جز آنچه در قرآن آمده است که با بهترین و والاترین توصیفات او را معرفی می کند، چونان که هیچ آفریده ای را جز او بدان گونه توصیف نکرده است. به همین دلیل، از آغاز پیدایش، مورد توجه و احترام ویژه خداوند بوده است. اینک به فهرستی از این صفات و ویژگی‌ها که او را شایسته این توجه و تکریم گردانیده بنگرید:

۱. خداوند او را با دستان خویش آفرید: «مَا مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیَدَیَّ».(۱)

۲. از روح خود در وی دمید: «فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ».(۲)

۳. امانت خود را بدو سپرد: «إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَی السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْاِنْسَانُ».(۳)

۴. همه اسماء را به وی آموخت: «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ کُلَّهَا».(۴)

۵. همه فرشتگان را به سجده بر او واداشت: «وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِکَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا».(۵)

۶. مقام خلافت از خود را در زمین بدو بخشید: «إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیفَةً».(۶)

۷. هر آنچه را در آسمانها و زمین بود مسخر وی گردانید: «وَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیعاً».(۷)

پس آن گاه به خود در این آفرینش برتر تبریک گفت: «ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَکَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ».(۸)

این ویژگی های هفتگانه است که انسان در اصل آفرینش و آغاز پیدایش بدانها مفتخر شده و بدین سان مخلوق برتر نام گرفته است. اینک به توضیحات بیشتری در این زمینه می پردازیم:

ویژگی های آفرینشی «انسان»

انسان در حقیقت آفرینش خود از امتیازاتی ویژه بهره مند است؛ خداوند این تشریف را بدو بخشیده که او را با دستان خود آفریده است؛ خطاب به ابلیس می فرماید: «چه چیز تو را مانع شد که آنچه را که به دستان خود آفریده ام سجده کنی؟»(۹) خداوند که خالق همه اشیاء است، پس بی تردید خصوصیتی در آفرینش این انسان بوده که او را سزاوار این تشریف کرده است.

این عنایت مخصوص او در حق این موجود است که شاهد آن، نفخه الهی است که در او به ودیعت نهاده شده. علامه طباطبایی می نویسد: «اینکه آفرینش او را به دستان خود نسبت داده دلیلی بر تشریف ویژه است، چنان که فرموده «و در او از روح خود دمیدم».(۱۰) و اینکه فرموده با دو دست خود؛ کنایه از اهتمام ویژه او به آفرینش و صنع اوست، چرا که انسان هرگاه در ساختن چیزی اهتمام ویژه داشته باشد هر دو دست خود را به کار می گیرد».(۱۱) دمیدن روح الهی در او کنایه از آن است که انسان در اصل وجود، از ملأ اعلاست؛ هرچند که تن او برگرفته از عنصری زمینی باشد. پس او به واقع پیش از آن که عنصری زمینی باشد آسمانی است.

آری انسان، نخست از عنصر این زمین و سپس از نفخه ای علوی پدیده آمد که او را از صف دیگر جانداران جدا ساخته و از امتیازات بزرگ انسانی بهره مندش گردانیده؛ امتیازاتی که نخستین آنها امکان پیمودن مدارج جهانی ویژه است. این نفخه، انسان را با ملأ اعلی ارتباط می دهد و او را شایستگی می بخشد تا با خدای خود مرتبط گردد، از او فرا گیرد، از حوزه عملکرد اندام و حواس برهد و به سراپرده اندیشه و دل راه یابد. او را محرم راز هستی می گرداند تا بر فراز زمان و مکان و فراتر از جولانگه اندام و حواس برجهد و گاهی به اندیشه ای نامحدود نیز دست یابد. (۱۲)

و بدین سان انسان سزاوار آن شد که امانت الهی ـ که همان ودایع ربّانی و بلند و ملکوتی است ـ به وی سپرده شود؛ تنها او، و نه دیگران. این ودایع در نیروی عظیمی که انسان در طبیعت اولیه خود دارد خلاصه می شود؛ نیرویی که امکان چیرگی بر نیروهای درونی طبیعت را بدو می بخشد تا آنها را بدان گونه که می خواهد تسخیر کند. این همان نیروی اراده و تصمیم گیری و اندیشه و تدبیر است؛ نیروی انکار و خلاقیت، نیروی اکتشاف و به کارگیری، و همان جسارت برداشتن بار این مسؤولیت خطیر.

سید قطب می گوید: «منظور از امانت، اراده و ادراک و جست و جو و تحمل مسؤولیتها بوده، و این تفاوت انسان با بسیاری از مخلوقات خداوند است، و همین است دلیل برتری انسان بر فرشتگان، که خدا در میان ملأ اعلی اعلام کرده بود و فرشتگان را به مقتضای آن به سجده بر آدم واداشته بود. چنان که در قرآن جاوید نیز فرمود: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (۱۳) اینک انسان باید دلیل این برتری خود نزد خدا را بشناسد و بار امانتی را که به اختیار خود برداشته بود بر دوش کشد؛ بار امانتی که بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه شده بود و آنها ترسیدند و سربرتافتند».(۱۴)

این امانتی سترگی است که این مخلوق با جسمی خُرد، اما توانی بزرگ و عزمی استوار بر دوش کشید. و چنین بود که او در حق خویشتن ظلوم بود، چرا که حق این امانت را آن گونه که باید ادا نکرد. همچنین درباره خویشتن جهول بود، چرا که از توان شگرف نهفته در وجود خویش ناآگاه بود و همچنان هست. اینگونه خداوند اسماء را بدو آموخت؛ یعنی توان شناخت حقایق، ویژگیها و آثار طبیعی اشیاء را که در چند و چون زیست او تأثیر داشته و در گرو اراده اوست، تا در برآوردن نیازهای خویش چنان که می خواهد به کارشان گیرد. و بدین سان علم با همه سپاه و لشکر خود در مسیر آبادانی زمین و شکوفایی آن به پیش می رود؛ چنان که خداوند از انسان خواسته و فرموده است: «هُوَ أَنشَأَکُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا» (۱۵)؛

(او شما را از زمین پدید آورد و در آن شما را استقرار داد [و به آبادانی آن گماشت]). و بدین سان انسان با این ویژگیها خلیفه خدا در زمین شد، (۱۶) چرا که به اراده خود و براساس نیروی درونی خویش در زمین تصرف کرده به آبادانی زمین و ساختن زندگی خود می پردازد.

واداشتن فرشتگان به سجده بر او نیز کنایه از آن است که باید همه سپاه نور در برابر او خاضع باشند و بی هیچ سرپیچی به خواسته او تن در دهند؛ در برابر سپاه ظلمت، یعنی ابلیس و لشکریان او، که در جهت عکس مصالح انسان می کوشند، مگر آنان که خداوند از شرّ شیاطین نگاهشان دارد: «إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطَانٌ وَ کَفَی بِرَبِّکَ وَکِیلا» (۱۷)؛

(به راستی تو را بر بندگان تسلطی نیست، و حمایت گری چون پروردگارت تو را بس است). نیز تسخیر همه آنچه در آسمانها و زمین است برای انسان(۱۸)، کنایه از تسلیم نیروی نهفته طبیعی در لایه های آسمانها و زمین برای اوست که بی هیچ کم و کاستی سر بر فرمان وی دارند، البته تسخیر بدان معنی است که در فطرت انسان، امکان به تسخیر درآوردن این نیروها هست. پاک و منزّه است خالق بزرگی که مخلوقی بدین بزرگی آفریده است، با این اقتدار بر فراز همه مخلوقات.

این دریافت ما از انسان است بر اساس صفحات نورانی قرآن کریم. اینک همانند چنین بزرگی و بزرگواری در مخلوقی با اندامی چنین خُرد، و امکان و تسلطی چنین گسترده بر پهنای افق بی کران را کجا می توان یافت!؟

أتزعم أنّک جسم صغیر *** و فیک انطوی العالم الأکبر

مپندار خود را یکی جسم خُرد *** جهان مهین در وجودت سپرد

تبارک الله؛ این بهترین آفریدگار؛ با آفرینش بهترین آفریده.

همه را برای تو آفرید و تو را برای خویش

خداوند در حدیث قدسی معروف خطاب به بنی آدم، او را هدف از آفرینش دانسته(۱۹)، چنان که ذات اقدس او هدف از آفرینش انسان است. همان گونه که خداوند همه موجودات عُلوی و سُفلی را مُسخّر ایشان کرده و زمام ایشان را به دست وی سپرده تا توان عظیم او را جلوه گر سازد، همچنین انسان را آفریده تا مظهر تامّ و تمام نمای قدرت ذات متعال او در آفرینش و صُنع بدیعش باشد. آری هیچ مخلوق ریز و درشتی نیست، جز آن که مظهر تجلّی گوشه ای از نشانه های صانع حکیم است.

و فی کلّ شیء له آیة *** تدلّ علی أنّه واحد

جمله ذرات جهان گواه صادق بر این حقیقت اند:

که یکی هست و هیچ نیست جز او *** وحده لا إله إلّا هو

اما انسان، آینه تمام نمایی بوده که همه صفات جمال و جلال در او جلوه گر است. اگر بپرسند هدف از آفرینش آنچه در آسمانها و زمین است چیست؟ پاسخ از زبان قرآن چنین است: انسان؛ امانت دار امانت خدا و جانشین او در زمین. اگر بپرسند هدف از آفرینش خود انسان چیست؟ پاسخ خواهیم داد: خدای صانع حکیم؛ زیرا انسان آن سان که بر آفرینش و نوآوری قدرت یافته، آینه تمام نمای اسماء و صفات او گردیده، پس همو وجه الله اکمل و عین الله اتمّ خواهد بود. پس انسان هدف آفرینش ماسواست، و هدف از آفرینش او نیز خداست، بنابراین خدای تعالی غایة الغایات و هدف نهایی است. و این روایت معروف نیز بدین حقیقت اشاره دارد: «کُنتُ کنزاً مَخفیّاً فأَحْبَبْتُ أن اُعرف، فَخَلَقْتُ الْخَلقَ لِکَی اُعرف»؛ (۲۰)

(گنجی نهان بودم، دوست داشتم شناخته شوم، پس خلق را آفریدم تا شناخته شوم). آری جمال جمیل عزّوجلّ در سراپرده غیب بود و چون در صبح ازل اراده کرد تا جلوه ای کند، انسان مجلای اتمّ او گردید و بس. و چنین بود که افاضه حضرت باری تعالی که همان تجلّی ذات اقدس اوست، در آفرینش صُنع بدیع او نمود یافت که مظهر اتمّ آن همان انسان بود. (۲۱)

پی نوشت: