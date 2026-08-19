خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش اول این نوشته‌ها، آیات مرتبط با فرزندآوری در قرآن کریم و همچنین دعاهای انبیای الهی برای درخواست فرزند مورد بررسی قرار گرفت. در سیره ائمه معصومین(ع)، موضوع فرزندآوری را می‌توان در دو دسته کلی بررسی کرد.

در دسته اول، روایات فراوانی از اهل‌بیت(ع) درباره فرزندآوری و تأکید بر تأثیرات فراوان آن در ابعاد دنیوی و اخروی قابل بررسی است. ده‌ها روایت از سوی ائمه(ع) در منابع مختلف روایی درباره این موضوع دیده می‌شود. اگرچه بررسی این روایات موضوع این نوشته نیست، اما تنها به‌عنوان نمونه می‌توان به این روایت رسول خدا(ص) اشاره کرد: «أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَدا؛ اولاد خود را زیاد کنید. من فردای قیامت به کثرت شما بر سایر امت‌ها افتخار می‌کنم.»

همچنین ائمه معصومین(ع) بارها درخواست یاران خویش برای طلب فرزند از خداوند را اجابت کرده‌اند که این موضوع نیز نشانه‌ای از اهمیت فرزندآوری از دیدگاه ایشان است. درخواست «علی بن بابویه» از امام زمان(عج) برای فرزنددار شدن و تولد عالم برجسته شیعی، شیخ صدوق، با دعای ایشان، همچنین تولد فرزند «عیسی بن صبیح» با دعای امام حسن عسکری(ع)، نمونه‌هایی از این موارد است. امام حسن عسکری(ع) در پاسخ به درخواست عیسی بن صبیح، علاوه بر دعا، بر آثار وجود فرزند در زندگی تأکید می‌کنند: «اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ وَلَداً یَکُونُ لَهُ عَضُداً فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ؛ خدایا! فرزندی به او عطا کن که بازویش (یاورش) باشد؛ فرزند، چه خوب بازویی (یاوری) است!»

در یک بررسی مقدماتی در منابع روایی، روایات مختلفی درباره برخی ذکرها، مانند گفتن صد بار استغفار در سحرها، به‌عنوان عاملی برای فرزنددار شدن بیان شده است. به‌عنوان نمونه، امام صادق(ع) به کسی که درخواست دعا برای فرزندآوری داشت، فرمودند: «استغفر ربک فی السحر مائة مرة، فإن نسیته فاقضه؛ صد بار در سحرگاهان به درگاه خداوند استغفار کن و اگر فراموش کردی، قضای آن را به‌جا آور.»

انجام برخی اعمال، مانند گفتن اذان با صدای بلند در خانه، نیز از عوامل مؤثر در این موضوع بیان شده است. امام رضا(ع) به شخصی که از فرزنددار نشدن خود نزد ایشان شکایت کرده بود، فرمودند: «أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ؛ با صدای بلند در خانه اذان بگو.»

همراه داشتن انگشتر فیروزه و خواندن نمازهای گوناگون همراه با دعاهای مرتبط با هر نماز نیز به‌عنوان برخی دیگر از این اعمال بیان شده است.

در یک بررسی آماری نیز دوازده دعا از ائمه معصومین(ع) برای طلب فرزند از خداوند در منابع روایی و کتاب‌های دعا بیان شده است که در این مجموعه، دو دعا از امام سجاد(ع)، چهار دعا از امام باقر(ع) و شش دعا از امام صادق(ع) روایت شده است که بررسی هرکدام از این دعاها، موضوع بخش بعدی این نوشته‌هاست.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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