به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرحوم آیت‌الله شیخ محمدآصف محسنی، رئیس شورای اخوت اسلامی و از علمای برجسته افغانستان، ۷ سال پیش در چهاردهم مرداد ۱۳۹۸ دار فانی را وداع گفت و جامعه تشیع و عموم مردم این کشور را عزادار کرد.

آیت‌الله محسنی علاوه بر آن‌که روحانی برجسته‌ای بود، از تأثیرگذارترین شخصیت‌های سیاسی افغانستان نیز به شمار می‌رفت. او برای پیشبرد فعالیت‌های سیاسی‌اش، با جمعی از علما جریان سیاسی «حزب حرکت اسلامی» را تأسیس کرد و علیه اشغال شوروی سابق به مبارزه پرداخت.

مرحوم محسنی تنها به جامعه تشیع محدود نبود؛ او با تأسیس شورای اخوت اسلامی، اکثر علمای مطرح اهل سنت را نیز گرد هم آورد و تا آخرین لحظات عمرش برای پاسداری از ارزش‌های فرهنگی و اسلامی تلاش کرد.

گردآوری مجموعه خدمات علمی و فرهنگی آیت‌الله محسنی در این مجال دشوار است، اما می‌توان از مهم‌ترین اقدامات او در حوزه علوم دینی و معاصر، تأسیس حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) و مجموعه‌های ذیل آن، بیمارستان خاتم‌النبیین(ص)، حوزه علمیه خدیجه‌الکبری(س) و راه‌اندازی شبکه تلویزیونی اسلامی تمدن نام برد که مردم مسلمان افغانستان، از جمله شیعیان، هم‌اکنون از آن‌ها بهره‌مند هستند.

برخی از چهره‌های سیاسی و مذهبی شیعیان افغانستان به مناسبت هفتمین سالروز درگذشت آیت‌الله محسنی(ره) می‌گویند که این عالم بزرگ جهان تشیع، فقیه وارسته و اندیشمند، عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت، تحکیم بنیان‌های اجتهاد و دفاع از وحدت امت اسلامی سپری کرد.

سیدعبدالله مسرور، عضو سابق شورای استانی بلخ و از اعضای برجسته حزب حرکت اسلامی، در پیامی به این مناسبت اظهار داشته است که آن عالم ربانی با تأسیس نهادهای علمی و فرهنگی، نقش بی‌بدیلی در ارتقای آگاهی دینی و تقویت هویت فرهنگی و فکری جامعه مسلمان افغانستان ایفا کرد. او از جمله علمای نادر عصر بود که میان عمق علمی، بینش سیاسی و بصیرت اجتماعی پیوندی سازنده برقرار نمود و با شخصیتی متواضع اما استوار در برابر هجمه‌های فکری و تفرقه‌افکنانه ایستادگی کرد.

این شخصیت سیاسی افغانستان معتقد است که آثار و اندیشه‌های آیت‌الله محسنی همچنان باید چراغ راه پژوهشگران، عالمان و جوانان علاقه‌مند به معارف اسلامی باشد.

در همین حال، برخی از فعالان شیعه افغانستان ضمن اهدای دعا به روح آیت‌الله محسنی(ره) تأکید کرده‌اند که خدمات علمی و فرهنگی آن بزرگوار صرفاً دینی و فرهنگی نبود و مهم‌تر از همه، بر اثر تلاش‌های او، شیعیان افغانستان طی چند دهه جایگاه سیاسی ویژه‌ای را تجربه کردند.

روح‌الله رحمانی، از فعالان فرهنگی شیعه کابل، در این‌باره گفته است که آیت‌الله محسنی از برجسته‌ترین علمای دینی معاصر افغانستان بود که در سنگر علم و دانش، قلم و اندیشه و عرصه اجتماع، آثار ماندگاری از خود بر جای گذاشت.

به گفته رحمانی، آقای محسنی فقیهی ژرف‌اندیش، پژوهشگری پرتلاش و عالمی آینده‌نگر بود که همواره بر نقش دانش، وحدت اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز و پرورش نسل آگاه تأکید می‌ورزید و در این راستا با تأسیس مراکز علمی و رسانه‌ای، خدمات بزرگی در عرصه آموزش، فرهنگ و رسانه انجام داد.

گفتنی است مرحوم آیت‌الله محسنی در نیمه مرداد سال ۱۳۹۸ شمسی بر اثر کهولت سن و بیماری، دار فانی را وداع گفت و در حوزه علمیه خاتم‌النبیین(ص) کابل به خاک سپرده شد.

.................

پایان پیام/