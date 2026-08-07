زاکانی: افول قدرت استکبار در منطقه بیش از هر زمان دیگری مشهود است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا زاکانی، شهردار تهران، عصر جمعه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ در نهمین یادواره سردار شهید مدافع حرم مرتضی حسین‌پور شلمانی، معروف به «حسین قمی»، که در شهرستان لنگرود برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید و دیگر شهدای سرافراز اسلام و انقلاب، اظهار داشت: دشمن امروز در باتلاق شکست در برابر منطق اسلام گرفتار شده و نشانه‌های افول قدرت استکبار در منطقه بیش از هر زمان دیگری آشکار است.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: نام، یاد و سیره شهیدان باید همواره چراغ راه جامعه باشد؛ چراکه شهدا مسیر حرکت در راه حق را با عمل خود به ما نشان داده‌اند.

شهردار تهران با استناد به سخنان شهید مصطفی چمران، شهدا را معیار تشخیص مجاهد واقعی از مدعیان دانست و افزود: در کلاس درس شهدا می‌توان مجاهد دانشمند را از غیر آن تشخیص داد. برگزاری چنین مجالسی تنها برای گرامیداشت یاد شهیدان نیست، بلکه فرصتی برای افزایش بصیرت، بازخوانی مسیر آنان و بررسی مسئولیتی است که در ادامه راه شهدا بر عهده داریم.

زاکانی با بیان اینکه شهیدان در فرهنگ قرآن و اسلام، حیات حقیقی دارند، تصریح کرد: شهدا نزد پروردگار خود روزی می‌خورند و از قید و بندهای مادی رها شده‌اند. آنان همچنان پیام‌آور حق و حقیقت هستند و ما را به پیمودن مسیر الهی دعوت می‌کنند.

وی با اشاره به مقام شهید مرتضی حسین‌پور گفت: جایگاه این شهید بزرگوار امروز به مراتب رفیع‌تر از دوران حیات دنیوی اوست و امیدواریم در روز قیامت از شفاعت شهدا و پرچمداران جبهه حق بهره‌مند شویم. حضور در مجالس شهدا باید فرصتی برای مرور تاریخ، الگو گرفتن از سیره آنان و پناه بردن به فرهنگ ایثار و مقاومت باشد.

شهردار تهران در ادامه با اشاره به تقدیم ۶۴۲ شهید از شهرستان لنگرود، خاطرنشان کرد: مردم این منطقه سهم بزرگی در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی داشته‌اند و امروز نیز فرزندان این سرزمین در عرصه‌های مختلف دفاع از اسلام و انقلاب نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با اشاره به نقش لشکر عملیاتی قدس گیلان در جبهه مقاومت افزود: این مراسم در حقیقت تجدید میثاق با شهدای گیلان، به‌ویژه شهید مرتضی حسین‌پور است؛ شهیدی که در مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی تربیت شد و با شجاعت و اخلاص، مسیر مقاومت را ادامه داد.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح برخی از اهداف انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: انقلاب اسلامی برای پایان دادن به استبداد، رهایی ایران از وابستگی و مستعمره بودن نوین و مقابله با سلطه استکبار شکل گرفت.

وی افزود: جمهوری اسلامی تحقق عدالت، معنویت، پیشرفت و استقلال را در چارچوب اسلام ناب محمدی دنبال می‌کند و در این میان، استقلال یکی از اصول اساسی و تغییرناپذیر انقلاب اسلامی بوده است.

ایران؛ پرچمدار مقابله با نظم سلطه

شهردار تهران با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم اظهار کرد: آمریکا تلاش کرد ساختارهای مدیریتی و سیاسی جهان را به گونه‌ای سامان دهد که کشورهای مختلف در چارچوب نظام سلطه قرار گیرند و از استقلال واقعی محروم شوند.

وی ادامه داد: پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۷۰ و شکل‌گیری فضای تک‌قطبی در جهان، بسیاری منتظر بودند ببینند در چنین شرایطی چه کشوری می‌تواند در برابر این نظم جدید ایستادگی کند؛ اما ندایی که از ایران اسلامی برخاست، ندای نفی سلطه‌گری و مقابله با نظام استکباری بود.

زاکانی با بیان اینکه امام خمینی(ره) مستقیماً در برابر این نظم سلطه ایستاد، خاطرنشان کرد: این مسیر طی سال‌های پس از انقلاب با تربیت نسل‌های مختلف مجاهدان و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری ادامه پیدا کرد.

وی اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران را نتیجه ایستادگی ملت دانست و گفت: مردم ایران امروز بیش از هر زمان دیگری مطالبه تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی را دارند و با بیعت با رهبر معظم انقلاب، مسیر امام خمینی(ره) و شهیدان را دنبال می‌کنند.

آمریکا قابل اعتماد نیست

شهردار تهران در ادامه با انتقاد از سیاست‌های آمریکا اظهار داشت: آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد است و عملکرد آن در سال‌های اخیر، به‌ویژه در قبال مردم مظلوم فلسطین، ماهیت واقعی سیاست‌های این کشور را آشکار کرده است.

وی افزود: کشوری که مدعی دفاع از حقوق بشر است، در برابر جنایت‌های گسترده علیه مردم فلسطین سکوت می‌کند و در عین حال با حمایت از اقدامات جنایتکارانه، خود را طلبکار نیز می‌داند.

زاکانی با اشاره به اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آمریکایی که خود را برتر از دیگر ملت‌ها می‌داند، در حقیقت گرفتار تکبر و سلطه‌طلبی است و نتیجه عملکرد آن چیزی جز جنگ، جنایت و بی‌ثباتی در مناطق مختلف جهان نبوده است.

مقاومت، میراث شهیدان

وی همچنین نقش شهدای جبهه مقاومت را در تحولات منطقه مهم دانست و گفت: اگر شهدایی همچون حاج قاسم سلیمانی و یاران او در برابر جنایت‌ها و توطئه‌های تروریستی در منطقه ایستادگی نمی‌کردند، امروز وضعیت منطقه بسیار متفاوت بود.

شهردار تهران با تجلیل از مجاهدت شهدای مدافع حرم و نیروهای مقاومت افزود: ما به شهیدانی همچون مرتضی حسین‌پور افتخار می‌کنیم و به شکل‌گیری جریان مقاومت در عراق، لبنان، یمن و دیگر نقاط منطقه که در برابر نظام سلطه ایستادگی می‌کنند، می‌بالیم.

وی تأکید کرد: راه شهیدان، راه عزت، استقلال و ایستادگی است و وظیفه ما این است که با شناخت درست آرمان‌های آنان، این مسیر را با بصیرت و استقامت ادامه دهیم.

گفتنی است، سردار شهید مدافع حرم مرتضی حسین‌پور شلمانی، معروف به «حسین قمی»، از فرماندهان برجسته جبهه مقاومت و فرمانده شهید محسن حججی و همچنین فرمانده قرارگاه حیدریون بود.

این شهید والامقام ۳۰ شهریور سال ۱۳۶۴ در شهر شلمان از توابع شهرستان لنگرود در استان گیلان دیده به جهان گشود و در جریان دفاع از حرم اهل‌بیت(ع) و مقابله با تروریست‌های تکفیری، ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ در سوریه به شهادت رسید.

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