خبرگزاری یین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: تقوا، واژه‌ای کلیدی در فرهنگ اسلامی است که به معنای خویشتن‌داری، پرهیزگاری و دوری از گناهان تعریف می‌شود. این مفهوم، ستون فقرات دینداری و اساس رستگاری انسان در دنیا و آخرت است. قرآن کریم در آیات متعددی به اهمیت تقوا اشاره کرده و متقین را مورد ستایش قرار داده است. در این میان، حدیث شریف از امیرالمومین علی (ع) که می‌فرماید: «عِندَ حُضُورِ الشَّهَواتِ واللَّذاتِ یَتَبَیَّنُ وَرَعُ الأتقیاءِ»(1) (پارسایی پارسایان به هنگام روی‌آوردن خواهش‏های نفسانی و لذّت‏ها آشکار می‏‌شود)، به یکی از ظریف‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین جنبه‌های تقوا می‌پردازد. این حدیث به ما می‌آموزد که تقوای حقیقی نه در آسایش و فراغت، بلکه در میدان مبارزه با نفس و چیرگی بر شهوات و لذات دنیوی متجلی می‌شود.



تقوا در کشاکش شهوات

امیرالمومنین علی (ع) در این فرمایش حکیمانه، ملاک سنجش پارسایی را در موقعیت‌های خاصی معرفی می‌کنند: «حُضُورِ الشَّهَواتِ واللَّذاتِ». این عبارت به معنای زمانی است که انسان در معرض جاذبه‌های نفسانی، خواهش‌های دل و لذت‌های زودگذر دنیا قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی است که عیار تقوای افراد مشخص می‌شود. هر کس به ظاهر ادعای دینداری و پارسایی کند، اما در مواجهه با وسوسه‌ها و محرک‌های گناه، تسلیم شود، تقوای او سست و بی‌بنیاد است. اما کسی که در برابر این امواج سهمگین مقاومت کند و پای بر نفس خویش نهد، اوست که به راستی از پارسایان واقعی است.



آیات قرآنی مرتبط با مفهوم تقوا و مبارزه با نفس:

قرآن کریم نیز بر اهمیت مبارزه با نفس و پرهیز از شهوات تأکید فراوان دارد. به عنوان مثال، می‌توان به آیات زیر اشاره کرد:

«وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَیٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَأْوَیٰ»(2)

و اما کسی که از مقام پروردگارش ترسیده و نفس را از هوای نفس بازداشته، * پس بهشت جایگاه اوست.

این آیات به وضوح بیان می‌کنند که ترس از مقام پروردگار و کنترل نفس از هوای هوس، کلید ورود به بهشت است. نهی النفس عن الهوی" همان مبارزه با شهوات و لذات است که امیذالمومنین علی (ع) به آن اشاره دارد.

«وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِی ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّی ۚ إِنَّ رَبِّی غَفُورٌ رَّحِیمٌ»(3)

و من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم؛ زیرا نفس همواره به بدی امر می‌کند، مگر آنکه پروردگارم رحم کند. همانا پروردگارم آمرزنده و مهربان است.

این آیه به سرشت نفس اماره اشاره دارد که همواره انسان را به سمت بدی‌ها و شهوات سوق می‌دهد. مبارزه با این نفس اماره، از مصادیق بارز تقواست.

«وَسَارِعُوا إِلَیٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ»(4)

و برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان‌ها و زمین است، بشتابید که برای پرهیزگاران آماده شده است.

این آیه به پاداش عظیم متقین یعنی بهشت اشاره دارد و نشان می‌دهد که تقوا، راه رسیدن به سعادت اخروی است.



اهمیت ورع در کنار تقوا

واژه«وَرَع"»که در حدیث امام علی (ع) به کار رفته است، معنایی نزدیک به تقوا دارد اما ظرافتی خاص را با خود حمل می‌کند. ورع به معنای شدت پرهیزگاری، دوری از شبهات و اجتناب از هر آنچه که احتمال گناه در آن می‌رود، می‌باشد. به عبارتی، ورع مرحله‌ای بالاتر از تقواست که در آن، انسان حتی از مرزهای حلال نیز برای احتیاط فراتر می‌رود تا مبادا به حرام آلوده شود. در مواجهه با شهوات و لذات، این ورع است که انسان را از لغزشگاه‌ها محافظت می‌کند و نمی‌گذارد تا به بهانه "شاید اشکالی ندارد" خود را در معرض خطر قرار دهد.



چالش‌های دوران معاصر و لزوم تقوای حقیقی

در دنیای امروز که با پیشرفت تکنولوژی و گسترش شبکه‌های اجتماعی، وسوسه‌ها و جاذبه‌های نفسانی بیش از پیش در دسترس قرار گرفته‌اند، اهمیت تقوای حقیقی و ورع دوچندان می‌شود. از سوی دیگر، فرهنگ مصرف‌گرایی و لذت‌گرایی که در جوامع مدرن رواج یافته، مبارزه با نفس را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، حدیث امام علی (ع) همچون فانوسی روشن، راه را به ما نشان می‌دهد. تقوای ظاهری و ادعاهای بی‌اساس در برابر این هجمه سنگین از شهوات، تاب مقاومت نخواهد آورد. تنها تقوای برخاسته از ایمانی راسخ و ورعی عمیق است که می‌تواند انسان را از سقوط در گرداب گناهان نجات دهد.



ثمرات تقوا در دنیا و آخرت

تقوای حقیقی، علاوه بر سعادت اخروی، ثمرات بسیاری در زندگی دنیوی انسان نیز دارد:

آرامش روانی: کسی که بر نفس خود مسلط باشد و اسیر شهوات نگردد، از آرامش روانی و ثبات شخصیتی برخوردار است.



عزت و کرامت: انسان با تقوا، نزد خداوند و بندگان او از عزت و احترام ویژه‌ای برخوردار است.



روزی حلال و برکت در زندگی: قرآن کریم وعده داده است که هر کس تقوا پیشه کند، خداوند از جایی که گمان نمی‌برد، او را روزی می‌دهد و برکت در زندگی‌اش جاری می‌سازد. (5)



بصیرت و بینش عمیق: تقوا، حجاب‌ها را از دل کنار می‌زند و انسان را به بصیرت و بینشی عمیق در فهم حقایق عالم مجهز می‌کند.



رهایی از رنج و گرفتاری: انسان با تقوا، با اتکا به خداوند و دوری از گناهان، خود را از بسیاری از رنج‌ها و گرفتاری‌های دنیوی که ناشی از هوس‌رانی است، رها می‌سازد.

سخن امیرالمومنین علی (ع) یادآوری می‌کند که تقوا، عملی صرفاً عبادی نیست، بلکه یک جهاد همیشگی است؛ جهادی که میدان اصلی آن، نفس انسان و لحظه رویارویی با شهوات و لذات است. این مبارزه درونی، "جهاد اکبر" نامیده شده است، زیرا پیروزی در آن، دشوارتر و با ارزش‌تر از پیروزی در نبردهای بیرونی است. پارسایان واقعی کسانی هستند که در این میدان نبرد، با یاری خداوند و مجاهدت درونی، بر نفس اماره خود چیره می‌شوند و لذات زودگذر دنیا را فدای رضایت الهی و سعادت ابدی می‌کنند. باشد که همواره در مسیر تقوا و ورع گام برداریم و در امتحانات الهی، روسفید از میدان به در آییم.

پی نوشت:

1.عیون الحکم والمواعظ/ ح ۵۷۴۹

2.سوره نازعات/ آیه ۴۰ و ۴۱

3.سوره یوسف/ آیه ۵۳

4.سوره آل عمران/ آیه ۱۳۳

5.سوره طلاق/ آیه ۲ و ۳

بانو فیروزه دلداری(پژوهشگر، مشاور خانواده، فعال رسانه و فضای مجازی)