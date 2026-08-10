۲۰۲۶ در مسیر مرگبارترین سال خشونت علیه مسلمانان هند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش تازه درباره وضعیت مسلمانان در هند نشان میدهد که سال ۲۰۲۶ میتواند به مرگبارترین سال خشونت ضد مسلمانان از زمان آغاز ثبت این موارد در سال ۲۰۲۲ تبدیل شود. بر اساس آمار منتشرشده، از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۴۴ مسلمان در هند کشته شدهاند که ۱۹ نفر از آنان در حوادث منسوب به نیروها و نهادهای دولتی و ۲۵ نفر دیگر در حملات توصیفشده بهعنوان یورشهای با انگیزه مذهبی از سوی افراطگرایان هندو جان باختهاند.
شتاب گرفتن کشتار مسلمانان
این آمار از سوی بخش «ردیاب آزار در هند» وابسته به کارزار عدالت آسیای جنوبی منتشر شده است. بر اساس این گزارش، تنها در فاصله ماه مه تا ژوئیه، دستکم ۲۵ مسلمان کشته شدهاند که از این میان ۱۵ نفر در جریان اقدامات پلیس یا نیروهای امنیتی و ۱۰ نفر در حملات منتسب به گروههای افراطی هندو جان خود را از دست دادهاند. در میان کشتهشدگان این دوره، یک دختر ۱۱ ساله و یک پسر ۱۶ ساله نیز دیده میشوند.
فراتر از قتل؛ از بازداشت تا اخراج اجباری
گزارش یادشده تأکید میکند که فشار بر مسلمانان هند فقط به قتل محدود نیست و اشکال دیگری از فشار نیز ثبت شده است؛ از جمله بازداشتها، تخریب منازل و اماکن مذهبی، اخراج اجباری خانوادهها و دیگر اقدامات دولتی. این نهاد میگوید مؤسسات حکومتی هند همچنان از آنچه «مجموعه کاملی از ابزارهای اجبار» خوانده، علیه مسلمانان استفاده میکنند؛ ابزارهایی که شامل کشتارهای فراقضایی ادعایی، مرگ در بازداشت، بازداشتهای گسترده، تخریب خانهها و مساجد و بیرون راندن خانوادهها از مناطق نزدیک مرزهای هند است.
تخریب گسترده خانهها و اماکن مذهبی
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که ایالتهای اوتار پرادش، آسام، کشمیر و بنگال غربی از جمله مناطقی هستند که این اقدامات در آنها برجسته بوده است. بر پایه این آمار، در بازه مورد بررسی، بیش از هزار خانه، محل کسبوکار و بنای مذهبی مسلمانان در دستکم ۲۱ رویداد جداگانه در هشت ایالت تخریب شده است. همچنین گزارش میگوید دستکم ۲۳ بنای مذهبی مسلمانان در کمتر از دو ماه در شش ایالت ویران شده و شمار کل خانهها، کسبوکارها و اماکن مذهبی تخریبشده مسلمانان از آغاز سال ۲۰۲۶ تاکنون از سه هزار مورد فراتر رفته است.
در کشمیرِ تحت اشغال هند، این گزارش از بازداشت بیش از ۲۵۰۰ نفر ظرف ۴۸ ساعت پس از یک حمله مسلحانه در ماه ژوئیه خبر میدهد. همچنین ادعا شده که خانههای دو خانواده با استفاده از مواد منفجره تخریب شده است. گزارش افزوده است که پلیس در چند ایالت نیز در جریان اعتراضات سراسری دانشجویی، بهطور گزینشی مسلمانان را بازداشت کرده است؛ مسئلهای که به گفته تنظیمکنندگان گزارش، دامنه فشار بر این جامعه را از موارد فردی خشونت بسیار فراتر برده است.
گزارش، بنگال غربی را از کانونهای مهم تحولات اخیر معرفی میکند و میگوید پس از نخستین پیروزی حزب بیجیپی در انتخابات ایالتی این منطقه، حملات به مساجد، کسبوکارهای متعلق به مسلمانان و محلهای استقرار دستفروشان مسلمان دستکم دو کشته برجا گذاشته است؛ یکی از این افراد بنابر گزارشات هنگام دفاع از یک مسجد کشته شد. این گزارش همچنین از تغییرات در نظام رفاهی و غربالگری شهروندی، تغییر در سهمیهبندیها و کاهش محسوس بودجه امور اقلیتها و مدارس دینی اسلامی انتقاد کرده و میگوید ۷۷ جامعه مسلمان از فهرست طبقات مشمول سهمیه در این ایالت حذف شدهاند. در آسام نیز سیاست موسوم به «شناسایی، حذف و اخراج» و بازگرداندن افراد مظنون به مهاجرت غیرقانونی، نگرانیهای جدی درباره تابعیت و روند قانونی ایجاد کرده است.
قوانین، دادگاهها و اتهام مصونیت برای عاملان
در بخش دیگری از گزارش آمده است که چارچوبهای حقوقی و قضایی نیز بهگونهای در حال گسترش است که بر حقوق مسلمانان اثر میگذارد. این گزارش میگوید ایالتهای آسام و مادیا پرادش قوانینی با عنوان «قانون مدنی یکنواخت» تصویب کردهاند و در پروندهای دیگر، یک دادگاه عالی، مسجد تاریخی کمال مولا را معبد هندو اعلام کرده و به نماز جمعه مسلمانان در آن پایان داده است. همچنین در چند پرونده قدیمی، از جمله یک پرونده مربوط به سال ۲۰۰۵ و نیز پرونده سوزاندن یک مسلمان در خشونتهای سال ۲۰۰۲ گجرات، متهمان تبرئه شدهاند. گزارش میگوید این روند، احساس مصونیت از مجازات را تقویت میکند؛ بهویژه هنگامی که پای مأموران پلیس یا افراد دارای نفوذ سیاسی در میان باشد.
با این حال، گزارش از یک مورد مهم نیز یاد میکند: یک قاضی مسلمان، ۱۴ نفر از مدعیان حفاظت از گاو را در یک پرونده لینچ به حبس ابد محکوم کرده است؛ حکمی که از آن بهعنوان یک پیروزی نادر قضایی یاد شده، هرچند قاضی پس از آن به دلیل تهدیدهای ادعایی افراطگرایان هندو، تحت حفاظت پلیس قرار گرفت. این گزارش در پایان تأکید میکند که دولت هند همه اتهامهای تبعیضآمیز بودن سیاستهایش را رد کرده و میگوید اقدامات اجرایی و اداری آن ناظر به فعالیت غیرقانونی، ملاحظات امنیتی یا ساختوساز غیرمجاز است، نه مذهب. با این حال، تنظیمکنندگان گزارش تصریح کردهاند که با ثبت ۴۴ مرگ در هفت ماه نخست ۲۰۲۶، نادیده گرفتن این الگوی انباشته بهعنوان رویدادهایی منفرد دشوار است و این سال ممکن است به فصلی تازه و خونبار در مناقشه طولانی هند بر سر هویت دینی، تابعیت و حمایت برابر در برابر قانون تبدیل شود.
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