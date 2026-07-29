به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رحیم شوقی شهردار رشت امروز چهارشنبه، 7 مرداد 1405 با تشریح اقدامات این شهرداری در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: شهرداری رشت به عنوان مسئول کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان گیلان، در دو حوزه اصلی فضاسازی شهری در سطح استان و ارائه خدمات شهری در کربلای معلی فعالیت میکند.
وی افزود: کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان گیلان با مشارکت شهرداریهای استان، فضاسازی و آمادهسازی شهرهای گیلان برای ایجاد حال و هوای اربعینی را دنبال میکند و در کربلا نیز بر اساس توافق صورتگرفته با شهرداری این شهر، مسئولیت ارائه خدمات شهری در یکی از نواحی اصلی کربلا را بر عهده دارد.
شهردار رشت با اشاره به آغاز فعالیت نیروهای اعزامی به کربلا گفت: تیم پیشتاز و نیروهای خدمات شهری شهرداری رشت با همکاری نیروهای اعزامی از سایر شهرهای استان، فعالیت خود را در کربلا آغاز کردهاند و تاکنون روند خدمترسانی بدون مشکل ادامه داشته است.
اعزام ۱۵۰ نیروی خدماتی و ۱۷ دستگاه خودرو به کربلا
شوقی با تشریح تجهیزات و نیروی انسانی اعزامشده به کربلا، بیان کرد: ۱۷ دستگاه خودروی خدماتی شامل خودروهای حمل زباله، تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و سایر خودروهای مورد نیاز به همراه ۱۵۰ نفر از نیروهای خدماتی شهرداری رشت به کربلا اعزام شدهاند.
وی ادامه داد: از روز گذشته، تحویل ناحیه تعیینشده برای ارائه خدمات شهری انجام شده و نیروهای شهرداری رشت در این محدوده مشغول خدمترسانی به زائران اربعین هستند.
شهردار رشت همچنین از برپایی موکب شهرداری رشت با عنوان «خدام» خبر داد و گفت: این موکب در یکی از میادین نزدیک حرم مطهر امام حسین(ع) برپا شده و با ظرفیت مناسب، به پذیرایی و خدمترسانی به زائران اربعین حسینی میپردازد.
اختصاص ۱۰ اتوبوس برای جابهجایی زائران در کربلا
رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین گیلان با اشاره به هماهنگی میان کمیتههای مختلف ستاد اربعین، اظهار کرد: جلسات متعددی در استانداری برگزار شده و کمیتهها به گونهای برنامهریزی کردهاند که ضمن پوشش کامل نیازها، از موازیکاری و ایجاد خلأ در ارائه خدمات جلوگیری شود.
وی افزود: در همین راستا، تفاهمنامهای با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) منعقد شده و شهرداری رشت نیز ۱۰ دستگاه اتوبوس را برای جابهجایی زائران در شهر کربلا تدارک دیده است.
اجرای برنامههای فرهنگی شبانه در کربلا
شوقی با تأکید بر اهمیت فعالیتهای فرهنگی در کنار خدمات شهری، خاطرنشان کرد: هر شب در کربلا برنامههای متنوع فرهنگی و مذهبی برای زائران برگزار میشود که شامل مسابقات، برنامههای ویژه نوجوانان و خانوادهها و مراسم مذهبی با حضور مداحان کشوری است.
وی گفت: بستههای فرهنگی مورد نیاز این برنامهها از پیش توسط همکاران شهرداری تهیه و آماده شده و تلاش شده است در کنار خدمات شهری، فضای فرهنگی و معنوی مناسبی برای زائران فراهم شود.
برنامه ویژه شهرداری رشت برای جاماندگان اربعین
شهردار رشت در ادامه به برنامههای این شهرداری برای جاماندگان اربعین اشاره کرد و گفت: برای افرادی که به هر دلیل امکان حضور در کربلای معلی را ندارند، برنامههای ویژهای در قالب پیادهروی فرهنگی شهر رشت پیشبینی شده است.
وی افزود: تلاش کردهایم با ایجاد فضایی معنوی و فرهنگی، حالوهوای اربعین و فضای بینالحرمین را برای شهروندانی که در رشت حضور دارند، تداعی کنیم.
شوقی همچنین از اعزام ۱۰ نفر از شهروندانی که تاکنون توفیق سفر به کربلای معلی را نداشتهاند، خبر داد و اظهار کرد: از میان افرادی که تاکنون تجربه سفر به کربلا را نداشتهاند، با برگزاری قرعهکشی، ۱۰ نفر انتخاب و برای زیارت حرم مطهر امام حسین(ع) به کربلا اعزام خواهند شد.
رئیس کمیته خدمات شهری ستاد اربعین استان گیلان در پایان با دعوت از شهروندان و کارکنان شهرداری برای مشارکت در خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، گفت: امیدواریم توفیق خدمت در جوار حرم مطهر امام حسین(ع) نصیب همه عاشقان و دلدادگان آن حضرت شود.
وی با قدردانی از تمامی نیروهایی که در این مسیر فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: از همه عزیزانی که در مسیر خدمت به زائران اربعین گام برمیدارند، درخواست میکنیم جاماندگان را از دعای خیر خود فراموش نکنند و امیدواریم در آینده شاهد حضور پرشورتر مردم رشت در این همایش عظیم حسینی باشیم.
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