کد مطلب: 1850550

شهردار رشت از اعزام ۱۵۰ نیروی خدماتی و ۱۷ دستگاه خودروی شهری به کربلای معلی، برپایی موکب پذیرایی «خدام» در نزدیکی حرم مطهر امام حسین(ع)، اجرای برنامه‌های فرهنگی شبانه و تدارک برنامه ویژه برای جاماندگان اربعین در رشت خبر داد.