منتظر فشار آمریکا بر نتانیاهو برای اجرای توافق هستیم

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ باسم نعیم، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس)، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز به تشریح مواضع این جنبش در قبال نقشه راه و آخرین تحولات مربوط به آن پرداخت.

نعیم تصریح کرد: حماس از میانجی‌ها و دولت آمریکا انتظار دارد بنیامین نتانیاهو و کابینه‌اش را برای پایبندی به نقشه راه تحت فشار قرار دهند.

وی تأکید کرد: حماس همچنان به نقشه راهی متعهد است که ۱۰ روز پیش در قاهره با میانجی‌ها و نمایندگان «شورای صلح» بر سر آن توافق شد.

باسم نعیم عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، درگذشت دیاب اللوح، سفیر فلسطین در مصر، را تسلیت گفت و افزود: با دلی اندوهگین درگذشت مبارز و رهبر ملی و سفیر فلسطین در مصر را تسلیت می‌گوییم و با خانواده وی و بازماندگانش ابراز همدردی می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از دوران کودکی در دهه ۷۰ با وی آشنا شد و آن هنگامی بود که نظامیان صهیونیست به منزلشان حمله‌ور شده و او و برادران و بستگانشان را بازداشت و سلاح‌های آنان را مصادره کردند، سپس این مبارز را بازداشت و تبعید کردند، ولی این تجاوزات و جنایت، اندک خللی در عرق ملی وی وارد نکرد، به نحوی که او به مبارزات خود ادامه داد و به رحمت ایزدی پیوست.

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