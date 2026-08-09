به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اداره رسانه و ارتباطات وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که پس از یک سال و نیم مذاکرات و بحثهای فشرده، سرانجام سرنوشت دو پایگاه روسی در حمیمیم و طرطوس از طریق یادداشت تفاهمی که مرحله بعدی روابط بین دو طرف را ترسیم میکند، تعیین شد.
اداره رسانهای وزارت خارجه سوریه افزود که طبق این یادداشت تفاهم، روند سازماندهی مجدد حضور روسیه در سواحل سوریه آغاز خواهد شد و دولت مدیریت تأسیسات غیرنظامی، عمدتاً فرودگاه حمیمیم و چهارمین اسکله تجاری در بندر طرطوس را بر عهده خواهد گرفت و به تدریج آنها را در سیستم مدیریت غیرنظامی ادغام خواهد کرد.
طبق این اطلاعرسانی، در مورد پایگاهها و تأسیسات با ماهیت نظامی، دو طرف توافق کردند که عملکرد آنها را بازتعریف کنند و آنها را از پایگاههای نظامی به مراکز آموزشی و توانبخشی مشترک، در چارچوب ترتیبات جدیدی که منافع متقابل را حفظ میکند، تبدیل کنند.
این اداره همچنین عنوان کرد که این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی حداکثر سه ماهه را برای تکمیل فرآیند تحول تعیین میکند و پس از آن ترتیبات جدید به اجرا در خواهد آمد.
پایگاه دریایی طرطوس سوریه میزبان پایگاه دریایی روسیه در دریای مدیترانه و لاذقیه میزبان پایگاه هوایی حمیمیم روسیه در این منطقه بوده است.
احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، بهمن ماه سال گذشته به منظور گفتوگو در مورد مسائل دو جانبه از جمله تعیین تکلیف دو پایگاه ذکر شده در مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دیدار کرد.
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