به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منطقه ضاحیه جنوبی بیروت در پی ویرانی گسترده‌ای که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به شمار زیادی از ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی وارد شده، با بحران فزاینده مسکن مواجه است. این وضعیت بسیاری از ساکنان این منطقه را ناچار کرده برای یافتن سرپناه به مناطق دیگر بروند. در حالی که اجاره‌بهای واحدهای مسکونی موجود در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت به‌شدت افزایش یافته و هم‌زمان توان مالی مردم کاهش یافته و بسیاری نیز شغل و منابع درآمد خود را از دست داده‌اند.

ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت به شبکه الجزیره گفتند که حجم ویرانی‌ها و خارج شدن شمار زیادی از واحدهای مسکونی از چرخه استفاده، عرضه مسکن را کاهش داده است. از سوی دیگر، شرایط امنیتی و اقتصادی همچنان بی‌ثبات است و همین مسئله باعث شده بازگشت بسیاری از خانواده‌ها به خانه‌هایشان در شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد.

آسیب‌دیدگان کجا زندگی می‌کنند؟

ساکنان می‌گویند کمبود واحدهای مسکونی موجود در منطقه ضاحیه جنوبی بیروت، برخی مالکان این منطقه را به افزایش اجاره‌بها سوق داده است. آنها از نیاز خانواده‌هایی که مجبور به ترک خانه‌هایشان شده‌اند، استفاده کرده‌اند.

یکی از ساکنان می‌گوید افرادی که پیش از این خانه‌هایی را با اجاره ۳۰۰ یا ۴۰۰ دلار اجاره می‌کردند، اکنون در صورت یافتن خانه، مجبورند برای یک واحد مسکونی جایگزین حدود ۷۰۰ دلار یا حتی هزار دلار پرداخت کنند.

او می‌افزاید که بسیاری از مردم توان تحمل چنین افزایش اجاره‌ای را ندارند؛ به‌ویژه اینکه جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان باعث از دست رفتن شغل‌ها و منابع درآمدی ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت نیز شده است. در همین حال، ساکنان تلاش می‌کنند در نزدیکی محل کار، مدارس فرزندان و محله‌هایی که به زندگی در آنها عادت داشته‌اند، باقی بمانند.

به گفته ساکنان، برخی خانواده‌ها مجبور شده‌اند خارج از ضاحیه جنوبی بیروت بمانند، برخی دیگر از مکانی به مکان دیگر در جست‌وجوی خانه جابه‌جا می‌شوند و عده‌ای نیز با وجود ویرانی‌ها ترجیح می‌دهند به منطقه بازگردند. زیرا به محله، محل کار و مدارس فرزندانشان وابستگی دارند.

اجاره‌بها چقدر افزایش یافته است؟

یکی از آسیب‌دیدگان می‌گوید افزایش قیمت اجاره مسکن به واقعیتی تبدیل شده که تحمل آن دشوار است. او خواستار توجه به شرایطی شد که ساکنان ضاحیه جنوبی بیروت با آن مواجه هستند و از مسئولان لبنانی خواست راهکارهایی برای فراهم کردن امکان یافتن مسکن امن برای خانواده‌ها ارائه کنند.

یکی از زنان می‌گوید خانه‌اش در جریان جنگ ویران شده و او مجبور شده خانه دیگری را با اجاره ماهانه ۵۰۰ دلار اجاره کند. مبلغی که با توجه به دشواری یافتن شغل و تأمین درآمد، بسیار سنگین است.

او می‌افزاید که مشکل فقط به خودش محدود نمی‌شود. برادرش نیز باید هزینه اجاره خانه و یک مغازه تجاری را پرداخت کند و هم‌زمان مسئولیت تأمین هزینه‌های زندگی دو فرزند را بر عهده دارد. بنابراین اگر بیش از یک منبع درآمد نداشته باشد، تأمین هزینه مسکن و زندگی بسیار دشوار خواهد بود.

او همچنین اشاره می‌کند که برخی آسیب‌دیدگان همچنان در چادر زندگی می‌کنند، برخی دیگر نزد افرادی که آنها را نمی‌شناسند اقامت دارند و کسانی که توان مالی بیشتری دارند به هتل‌ها پناه برده‌اند. تصویری که نشان‌دهنده گستردگی تأثیر بحران مسکن بر ساکنان منطقه ضاحیه جنوبی بیروت است.

چرا ساکنان بر بازگشت اصرار دارند؟

با وجود ویرانی‌ها، شماری از ساکنان حاضر نیستند به‌طور دائمی از ضاحیه جنوبی بیروت دور شوند و بر پیوند عمیق خود با این منطقه تأکید می‌کنند. منطقه‌ای که آن را خانه و مرکز زندگی اجتماعی و کاری خود می‌دانند.

یکی از ساکنان می‌گوید بسیاری از مردم ضاحیه جنوبی بیروت به‌طور موقت شرایط زندگی خود را سامان داده‌اند، اما افزایش قیمت‌ها نتیجه مستقیم کمبود مسکن است. برخی مجبور شده‌اند خارج از این منطقه بمانند، در حالی که عده‌ای دیگر با وجود گستردگی ویرانی‌ها بر بازگشت به منطقه اصرار دارند.

یکی از ساکنان این وابستگی به ضاحیه جنوبی بیروت را به ماهی که نمی‌تواند خارج از آب زندگی کند، تشبیه می‌کند و می‌گوید ساکنان احساس می‌کنند به محض بازگشت به این منطقه، زندگی دوباره به آنها بازمی‌گردد، حتی اگر بخش‌هایی از منطقه همچنان ویران باشد.

نقش دولت لبنان چیست؟

افرادی که وضعیت ضاحیه جنوبی بیروت را دنبال می‌کنند، می‌گویند ساکنان این منطقه در شرایطی از آوارگی در داخل کشور خود زندگی می‌کنند که وضعیت اقتصادی نیز بحرانی است و بسیاری از کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی در نتیجه جنگ متوقف یا آسیب‌دیده‌اند.

یکی از شهروندان می‌گوید توجه رسمی دولت لبنان به پیامدهای آوارگی و بازگرداندن مردم به خانه‌ها، مدارس و محل کارشان در حد مطلوب نبوده است. او معتقد است بحران مسکن و نیازهای مرتبط با آن، توجه کافی را دریافت نکرده است.

به گفته او، بازار اجاره و خریدوفروش مسکن همچنان تحت تأثیر شرایط بی‌ثبات قرار دارد. همچنین برخی افرادی که ضاحیه جنوبی بیروت را ترک کرده‌اند، پس از تجربه جنگ، به فکر ساختن زندگی جدید در خارج از این منطقه افتاده‌اند. مسئله‌ای که می‌تواند روند بازگشت ساکنان و احیای زندگی در منطقه را طولانی کند.

آیا بازگشت نزدیک است؟

برخی معتقدند که منطقه ضاحیه جنوبی بیروت ممکن است برای بازگشت به شرایط پیش از جنگ به چند سال زمان نیاز داشته باشد. آنها می‌گویند ساکنان این منطقه در حال حاضر از طریق روابط شخصی و خانوادگی با بحران مقابله می‌کنند. به این صورت که برخی خانواده‌ها، بستگان یا آوارگان را به‌طور موقت در خانه‌های خود اسکان می‌دهند تا شرایط بهبود یابد و واحدهای مسکونی دوباره قابل استفاده شوند.

شهروندان تأکید می‌کنند عملیات بازسازی در برخی مناطق آغاز شده، اما با سرعت کمی پیش می‌رود. بنابراین بازگشت مردم به خانه‌هایشان و احیای زندگی عادی در ضاحیه جنوبی بیروت به زمان زیادی نیاز دارد.

آنها شرایط فعلی را بخشی از پیامدهای جنگ توصیف می‌کنند. شرایطی که کمبود خدمات و بی‌نظمی ناشی از خسارت‌ها در آن مشهود است و منطقه ضاحیه جنوبی بیروت برای بازگشت به نظم و زندگی عادی، به زمان نیاز دارد.

ضاحیه جنوبی بیروت به چه چیزهایی نیاز دارد؟

ساکنان تأکید می‌کنند شمار زیادی از ساختمان‌ها به‌طور کامل ویران شده یا آسیب دیده‌اند و برخی ساختمان‌های دیگر نیز پیش از آنکه دوباره قابل سکونت شوند، به تعمیر و بازسازی نیاز دارند.

یکی از شهروندانی که با شبکه الجزیره گفت‌وگو کرده است، می‌گوید بازگرداندن مردم به خانه‌هایشان به حمایت دولت نیاز دارد. این حمایت باید شامل مرمت ساختمان‌ها، راه‌اندازی دوباره برق، آسانسورها، پنجره‌ها و دیگر نیازهای اساسی باشد. ساکنان به نهادی نیاز دارند که مسئولیت حمایت از آسیب‌دیدگان و بازسازی منطقه را بر عهده بگیرد.

او می‌گوید افزایش عرضه مسکن می‌تواند به کاهش بحران مسکن کمک کند. زیرا ضاحیه جنوبی بیروت، ظرفیت اسکان ساکنان خود را دارد. با این حال، تحقق این هدف ابتدا به برقراری امنیت و پایان یافتن وضعیت تنش و بی‌ثباتی نیاز دارد.

وی تأکید می‌کند لبنانی‌ها تا حد زیادی بار جنگ و پیامدهای آن را تحمل کرده‌اند، اما بسیاری از خانواده‌ها همچنان با پیامدهای ویرانی، آوارگی، از دست دادن منابع درآمد و افزایش هزینه مسکن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و منتظر راهکارهایی هستند که امکان بازگشت آنها به خانه‌هایشان و ازسرگیری زندگی عادی را فراهم کند.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس گذشته جنگ گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که به گفته وزارت بهداشت لبنان، ۴۳۳۳ شهید و ۱۲ هزار و ۲۵۰ زخمی بر جای گذاشته است. همچنین بیش از یک میلیون شهروند لبنانی، آواره شده‌اند و زیرساخت‌ها و اموال در مناطق گسترده‌ای از کشور لبنان، ویران شده است.

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