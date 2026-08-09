وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان خواستار سرنگونی حکومت طالبان شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، با انتقاد شدید از حکومت طالبان، این گروه را فاقد مشروعیت مردمی دانسته و خواستار سرنگونی آن شده است.

جهانی در یک گفت‌وگوی ویدیویی گفت طالبان نمی‌توانند خود را نماینده تمام مردم افغانستان، پشتون‌ها یا یک گروه قومی مشخص معرفی کنند.

او با انتقاد از شیوه حکمرانی طالبان افزود که این گروه برای دیدگاه و خواسته‌های شهروندان عادی اهمیت کافی قائل نیست و مردم را در تصمیم‌گیری‌های سیاسی کشور مشارکت نمی‌دهد.

به گفته جهانی، طالبان بیش از آنکه نماینده جامعه افغانستان باشند، نماینده قشر مشخصی از روحانیان و ملاها هستند و نمی‌توانند ادعا کنند از طرف همه مردم سخن می‌گویند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱، ساختار جمهوری پیشین را کنار گذاشتند و نظام «امارت اسلامی» را برقرار کردند؛ ساختاری که تاکنون در آن انتخابات سراسری یا سازوکار انتخاباتی برای تعیین رهبری سیاسی برگزار نشده است.

احزاب سیاسی نیز در ساختار رسمی حکومت طالبان جایگاهی ندارند و مشارکت گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در نهادهای تصمیم‌گیری به‌شدت محدود شده است.

در نزدیک به پنج سال گذشته، زنان و دختران نیز با محدودیت‌های گسترده‌ای در زمینه آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی روبه‌رو شده‌اند. دختران بالاتر از پایه ششم همچنان از رفتن به مدرسه محروم هستند و زنان اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها و فعالیت در بسیاری از مشاغل و حوزه‌های عمومی را ندارند.

منتقدان طالبان، حذف انتخابات، محدودیت فعالیت احزاب و کنار گذاشتن بخش‌های بزرگی از جامعه از ساختار قدرت را از مهم‌ترین دلایل فقدان مشارکت سیاسی در حکومت این گروه می‌دانند.

طالبان در مقابل بارها تأکید کرده‌اند که حکومت آنان بر اساس شریعت اسلامی اداره می‌شود و مشروعیت خود را از اجرای احکام شرعی و تأمین امنیت در کشور می‌گیرد. این گروه بازگشت به ساختار سیاسی جمهوری پیشین را نیز رد کرده است.

اظهارات عبدالباری جهانی در شرایطی مطرح می‌شود که شماری از چهره‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان در خارج از کشور نیز از ساختار کنونی حکومت انتقاد کرده و خواستار ایجاد نظامی فراگیرتر با مشارکت گروه‌های مختلف جامعه شده‌اند.

جهانی در پایان تأکید کرده است که طالبان نباید نماینده یک قوم یا کل جامعه افغانستان تلقی شوند و خواستار تغییر و سرنگونی حکومت این گروه شده است.

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