به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یارمحمد باقری، استاد دانشگاه و رئیس پیشین دانشگاه ابن‌سینا، در یادداشتی به مناسبت سالگرد رویداد ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ در مزارشریف، این حادثه را یکی از مهم‌ترین وقایع خشونت‌بار دوره نخست حاکمیت طالبان دانسته است.

باقری در این یادداشت گفته است طالبان طی سه دهه گذشته برای به‌دست آوردن یا حفظ قدرت سیاسی در افغانستان از جنگ و خشونت استفاده کرده‌اند و این رویکرد در دوره نخست حاکمیت این گروه در مناطقی از جمله بامیان، شمال کابل و شمال‌شرق افغانستان پیامدهای گسترده‌ای داشته است.

او رویداد مزارشریف در مرداد ۱۳۷۷ را از جمله حوادثی دانسته که همچنان در حافظه قربانیان و خانواده‌های آنان باقی مانده است.

به نوشته باقری، در جریان این رویداد شماری از اسیران جنگی شکنجه و تیرباران شدند و تعدادی از غیرنظامیان هزاره نیز جان باختند.

این استاد دانشگاه این اقدامات را «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» توصیف کرده و بر ضرورت بررسی قضایی آن‌ها تأکید کرده است.

از مزارشریف تا جنگ‌های پس از ۱۳۸۰

باقری در ادامه یادداشت خود، جنگ‌های پس از سقوط نخستین حکومت طالبان در سال ۱۳۸۰ را نیز ادامه همان چرخه خشونت دانسته است.

او نوشته است که طالبان پس از کنار رفتن از قدرت نیز به جنگ ادامه دادند و در جریان درگیری‌های سال‌های بعد، شمار زیادی از غیرنظامیان افغانستان قربانی شدند.

باقری همچنین به بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ اشاره کرده و معتقد است الگوی برخورد این گروه با جامعه افغانستان در سال‌های اخیر تغییر اساسی نکرده است.

او از «فقر، سرکوب و خشونت» به‌عنوان بخشی از ویژگی‌های دوره اخیر حاکمیت طالبان یاد کرده است.

تأکید بر پاسخ‌گویی قضایی

یکی از محورهای اصلی یادداشت باقری، مسئله پاسخ‌گویی عاملان رویدادهای ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ است.

او نوشته است که خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان همچنان در انتظار محاکمه رهبران و مسئولان اصلی طالبان در یک دادگاه صالح داخلی یا بین‌المللی هستند.

به باور او، رسیدگی نکردن به پرونده‌های خشونت‌های گذشته باعث شده است مسئله عدالت و پاسخ‌گویی همچنان یکی از موضوعات حل‌نشده افغانستان باقی بماند.

باقری در پایان با گرامی‌داشت یاد قربانیان مزارشریف تأکید کرده است که این رویداد نباید تنها به‌عنوان بخشی از تاریخ جنگ افغانستان دیده شود، بلکه باید پرونده آن از منظر مسئولیت قضایی و حقوق قربانیان نیز پیگیری شود.

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