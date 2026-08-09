به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان عفو بین‌الملل با ابراز نگرانی از بازداشت شش کارمند «نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان» در کابل، خواستار آزادی فوری آنان و پایان یافتن فشار بر فعالان مدنی و منتقدان در افغانستان شده است.

این سازمان شام جمعه، ۱۶ مرداد، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، بازداشت این افراد را «خودسرانه» و «عمیقاً نگران‌کننده» توصیف کرد.

عفو بین‌الملل از طالبان خواست بدون تأخیر این شش نفر را آزاد کنند و به آنچه «کارزار سرکوب برای خاموش کردن صداهای منتقد» خوانده است، پایان دهند.

این سازمان همچنین بازداشت فعالان مدنی را بخشی از روند محدود شدن فضای فعالیت‌های حقوق بشری و جامعه مدنی در افغانستان دانسته است.

طالبان در اواخر تیرماه با ورود به دفتر «نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان» در کابل، شش نفر از کارکنان آن را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، شماری از تجهیزات و وسایل کاری این نهاد نیز ضبط شده است.

این نهاد از سوی زرقا یفتلی، از فعالان حقوق زنان افغانستان، تأسیس شده است. یفتلی در حال حاضر خارج از افغانستان زندگی می‌کند.

طالبان تاکنون درباره دلیل بازداشت این کارکنان، اتهامات احتمالی یا محل نگهداری و وضعیت آنان توضیح رسمی ارائه نکرده‌اند.

پیش از این، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز خواستار آزادی این افراد شده و بر ضرورت احترام به حقوق فعالان جامعه مدنی تأکید کرده بود.

بازداشت فعالان مدنی و کارکنان نهادهای حقوق بشری در حالی ادامه دارد که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به محدود شدن فضای مدنی، آزادی بیان و فعالیت مدافعان حقوق بشر در افغانستان هشدار داده‌اند.

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