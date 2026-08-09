به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات یکی از بنیانگذاران حزب «ریستور بریتن» (بازپسگیری بریتانیا) نشان میدهد گفتمان بخشی از راستگرایان بریتانیا از حمله به سیاستهای مهاجرتی فراتر رفته و به زیر سؤال بردن تعلق شهروندان به دلیل دین آنها رسیده است.
به نوشته روزنامه «تلگراف»، «چارلی داونز»، مدیر کارزار انتخاباتی این حزب، گفته است مسلمانان بریتانیا از مسیحیان این کشور کمتر بریتانیایی هستند. او تعریفی محدود از شهروندی در بریتانیا ارائه کرده که بر تبار خانوادگی و دین مسیحی و نه قانون، مشارکت اجتماعی و احساس تعلق عمومی، استوار است.
این اظهارات پس از جنجالی مطرح شد که «رابرت لو»، رهبر حزب «ریستور بریتن» (بازپسگیری بریتانیا) به وجود آورد. او حاضر نشد بهطور روشن پاسخ دهد که آیا «چارلز»، پادشاه بریتانیا، سفیدپوست بریتانیایی محسوب میشود یا نه و گفت برای این عبارت تفسیرهای مختلفی وجود دارد.
به این ترتیب، موضوع مناقشه ــ بر اساس گزارش تلگراف ــ از مسئله نژاد و تبار به مسئله دین منتقل شده است. مسئلهای که مسلمانان و غیرمسیحیان را خارج از تعریف محدود و خاصی از شهروندی در بریتانیا، قرار میدهد.
تعریف محدودکننده
تلگراف به نقل از «بارونس گوهر»، عضو مجلس اعیان بریتانیا و رئیس شبکه زنان مسلمان بریتانیا، میگوید احترام به میراث مسیحی این کشور به معنای کنار گذاشتن مسلمانان، پیروان سایر ادیان یا افراد فاقد دین نیست.
او یادآوری کرده است که ۳۷ درصد از جمعیت بریتانیا در آخرین سرشماری اعلام کردهاند که پیرو هیچ دینی نیستند و پرسیده است اگر معیار تبار حتی درباره خانواده سلطنتی بریتانیا نیز اعمال شود، چه چیزی از این تعریف باقی خواهد ماند؟
به گفته گوهر، بریتانیایی بودن بر پایه احساس تعلق، مشارکت، احترام به قوانین و نهادها و حمایت شهروندان از یکدیگر و نه بر اساس یک آزمون دینی یا نژادی، شکل میگیرد.
محکومیت گسترده
تلگراف همچنین به نقل از «فیاض مغل» از سازمان «مسلمانان علیه یهودستیزی» مینویسد که این اظهارات را تأسفبار و تبعیضآمیز دانسته است؛ زیرا جایگاه انسان را بر اساس دین او کاهش میدهد.
او گفته است هر حزبی که چنین گفتمانی را در خود جای دهد، شایسته نزدیک شدن به قدرت نیست.
محکومیتها تنها به مسلمانان محدود نماند. «خاخام لوی شاپیرو» از شورای جامعه یهودیان نیز گفت معرفی مسلمانان بهعنوان افرادی که از مسیحیان کمتر بریتانیایی هستند، به یهودیان بریتانیا نیز توهین میکند. هویت بریتانیایی متعلق به همه افراد، فارغ از دین، نژاد یا پیشینه آنهاست.
راستگرایان بریتانیا در مسیر تندتر شدن
روزنامه تلگراف اظهارات داونز را بخشی از بحران گستردهتری میداند که حزب «ریستور بریتن» با آن مواجه است. به نوشته این روزنامه، داونز پیشتر نیز متهم شده بود که در پستی درباره «نایجل فاراژ» و هواداران یهودی او، مطالبی حاوی اشارات ضدیهودی مطرح کرده است.
همچنین یکی از سخنگویان کارزار مقابله با یهودستیزی درباره درهم آمیختن بحث مهاجرت غیرقانونی با تبعیض علیه هر فردی که سفیدپوست بریتانیایی یا مسیحی نیست، هشدار داده است.
این روزنامه میگوید نگرانی منتقدان حزب با مطرح شدن فعالانی که خواهان اجرای سیاست مهاجرت معکوس هستند، افزایش یافته است. سیاستی که به معنای اخراج شمار زیادی از افرادی است که از نظر این جریانها سفیدپوست بریتانیایی محسوب نمیشوند، حتی اگر بهصورت قانونی وارد کشور شده باشند یا در جامعه مشارکت داشته باشند.
بر این اساس، اظهارات داونز ــ آنگونه که تلگراف گزارش کرده است ــ صرفاً یک لغزش زبانی یا اظهارنظری منفرد به نظر نمیرسد، بلکه بخشی از نبردی مهمتر بر سر معنای شهروندی در بریتانیا را آشکار میکند.
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