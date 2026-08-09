به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ روابط رسانهای حزبالله لبنان در بیانیهای اعلام کرد: اقدام رژیم صهیونیستی در به آتش کشیدن علنی مناطق جنگلی در جنوب لبنان و بقاع غربی و تبدیل این مناطق به عرصههایی کاملاً سوخته و غیرقابل زیست، ادامه روند نابودی زیرساختهای شهری، تخریب تأسیسات و غارت درختان زیتون چندصدساله است.
در این بیانیه آمده است: این نابودی مستمر محیطزیست در شرایطی ادامه دارد که مسئولان حتی از طرح شکایت یا اقامه دعوا علیه دشمن ناتوان هستند؛ زیرا پیشاپیش با تعهد به خودداری از طرح هرگونه شکایت در مجامع بینالمللی، چک سفیدامضای مصونیت در اختیار دشمن قرار دادهاند. از همین رو، رژیم صهیونیستی با اطمینان از فرار از مجازات، به اقدامات خود ادامه میدهد.
حزبالله افزود: این تناقض دردناک بهروشنی نشان میدهد که مسئولان چگونه مذاکرات خود را مدیریت میکنند و امتیازهایی که در بندهای مختلف ارائه دادهاند تا چه اندازه خطرناک است؛ امتیازهایی که ناتوانی مطلق آنان در حفظ منافع لبنان و تضییع حقوق اساسی این کشور را آشکار میکند.
در پایان این بیانیه آمده است: از دولت، وزارت محیطزیست و تمامی وزارتخانهها و نهادهای ذیربط میخواهیم صدای خود را بلند کرده و برای توقف توحش رژیم صهیونیستی علیه محیطزیست لبنان، پس از هدف قرار دادن انسان و زیرساختهای این کشور، اقدام کنند.
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