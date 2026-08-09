به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست‌وششمین یادواره شهدای روستای علاء، شامگاه دوشنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، همزمان با ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم در مسجد و حسینیه حضرت ابوالفضل العباس(ع) این روستای شهیدپرور (واقع در استان سمنان) برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر «نجف لک‌زایی» رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روستای علاء، شهدای دفاع مقدس، فرماندهان شهید، شهدای دانش‌آموز و به‌ویژه «رهبر شهید»، به تبیین جایگاه شهدا و نقش مردم در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت پرداخت.

وی با اشاره به اهمیت حضور در مجالس شهدا اظهار داشت: حضور در چنین مجالسی توفیق بزرگی است و انسان باید قدر آن را بداند؛ چراکه حضور در این محافل می‌تواند نام انسان را در فهرست محبان و دوستداران شهدای راه خدا قرار دهد.

دکتر لک‌زایی در ادامه با نقل خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله میرزا جواد آقای تهرانی به حضور این عالم سالخورده در جبهه‌های دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: میرزا جواد آقای تهرانی در پاسخ به این پرسش که با وجود کهولت سن چرا به جبهه آمده است، بیان کرده بود که اگر توان جنگیدن ندارد، می‌خواهد نامش در فهرست یاران و محبان امام و رزمندگان ثبت شود.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به شرایط متفاوت جهاد در دوران کنونی تصریح کرد: در دفاع مقدس سوم، جهاد یک متاع در دسترس همه ایرانیان قرار گرفته است؛ زن، مرد، کوچک، بزرگ، نظامی، غیرنظامی، دانش‌آموز و دانشجو.

وی افزود: دشمن به کل ایران ما نظر دارد؛ لذا هر کسی در هر شهر و دیاری که هست، می‌تواند نیت جهاد کند و در این میدان حضور پیدا کند.

دکتر لک‌زایی در بخش دیگری از سخنان خود، انس با قرآن کریم و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) را از ویژگی‌های مشترک حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اصحاب و یاران ایشان و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دانست و بر ضرورت تقویت این ویژگی در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به شخصیت و سیره قائد شهید و جایگاه قرآن در اندیشه و زندگی ایشان گفت: از القاب ایشان «رهبر قرآنی» است؛ رهبری که پیش از آنکه رهبر شود، با قرآن انس داشته است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به آثار تفسیری و سخنرانی‌های قرآنی رهبر شهید، بر استمرار توصیه ایشان به انس روزانه با قرآن تأکید کرد و گفت: حتی اگر شده روزی یک صفحه قرآن بخوانیم، نباید ارتباط خود را با قرآن قطع کنیم.

وی همچنین با اشاره به شب عاشورا و درخواست امام حسین (ع) برای مهلت گرفتن به‌منظور عبادت، تلاوت قرآن و نیایش، گفت: این درخواست نشان می‌دهد که قرآن و عبادت، حتی در سخت‌ترین شرایط و در آستانه میدان نبرد، در زندگی امام حسین (ع) و یاران ایشان جایگاهی محوری داشته است.

دکتر لک‌زایی در ادامه با اشاره به تفسیر سوره «صف» از آثار رهبر شهید، مفهوم «صف» را نمادی از نظم و تشکیلات دانست و بر اهمیت انسجام و سازمان‌یافتگی در مسیر دفاع از حق تأکید کرد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت و شهدای مظلوم، به‌ویژه کودکان شهید، بر ضرورت حرکت در مسیر قرآن، تدبر و فهم آن و عمل به آموزه‌های قرآن و اهل‌بیت (ع) تأکید کرد.

این مراسم با ذکر مصیبت و مدیحه‌سرایی در سوگ حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یادآوری مقام شامخ شهدا و تجدید میثاق حاضران با آرمان‌های شهیدان به پایان رسید.

دکتر لک‌زایی در پایان از خداوند متعال، توفیق ثابت‌قدمی در مسیر قرآن، اهل‌بیت (ع) و شهدا و عاقبت‌به‌خیری و شهادت در راه خدا را برای حاضران مسئلت کرد.

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