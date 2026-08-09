به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حقشناس امروز یکشنبه، 18 مرداد 1405 در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گیلان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور احسان قاسمی، معاون دبیر شورای عالی و دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت کشور، در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با گرامیداشت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم و یاد و خاطره همه شهدا اظهار کرد: شهدا سرمایههای ماندگار این سرزمین هستند و باید نام، یاد و آرمانهای آنان برای نسلهای آینده زنده نگه داشته شود.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای مختلف استان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: همدلی و همکاری مجموعههای مختلف موجب شده است اقدامات مرتبط با بزرگداشت شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با جدیت و کیفیت بیشتری دنبال شود.
گیلان؛ سرزمین پرچمداران مقاومت
استاندار گیلان با اشاره به شعار «گیلان، سرزمین پرچمداران مقاومت» بیان کرد: گیلان از هر منظری که مورد بررسی قرار گیرد، در طول تاریخ ایران و اسلام، سرزمین انسانهای اثرگذار و پرچمدار بوده است؛ از عرصه توحید و تشیع گرفته تا علم، فرهنگ، هنر، سلحشوری و دفاع از ایران.
حقشناس با اشاره به نقش تاریخی گیلانیان در گسترش تشیع گفت: آلبویه از جریانهای اثرگذار ایرانی بودند که در گسترش تشیع و احیای شعائر اسلامی نقش مهمی ایفا کردند و شخصیتهایی همچون شیخ زاهد گیلانی نیز در تحولات تاریخی ایران و شکلگیری جریان صفویه اثرگذار بودند.
وی افزود: گیلان در عرصه علم و فرهنگ نیز همواره چهرههای بزرگی را به ایران معرفی کرده است؛ از عالمان و مراجع بزرگی همچون آیتالله العظمی محمدتقی بهجت فومنی(ره) گرفته تا شخصیتهای علمی، ادبی و فرهنگی که نام آنان در تاریخ ایران ماندگار شده است.
استاندار گیلان با اشاره به نقش گیلانیان در دفاع از تمامیت ارضی کشور خاطرنشان کرد: در مقاطع مختلف تاریخی، شخصیتهایی همچون میرزا موسی منجمباشی و میرزا کوچک جنگلی در دفاع از ایران و مقابله با تعرض بیگانگان نقشآفرینی کردند و این روحیه سلحشوری، بخشی از هویت تاریخی مردم گیلان است.
وی همچنین از چهرههای علمی و فرهنگی گیلان از جمله دکتر آذر اندامی، استاد محمد معین، پروفسور مجید سمیعی و پروفسور رضا بهعنوان بخشی از مفاخر این استان یاد کرد و گفت: مفاخر علمی، ادبی و فرهنگی گیلان بخش مهمی از هویت تاریخی این استان را شکل دادهاند.
روایت تمدنی گیلان باید به نسل آینده منتقل شود
حقشناس با اشاره به پیشینه تمدنی گیلان و آثار تاریخی بهجامانده از گذشته تصریح کرد: جام مارلیک و دیگر آثار تمدنی این استان نشان میدهد که گیلان از هزاران سال پیش دارای تمدن، دانش و توانمندیهای ویژه بوده و مردم این منطقه در حوزههایی همچون فلزکاری و هنر، دستاوردهای ارزشمندی داشتهاند.
وی تأکید کرد: روایت گیلان، روایت علم، دانش، باور، فرهنگ و سلحشوری است و این روایت باید بهدرستی تدوین و برای نسلهای امروز و آینده بازگو شود.
استاندار گیلان با اشاره به شهدای شاخص استان در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهار کرد: گیلان در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت نیز چهرههای برجستهای را تقدیم اسلام و ایران کرده است و باید ابعاد مختلف زندگی، مجاهدت و شخصیت این شهدا به نسل جدید معرفی شود.
حقشناس افزود: سرداران و فرماندهان شهیدی همچون حسین قمی، املاکی و محمد قلیپور و دیگر شهدای گیلانی، بخشی از سرمایه عظیم معنوی و تاریخی این استان هستند و معرفی این سرمایهها به نسل جدید باید با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت تولید محتوای دقیق، جذاب و اثرگذار در حوزه ایثار و شهادت گفت: اگر روایتهای مربوط به مفاخر، قهرمانان و شهدای گیلان بهدرستی گردآوری و روایت شود، میتوان از این ظرفیت برای تقویت هویت ملی، دینی و انقلابی نسل جوان بهره گرفت.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: امروز وظیفه ما تنها برگزاری مراسم بزرگداشت نیست، بلکه باید روایت درست و جذابی از تاریخ، فرهنگ، علم، ایمان و سلحشوری مردم گیلان ارائه کنیم؛ روایتی که نشان دهد چرا گیلان در طول تاریخ، «سرزمین پرچمداران» بوده است.
روایت هنرمندانه از حماسه شهدا؛ ضرورت امروز جامعه
فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه از حماسهآفرینی شهدا و رزمندگان هستیم و باید این میراث ارزشمند را بهگونهای به نسل جدید منتقل کنیم که برای آنان ملموس، جذاب و الهامبخش باشد.
سردار حمید دامغانی با اشاره به نقش گیلان در عرصههای مختلف دفاع از انقلاب و ایران اسلامی افزود: گیلان سرزمین شهیدان و سرداران بزرگی است که در مقاطع مختلف تاریخی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، حماسههای ماندگاری خلق کردهاند و معرفی این ظرفیت عظیم فرهنگی و تاریخی، وظیفهای همگانی است.
وی ادامه داد: باید با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای فرهنگی، رسانهها، مجموعههای مردمی و خانوادههای معظم شهدا، روایتهای مربوط به شهدا و ایثارگران جمعآوری و مستندسازی و برای نسلهای آینده ماندگار شود.
در پایان این نشست، از زحمات سرهنگ غلامرضا ملکعلیپور تقدیر و سرهنگ حسن فیضیان بهعنوان رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه و بسیج گیلان منصوب شد.
همچنین در این جلسه، از هادی حقشناس، استاندار گیلان، بهعنوان استاندار نمونه کشور در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر شد.
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