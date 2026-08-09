به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی حق‌شناس امروز یکشنبه، 18 مرداد 1405 در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت گیلان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت که با حضور احسان قاسمی، معاون دبیر شورای عالی و دبیر شورای هماهنگی و نظارت ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت کشور، در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با گرامیداشت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم و یاد و خاطره همه شهدا اظهار کرد:‎ شهدا سرمایه‌های ماندگار این سرزمین هستند و باید نام، یاد و آرمان‌های آنان برای نسل‌های آینده زنده نگه داشته شود.‎

وی با قدردانی از همراهی دستگاه‌های مختلف استان در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود:‎ همدلی و همکاری مجموعه‌های مختلف موجب شده است اقدامات مرتبط با بزرگداشت شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با جدیت و کیفیت بیشتری دنبال شود.‎

گیلان؛ سرزمین پرچمداران مقاومت

استاندار گیلان با اشاره به شعار «گیلان، سرزمین پرچمداران مقاومت» بیان کرد:‎ گیلان از هر منظری که مورد بررسی قرار گیرد، در طول تاریخ ایران و اسلام، سرزمین انسان‌های اثرگذار و پرچمدار بوده است؛ از عرصه توحید و تشیع گرفته تا علم، فرهنگ، هنر، سلحشوری و دفاع از ایران.‎

حق‌شناس با اشاره به نقش تاریخی گیلانیان در گسترش تشیع گفت:‎ آل‌بویه از جریان‌های اثرگذار ایرانی بودند که در گسترش تشیع و احیای شعائر اسلامی نقش مهمی ایفا کردند و شخصیت‌هایی همچون شیخ زاهد گیلانی نیز در تحولات تاریخی ایران و شکل‌گیری جریان صفویه اثرگذار بودند.‎

وی افزود:‎ گیلان در عرصه علم و فرهنگ نیز همواره چهره‌های بزرگی را به ایران معرفی کرده است؛ از عالمان و مراجع بزرگی همچون آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت فومنی(ره) گرفته تا شخصیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی که نام آنان در تاریخ ایران ماندگار شده است.‎

استاندار گیلان با اشاره به نقش گیلانیان در دفاع از تمامیت ارضی کشور خاطرنشان کرد:‎ در مقاطع مختلف تاریخی، شخصیت‌هایی همچون میرزا موسی منجم‌باشی و میرزا کوچک جنگلی در دفاع از ایران و مقابله با تعرض بیگانگان نقش‌آفرینی کردند و این روحیه سلحشوری، بخشی از هویت تاریخی مردم گیلان است.‎

وی همچنین از چهره‌های علمی و فرهنگی گیلان از جمله دکتر آذر اندامی، استاد محمد معین، پروفسور مجید سمیعی و پروفسور رضا به‌عنوان بخشی از مفاخر این استان یاد کرد و گفت:‎ مفاخر علمی، ادبی و فرهنگی گیلان بخش مهمی از هویت تاریخی این استان را شکل داده‌اند.‎

روایت تمدنی گیلان باید به نسل آینده منتقل شود

حق‌شناس با اشاره به پیشینه تمدنی گیلان و آثار تاریخی به‌جامانده از گذشته تصریح کرد:‎ جام مارلیک و دیگر آثار تمدنی این استان نشان می‌دهد که گیلان از هزاران سال پیش دارای تمدن، دانش و توانمندی‌های ویژه بوده و مردم این منطقه در حوزه‌هایی همچون فلزکاری و هنر، دستاوردهای ارزشمندی داشته‌اند.‎

وی تأکید کرد:‎ روایت گیلان، روایت علم، دانش، باور، فرهنگ و سلحشوری است و این روایت باید به‌درستی تدوین و برای نسل‌های امروز و آینده بازگو شود.‎

استاندار گیلان با اشاره به شهدای شاخص استان در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت اظهار کرد:‎ گیلان در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت نیز چهره‌های برجسته‌ای را تقدیم اسلام و ایران کرده است و باید ابعاد مختلف زندگی، مجاهدت و شخصیت این شهدا به نسل جدید معرفی شود.‎

حق‌شناس افزود:‎ سرداران و فرماندهان شهیدی همچون حسین قمی، املاکی و محمد قلی‌پور و دیگر شهدای گیلانی، بخشی از سرمایه عظیم معنوی و تاریخی این استان هستند و معرفی این سرمایه‌ها به نسل جدید باید با جدیت دنبال شود.‎

وی با تأکید بر ضرورت تولید محتوای دقیق، جذاب و اثرگذار در حوزه ایثار و شهادت گفت:‎ اگر روایت‌های مربوط به مفاخر، قهرمانان و شهدای گیلان به‌درستی گردآوری و روایت شود، می‌توان از این ظرفیت برای تقویت هویت ملی، دینی و انقلابی نسل جوان بهره گرفت.‎

استاندار گیلان خاطرنشان کرد:‎ امروز وظیفه ما تنها برگزاری مراسم بزرگداشت نیست، بلکه باید روایت درست و جذابی از تاریخ، فرهنگ، علم، ایمان و سلحشوری مردم گیلان ارائه کنیم؛ روایتی که نشان دهد چرا گیلان در طول تاریخ، «سرزمین پرچمداران» بوده است.‎

روایت هنرمندانه از حماسه شهدا؛ ضرورت امروز جامعه

فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت تبیین و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان اظهار کرد:‎ امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت صحیح و هنرمندانه از حماسه‌آفرینی شهدا و رزمندگان هستیم و باید این میراث ارزشمند را به‌گونه‌ای به نسل جدید منتقل کنیم که برای آنان ملموس، جذاب و الهام‌بخش باشد.‎

سردار حمید دامغانی با اشاره به نقش گیلان در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب و ایران اسلامی افزود:‎ گیلان سرزمین شهیدان و سرداران بزرگی است که در مقاطع مختلف تاریخی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، حماسه‌های ماندگاری خلق کرده‌اند و معرفی این ظرفیت عظیم فرهنگی و تاریخی، وظیفه‌ای همگانی است.‎

وی ادامه داد:‎ باید با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها، مجموعه‌های مردمی و خانواده‌های معظم شهدا، روایت‌های مربوط به شهدا و ایثارگران جمع‌آوری و مستندسازی و برای نسل‌های آینده ماندگار شود.‎

در پایان این نشست، از زحمات سرهنگ غلامرضا ملک‌علیپور تقدیر و سرهنگ حسن فیضیان به‌عنوان رئیس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج گیلان منصوب شد.‎

همچنین در این جلسه، از هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، به‌عنوان استاندار نمونه کشور در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقدیر شد.‎

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